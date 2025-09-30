https://sarabic.ae/20250930/مهمة-أسبيدس-الأوروبية-تنقذ-طاقم-سفينة-مشتعلة-بعد-هجوم-في-خليج-عدن-1105442069.html
مهمة "أسبيدس" الأوروبية تنقذ طاقم سفينة مشتعلة بعد هجوم في خليج عدن
أعلنت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج "أسبيدس"، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية إنقاذ طاقم سفينة شحن تجارية تحمل اسم "مينيرفاجراخت" بعد...
القاهرة، 30 سبتمبر – سبوتنيك. وأوضحت المهمة عبر منصة "إكس" أن الطاقم المكون من 19 فردا من جنسيات روسية وأوكرانية وفلبينية وسريلانكية جرى إنقاذهم جميعا، بينهم مصاب حالته مستقرة وآخر نقل إلى جيبوتي لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح خطيرة.وأكدت أن 18 من أفراد الطاقم استقروا على متن الوحدات البحرية الأوروبية، بينما تولت فرقها الطبية علاج الإصابات الطفيفة، في حين نقلت حالة حرجة إلى الأراضي الجيبوتية لضمان الرعاية العاجلة.وشددت البعثة على أن مهمتها تتركز في حماية الأرواح وضمان حرية الملاحة الدولية ضمن نطاق عملياتها.جاء هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة تجارية لهجوم بمقذوف مجهول على بعد 128 ميلاً بحريًا جنوب شرقي عدن، ما أدى لاشتعال النيران فيها أثناء إبحارها بخليج عدن.ورغم خطورة الحادث، لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعة "أنصار الله" التي سبق أن أعلنت في يوليو/ تموز الماضي عن بدء المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن المرتبطة بها أو بشركات تتعامل مع موانئها بغض النظر عن جنسياتها.وأواخر يوليو/ تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
القاهرة، 30 سبتمبر – سبوتنيك. وأوضحت المهمة عبر منصة "إكس" أن الطاقم المكون من 19 فردا من جنسيات روسية وأوكرانية وفلبينية وسريلانكية جرى إنقاذهم جميعا، بينهم مصاب حالته مستقرة وآخر نقل إلى جيبوتي لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح خطيرة.
وأشارت إلى أن قواتها البحرية تدخلت سريعا عقب نداء استغاثة من السفينة التي اشتعلت إثر تعرضها لهجوم مجهول المصدر.
وأكدت أن 18 من أفراد الطاقم استقروا على متن الوحدات البحرية الأوروبية، بينما تولت فرقها الطبية علاج الإصابات الطفيفة، في حين نقلت حالة حرجة إلى الأراضي الجيبوتية لضمان الرعاية العاجلة.
وشددت البعثة على أن مهمتها تتركز في حماية الأرواح
وضمان حرية الملاحة الدولية ضمن نطاق عملياتها.
جاء هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة تجارية لهجوم بمقذوف مجهول على بعد 128 ميلاً بحريًا جنوب شرقي عدن، ما أدى لاشتعال النيران فيها أثناء إبحارها بخليج عدن.
ورغم خطورة الحادث، لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعة "أنصار الله" التي سبق أن أعلنت في يوليو/ تموز الماضي عن بدء المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن المرتبطة بها أو بشركات تتعامل مع موانئها بغض النظر عن جنسياتها.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.