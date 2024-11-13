https://sarabic.ae/20241113/حسين-فهمي-رئيس-مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-تفاصيل-الدورة-45-من-المهرجان-1094773577.html

حسين فهمي يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تفاصيل الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تفاصيل الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

سبوتنيك عربي

أكد الفنان المصري، حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان يرز القضية الفلسطينية التي تهم وتخص كل مواطن عربي. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T17:57+0000

2024-11-13T17:57+0000

2024-11-13T18:20+0000

مجتمع

أخبار فلسطين اليوم

حصري

لبنان

أخبار لبنان

منوعات

مصر

أخبار الفنانين في مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0d/1094771995_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_594bb37aebbf5d4d6cbeb5dc6ab6d523.jpg

وأكد فهمي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أن أهم ما يميز هذه الدورة من المهرجان وجود نحو 190 فيلما، منها فيلم من فلسطين يناقش القضية الفلسطينية.وأكد فهمي أن "فيلم افتتاح المهرجان هو فيلم فلسطيني وهذا الأمر يهم جدا القائمين على المهرجان، حيث نعمل على إبراز القضية الفلسطينية، باعتبارها تخص الجميع، وهي قضية الشعب الفلسطيني".وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن "هناك قضية الشعب اللبناني أيضا وهي قضية تهم كل الدول العربية، وأن المهرجان يقول كلمته بإبراز هذه القضايا من خلال عرض أفلامهم وقضاياهم".وحول مدى ما يقدمه الفن من رسالة، أكد الفنان المصري حسين فهمي، أن الفن والمهرجان يؤديان رسالة تضامنية مع القضية الفلسطينية واللبنانية، وسوف نرى بعض من هذه النتائج اليوم خلال حفل الافتتاح".وأشار إلى وجود مشاركات كبيرة جدا في هذه الدورة من المهرجان، منوها إلى أنها "مشاركات متميزة جدا من جميع الدول العربية، ومشاركات من الصين عندنا حوالي 7 أفلام من الصين عندنا وفد كبير جدا صيني متواجد معنا".وحول أهمية مشاركة الأفلام الفلسطينية في هذه الدورة من المهرجان، أكد حسين فهمي أنها مشاركة مهمة جدا وسوف نرى مجموعة أفلام جيدة جدا وفيلم الافتتاح فيلم فلسطيني".

https://sarabic.ae/20221114/مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يبدأ-فعالياته-بحضور-أفلام-من-52-دولة-1070173230.html

لبنان

أخبار لبنان

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, حصري, لبنان, أخبار لبنان, منوعات, مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن