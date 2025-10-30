https://sarabic.ae/20251030/الاقتصاد-السعودي-يقفز-5-في-الربع-الثالث-من-2025--1106547539.html
كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مسجلاً أعلى معدل نمو فصلي منذ 10 فصول.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى أداء قوي عبر جميع القطاعات الرئيسية: الأنشطة النفطية: +8.2، الأنشطة غير النفطية: +4.5% والأنشطة الحكومية: +1.8%، وفقا لقناة "العربية". وساهمت الأنشطة غير النفطية بأكبر حصة في النمو (2.6 نقطة مئوية)، تلتها النفطية (2.0 نقطة)، ثم الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات (0.2 نقطة لكل منهما). وأعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، أمس الأربعاء، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) بالرياض، أن المملكة تتوقع إنهاء 2025 بنمو 5.1% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.8% للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى "تسارع جهود التنويع الاقتصادي". من جانبها، تتوقع وزارة المالية نمواً بنسبة 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو السعودية هذا الشهر إلى 4%، مستنداً إلى زيادة إنتاج النفط. ويؤكد هذا النمو استمرار تحول الاقتصاد السعودي نحو نموذج أكثر تنوعاً، مع تراجع الاعتماد التدريجي على النفط رغم مساهمته القوية في الربع الثالث. وتقام فعاليات المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار مفتاح الازدهار، وبشراكة إعلامية من وكالة "سبوتنيك". وانطلقت، الإثنين الماضي، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.
الاقتصاد السعودي يقفز 5% في الربع الثالث من 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مسجلاً أعلى معدل نمو فصلي منذ 10 فصول.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى أداء قوي عبر جميع القطاعات الرئيسية: الأنشطة النفطية: +8.2، الأنشطة غير النفطية: +4.5% والأنشطة الحكومية: +1.8%، وفقا لقناة "العربية".
وساهمت الأنشطة غير النفطية
بأكبر حصة في النمو (2.6 نقطة مئوية)، تلتها النفطية (2.0 نقطة)، ثم الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات (0.2 نقطة لكل منهما).
وعلى أساس ربعي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني، مدعوماً بزيادة النفط بنسبة 3.1%، والحكومي 0.7%، وغير النفطي 0.6%.
وأعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، أمس الأربعاء، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
(FII9) بالرياض، أن المملكة تتوقع إنهاء 2025 بنمو 5.1% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.8% للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى "تسارع جهود التنويع الاقتصادي".
من جانبها، تتوقع وزارة المالية نمواً بنسبة 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية.
ورفع صندوق النقد الدولي
توقعاته لنمو السعودية هذا الشهر إلى 4%، مستنداً إلى زيادة إنتاج النفط.
ويؤكد هذا النمو استمرار تحول الاقتصاد السعودي نحو نموذج أكثر تنوعاً، مع تراجع الاعتماد التدريجي على النفط رغم مساهمته القوية في الربع الثالث.
وكانت أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" قد انطلقت، الاثنين الماضي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر المبادرة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتقام فعاليات المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض
، تحت شعار مفتاح الازدهار، وبشراكة إعلامية من وكالة "سبوتنيك".
وانطلقت، الإثنين الماضي، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.