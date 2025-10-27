https://sarabic.ae/20251027/بشراكة-إعلامية-مع-سبوتنيك-انطلاق-النسخة-التاسعة-من-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-صور-1106432227.html

بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... انطلاق النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.. صور

انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر المبادرة خلال الفترة...

تقام فعاليات المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار مفتاح الازدهار، وبشراكة إعلامية من وكالة "سبوتنيك".وانطلقت، اليوم، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.ويتوقع أن النسخة الحالية من المبادرة ستشهد حضورا غير مسبوق لأكثر من 20 رئيس دولة ونائب رئيس، وعدد كبير من الوزراء والخبراء والمستثمرين.وتتناول جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحولات الديموغرافية، وطرق تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 8 آلاف مشارك و650 متحدثا خلال 250 جلسة حوارية.

