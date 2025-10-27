بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... انطلاق النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.. صور

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... انطلاق النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.. صور
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... انطلاق النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.. صور
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... انطلاق النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.. صور
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... انطلاق النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.. صور

09:19 GMT 27.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIانطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر المبادرة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
تقام فعاليات المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار مفتاح الازدهار، وبشراكة إعلامية من وكالة "سبوتنيك".
© Sputnik . WAEL MAGDIانطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDI
وانطلقت، اليوم، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.
ويتوقع أن النسخة الحالية من المبادرة ستشهد حضورا غير مسبوق لأكثر من 20 رئيس دولة ونائب رئيس، وعدد كبير من الوزراء والخبراء والمستثمرين.
© Sputnik . WAEL MAGDIانطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
© Sputnik . WAEL MAGDI
وتتناول جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحولات الديموغرافية، وطرق تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 8 آلاف مشارك و650 متحدثا خلال 250 جلسة حوارية.
