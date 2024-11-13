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https://sarabic.ae/20241113/حسين-فهمي-رئيس-مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-تفاصيل-الدورة-45-من-المهرجان-1094773577.html
حسين فهمي يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تفاصيل الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
حسين فهمي يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تفاصيل الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
سبوتنيك عربي
أكد الفنان المصري، حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان يرز القضية الفلسطينية التي تهم وتخص كل مواطن عربي. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد فهمي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أن أهم ما يميز هذه الدورة من المهرجان وجود نحو 190 فيلما، منها فيلم من فلسطين يناقش القضية الفلسطينية.وأكد فهمي أن "فيلم افتتاح المهرجان هو فيلم فلسطيني وهذا الأمر يهم جدا القائمين على المهرجان، حيث نعمل على إبراز القضية الفلسطينية، باعتبارها تخص الجميع، وهي قضية الشعب الفلسطيني".وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن "هناك قضية الشعب اللبناني أيضا وهي قضية تهم كل الدول العربية، وأن المهرجان يقول كلمته بإبراز هذه القضايا من خلال عرض أفلامهم وقضاياهم".وحول مدى ما يقدمه الفن من رسالة، أكد الفنان المصري حسين فهمي، أن الفن والمهرجان يؤديان رسالة تضامنية مع القضية الفلسطينية واللبنانية، وسوف نرى بعض من هذه النتائج اليوم خلال حفل الافتتاح".وأشار إلى وجود مشاركات كبيرة جدا في هذه الدورة من المهرجان، منوها إلى أنها "مشاركات متميزة جدا من جميع الدول العربية، ومشاركات من الصين عندنا حوالي 7 أفلام من الصين عندنا وفد كبير جدا صيني متواجد معنا".وحول أهمية مشاركة الأفلام الفلسطينية في هذه الدورة من المهرجان، أكد حسين فهمي أنها مشاركة مهمة جدا وسوف نرى مجموعة أفلام جيدة جدا وفيلم الافتتاح فيلم فلسطيني".
https://sarabic.ae/20221114/مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يبدأ-فعالياته-بحضور-أفلام-من-52-دولة-1070173230.html
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أخبار فلسطين اليوم, حصري, لبنان, أخبار لبنان, منوعات, مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن

حسين فهمي يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تفاصيل الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

17:57 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 18:20 GMT 13.11.2024)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتوافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أكد الفنان المصري، حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان يرز القضية الفلسطينية التي تهم وتخص كل مواطن عربي.
وأكد فهمي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أن أهم ما يميز هذه الدورة من المهرجان وجود نحو 190 فيلما، منها فيلم من فلسطين يناقش القضية الفلسطينية.
وأكد فهمي أن "فيلم افتتاح المهرجان هو فيلم فلسطيني وهذا الأمر يهم جدا القائمين على المهرجان، حيث نعمل على إبراز القضية الفلسطينية، باعتبارها تخص الجميع، وهي قضية الشعب الفلسطيني".
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وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن "هناك قضية الشعب اللبناني أيضا وهي قضية تهم كل الدول العربية، وأن المهرجان يقول كلمته بإبراز هذه القضايا من خلال عرض أفلامهم وقضاياهم".
وحول مدى ما يقدمه الفن من رسالة، أكد الفنان المصري حسين فهمي، أن الفن والمهرجان يؤديان رسالة تضامنية مع القضية الفلسطينية واللبنانية، وسوف نرى بعض من هذه النتائج اليوم خلال حفل الافتتاح".
وأشار إلى وجود مشاركات كبيرة جدا في هذه الدورة من المهرجان، منوها إلى أنها "مشاركات متميزة جدا من جميع الدول العربية، ومشاركات من الصين عندنا حوالي 7 أفلام من الصين عندنا وفد كبير جدا صيني متواجد معنا".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتوافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتوافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتوافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتوافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتوافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAتوافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
توافد نجوم الفن لحفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
وحول أهمية مشاركة الأفلام الفلسطينية في هذه الدورة من المهرجان، أكد حسين فهمي أنها مشاركة مهمة جدا وسوف نرى مجموعة أفلام جيدة جدا وفيلم الافتتاح فيلم فلسطيني".
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