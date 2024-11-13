https://sarabic.ae/20241113/النجمة-المصرية-هبة-مجدي-تكشف-لـسبوتنيك-عن-مسلسلها-في-رمضان-المقبل-1094774867.html

النجمة المصرية هبة مجدي تكشف لـ"سبوتنيك" عن مسلسلها في رمضان المقبل

النجمة المصرية هبة مجدي تكشف لـ"سبوتنيك" عن مسلسلها في رمضان المقبل

سبوتنيك عربي

تحدثت النجمة المصرية، هبة مجدي، لـ"سبوتنيك" عن أحدث أعمالها والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T18:53+0000

2024-11-13T18:53+0000

2024-11-13T19:11+0000

مجتمع

حصري

مصر

أخبار الفنانين في مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0d/1094772017_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abb12e862240832c20e0e15e0727faf2.jpg

جاءت تصريحات هبة مجدي لـ"سبوتنيك" على هامش مشاركتها في الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث أعربت عن سعادتها بالتواجد في المهرجان، متمنيةً للدورة الحالية كل التوفيق ونجاح.وأوضحت هبة مجدي أن سعادتها بحضور الدورة الحالية تزيد في ظل افتقاد الوسط الفني لهذا المهرجان بسبب تأجيله العام الماضي.وكشفت النجمة المصرية عن أنها ستشارك في رمضان القادم بجزء جديد من مسلسل المداح، وحول المشاركة الفلسطينية في الدورة الحالية من المهرجان، قالت إن الجميع يقف مع غزة ولبنان وجميعنا متأثرين بما يحدث وأن القضية الفلسطينية في قلوبنا.وحول اختيار الأفلام في المهرجان، قالت إن اختيار هذه الأفلام اختيارا عالميا، وأنها تسعد بمتابعة مثل هذه الأفلام التي لا بد وأنها ستستفيد منها.وفي وقت سابق، أكد الفنان المصري، حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان يرز القضية الفلسطينية التي تهم وتخص كل مواطن عربي.وأكد فهمي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أن أهم ما يميز هذه الدورة من المهرجان وجود نحو 190 فيلما، منها فيلم من فلسطين يناقش القضية الفلسطينية.وأكد فهمي أن "فيلم افتتاح المهرجان هو فيلم فلسطيني، وهذا الأمر يهم جدا القائمين على المهرجان، حيث نعمل على إبراز القضية الفلسطينية، باعتبارها تخص الجميع، وهي قضية الشعب الفلسطيني".وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن "هناك قضية الشعب اللبناني أيضا وهي قضية تهم كل الدول العربية، وأن المهرجان يقول كلمته بإبراز هذه القضايا من خلال عرض أفلامهم وقضاياهم".وحول مدى ما يقدمه الفن من رسالة، أكد الفنان المصري حسين فهمي، أن الفن والمهرجان يؤديان رسالة تضامنية مع القضية الفلسطينية واللبنانية، وسوف نرى بعض من هذه النتائج اليوم خلال حفل الافتتاح".

https://sarabic.ae/20240927/بإيرادات-قياسية-دولة-عربية-تستحوذ-على-30-من-سوق-السينما-في-الشرق-الأوسط-1093159029.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار