https://sarabic.ae/20241113/حزب-الله-يكشف-عن-فيديو-صادم-لإسرائيل-فيديو-1094768626.html

"حزب الله" يكشف عن فيديو "صادم" لإسرائيل... فيديو

"حزب الله" يكشف عن فيديو "صادم" لإسرائيل... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه قتل أكثر من 100 جندي وأصاب ألفا آخرين منذ إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية برية جنوبي لبنان في الأول من أكتوبر... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T15:19+0000

2024-11-13T15:19+0000

2024-11-13T15:19+0000

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وفي فيديو عرض فيه حصيلة عملياته خلال هذه المدة، قال "حزب الله" إن مقاتليه دمروا 43 دبابة ميركافا و8 جرافات عسكرية وآليتي هامر ومدرعتين وناقلتي جند.وأضاف أن مقاتليه نجحوا أيضا في إسقاط 4 مسيرات من طراز هرمز 450 ومسيرتين من طراز هرمز 900.وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه استهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية في تل أبيب، بسرب من المسيرات.كما كشف "حزب الله" أيضا عن صاروخ جديد ضمن ترسانته الصاروخية، باسم "فادي -6".وأوضح "حزب الله"، أن "فادي - 6"، الذي دخل الخدمة، أمس الثلاثاء، يصنف ضمن فئة صواريخ "أرض - أرض" التكتيكية الدقيقة التوجيه ويصل مداه إلى 225 كيلومترا، مشيرًا إلى أنه سيسهم في توسيع عملياته الهجومية ضد إسرائيل لقدرته التدميرية الكبيرة مقارنة بالنسخ السابقة.ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان، حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20241113/للمرة-الأولى-حزب-الله-يهاجم-مقر-وزارة-الدفاع-وهيئة-الأركان-الإسرائيلية----1094767258.html

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