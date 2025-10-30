عربي
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... انطلاق فعاليات اليوم الأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
وشهدت المبادرة التي عقدت تحت شعار "مفتاح الاستثمار"، حضورا بارزا من الرؤساء ورؤساء الوزراء ورجال الأعمال.وحضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان جلسة حوارية أمس الأربعاء، للرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي شدد خلالها على موقف المملكة من سوريا، معبّرًا عن أمله في التعافي الاقتصادي السريع لبلاده، معتبرًا أن دمشق بيئة جاذبة للاستثمارات في العديد من المجالات.وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن قيمة الصفقات التي عقدت في مبادرة مستقبل الاستثمار منذ إطلاقها في أقل من عقد مضى، بلغت 250 مليار دولار.وشهدت المبادرة توقيع الكثير من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية أبرمتها شركة أرامكو السعودية بقيمة 11 مليار دولار مع ائتلاف دولي بقيادة "جي آي بي" لاستئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة، ومن المتوقع إبرام العديد من الاتفاقيات اليوم.وركزت جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الحالية على الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديموغرافية، وطرق تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. وشارك في المؤتمر ما يزيد على 8000 مشارك و650 متحدثًا خلال 250 جلسة حوارية.وكانت أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" قد انطلقت، الاثنين الماضي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر المبادرة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتقام فعاليات المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار مفتاح الازدهار، وبشراكة إعلامية من وكالة "سبوتنيك".وانطلقت، الإثنين الماضي، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.
حصري
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، بشراكة إعلامية مع وكالة "سبوتنيك".
وشهدت المبادرة التي عقدت تحت شعار "مفتاح الاستثمار"، حضورا بارزا من الرؤساء ورؤساء الوزراء ورجال الأعمال.
الرئيس السوري يلقي كلمة بمنتدى مبادرة الاستثمار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
بحضور الأمير محمد بن سلمان.. الرئيس السوري يلقي كلمة أمام "منتدى مبادرة الاستثمار" في الرياض.. فيديو
أمس, 15:00 GMT
وحضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان جلسة حوارية أمس الأربعاء، للرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي شدد خلالها على موقف المملكة من سوريا، معبّرًا عن أمله في التعافي الاقتصادي السريع لبلاده، معتبرًا أن دمشق بيئة جاذبة للاستثمارات في العديد من المجالات.
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDI
وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن قيمة الصفقات التي عقدت في مبادرة مستقبل الاستثمار منذ إطلاقها في أقل من عقد مضى، بلغت 250 مليار دولار.
وشهدت المبادرة توقيع الكثير من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية أبرمتها شركة أرامكو السعودية بقيمة 11 مليار دولار مع ائتلاف دولي بقيادة "جي آي بي" لاستئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة، ومن المتوقع إبرام العديد من الاتفاقيات اليوم.
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDI
وركزت جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الحالية على الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديموغرافية، وطرق تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. وشارك في المؤتمر ما يزيد على 8000 مشارك و650 متحدثًا خلال 250 جلسة حوارية.
وكانت أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" قد انطلقت، الاثنين الماضي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر المبادرة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDI
وتقام فعاليات المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار مفتاح الازدهار، وبشراكة إعلامية من وكالة "سبوتنيك".
وانطلقت، الإثنين الماضي، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.
