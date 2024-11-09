https://sarabic.ae/20241109/مصر-تستعيد-67-قطعة-أثرية-مهربة-من-ألمانيا-تضم-تماثيل-ومومياوات--1094626665.html
مصر تستعيد 67 قطعة أثرية مهربة من ألمانيا تضم تماثيل ومومياوات
مصر تستعيد 67 قطعة أثرية مهربة من ألمانيا تضم تماثيل ومومياوات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية استرداد 67 قطعة أثرية تنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة من ألمانيا، من خلال السفارة المصرية ببرلين. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T11:50+0000
2024-11-09T11:50+0000
2024-11-09T11:50+0000
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وقال بيان الخارجية المصرية إنه "استمراراً للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتي الخارجية والسياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".وتسلم السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية المصرية للعلاقات الثقافية، الخميس 7 نوفمبر(تشرين الثاني) بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية عدد سبع وستين من القطع الاثرية، التي استردتها مصر من دولة ألمانيا من خلال سفارتها في برلين، وذلك إلى لجنة مشكلة من قبل وزارة السياحة والآثار.تعد القطع الأثرية السبع والستين التى جري تسليمهما من القطع الاثرية التي تنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة، من أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة الوزير "باك آن رن إف" بسقارة، بالإضافة إلى تمثال ملكى من البرونز، فضلاً عن مجموعة من التماثيل الصغيرة "الأوشابتي"، التي كانت تحفظ في المقبرة لتقوم بأعمال المتوفى نيابة عنه في الحياة الأخرى وفقا للعقيدة المصرية القديمة، وتماثيل من البرونز للمعبود "أوزير- إله الموتى وسيد العالم الآخر".
https://sarabic.ae/20240721/مصر-تطلق-حملة-شعبية-كبيرة-لاستعادة-آثار-بارزة-منها-رأس-نفرتيتي-وحجر-رشيد-1090988731.html
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العالم العربي, مصر, ثقافة, منوعات
العالم العربي, مصر, ثقافة, منوعات
مصر تستعيد 67 قطعة أثرية مهربة من ألمانيا تضم تماثيل ومومياوات
أعلنت وزارة الخارجية المصرية استرداد 67 قطعة أثرية تنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة من ألمانيا، من خلال السفارة المصرية ببرلين.
وقال بيان الخارجية المصرية
إنه "استمراراً للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتي الخارجية والسياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".
وتسلم السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية المصرية للعلاقات الثقافية
، الخميس 7 نوفمبر(تشرين الثاني) بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية عدد سبع وستين من القطع الاثرية، التي استردتها مصر من دولة ألمانيا من خلال سفارتها في برلين، وذلك إلى لجنة مشكلة من قبل وزارة السياحة والآثار.
تعد القطع الأثرية السبع والستين التى جري تسليمهما من القطع الاثرية التي تنتمي لعدد من الحقب المصرية المختلفة، من أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة الوزير "باك آن رن إف" بسقارة، بالإضافة إلى تمثال ملكى من البرونز، فضلاً عن مجموعة من التماثيل الصغيرة "الأوشابتي"، التي كانت تحفظ في المقبرة لتقوم بأعمال المتوفى نيابة عنه في الحياة الأخرى وفقا للعقيدة المصرية القديمة، وتماثيل من البرونز للمعبود "أوزير- إله الموتى وسيد العالم الآخر".