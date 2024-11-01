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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
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لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
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مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
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حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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183 د
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الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20241101/مؤتمر-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-بالسعودية-يختتم-أعماله-بإطلاق-مبادرات-عالمية-1094374473.html
مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالسعودية يختتم أعماله بإطلاق مبادرات عالمية
مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالسعودية يختتم أعماله بإطلاق مبادرات عالمية
سبوتنيك عربي
اختتمت مساء يوم الخميس، أعمال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسخته الثامنة، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، بحضور ومشاركة قادة ﺪول... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T06:24+0000
2024-11-01T06:24+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس في كلمته الختامية: إن "المناقشات كسرت الحدود التقليدية في التفكير وتوسيع إمكانات الإنجاز البشري للتجاوز الحدود التقليدية، ووفرت فرصا في الأسواق التي تعد بتشكيل الحقبة الاقتصادية المقبلة، بما في ذلك نتائج تقرير مؤشر (الأولوية)، الذي تناول الأولويات الملحة مثل تكلفة المعيشة والحوكمة والرعاية الصحية"، حاثا أصحاب المصلحة على مواءمة استراتيجياتهم مع أهداف التنمية المستدامة.وخلال جلسات المؤتمر تطرق المتحدثون حول مفهوم المناطق الكبرى، والمناطق الاقتصادية الكبيرة والمتصلة كمراكز جديدة للفرص، مع التركيز على دور رأس المال في دعم هذه المحاور الاقتصادية من خلال الحلول المبتكرة والاستثمارات في البنية التحتية.وكشف خبراء الصناعة خلال مشاركاتهم أن الذكاء الاصطناعي قد يُسهم بمبلغ 13 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مؤكدين قدرته على تحويل أدوار العمل وتوفير فرص نمو جديدة. وقدم قادة العالم وصناع القرار، رؤى حول المبادرات التي تهدف إلى معالجة الأولويات الرئيسية للمواطنين وتسليط الضوء على التحديات المستمرة. وشهدت هذه النسخة الثامنة العديد من الإطلاقات من بينها إطلاق مبادرة عالمية لتمكين الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة، وتهدف إلى الاستفادة من هذه التقنية المتطورة لخدمة المجتمعات المحلية، وكذلك إطلاق منصة "أوشن سنترال" من مبادرة "ويڤ"، إلى جانب الإعلان عن عدد من المبادرات الاستثمارية التي تهدف إلى دعم مشاريع مبتكرة في مجالات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وأطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال فعاليات المؤتمر (3) مبادرات رئيسة تتمثل في الذكاء الاصطناعي الشامل، وصحة البشرية، و"وايف" للمحيط، ودعت من خلالها أكثر من 110 شركات، وكذلك حكومات من الشمال والجنوب العالمي للانضمام لها لإحداث تأثير على حياة المواطنين من خلال توفير فحوصات صحية مجانية للمواطنين كل سنتين، وتخفيض يصل إلى 50% في فواتير الصحة وضمان الفوائد المعفاة من الضرائب، بالإضافة إلى ذلك تم الكشف عن ثلاث منشورات ذات صلة تتمثل في بوصلة الأولويات لمبادرة مستقبل الاستثمار التي استطلعت آراء 22,600 مشارك في 21 دولة، ومستقبل العمل العالمي، وبوصلة الصحة وطول العمر. وكشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن تقريرها الجديد "بوصلة مستقبل العمل العالمي"، الذي عُرض خلال المؤتمر وشمل آراء أكثر من 1300 شخص و200 شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يُظهر التقرير أن 50% من المشاركين يرون أن التكنولوجيا المتقدمة تمثل تهديدًا للاستقرار، في حين يعتقد 46% أن تدريب الشباب على التكنولوجيا لا يكفي، مما يبرز الحاجة إلى إصلاح التعليم ورفع المهارات.
https://sarabic.ae/20241030/وزير-الصناعة-السعودي-يكشف-لـسبوتنيك-أهمية-مبادرة-الاستثمار-والشراكة-مع-بريكس-1094335360.html
https://sarabic.ae/20241031/نائب-رئيس-طيران-الرياض-لـسبوتنيك-النسخة-الثامنة-من-مبادرة-الاستثمار-حققت-نجاحا-باهرا-1094365605.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي

مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالسعودية يختتم أعماله بإطلاق مبادرات عالمية

06:24 GMT 01.11.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIانطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
اختتمت مساء يوم الخميس، أعمال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسخته الثامنة، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، بحضور ومشاركة قادة ﺪول وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رؤﺳﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺑﺮز ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس في كلمته الختامية: إن "المناقشات كسرت الحدود التقليدية في التفكير وتوسيع إمكانات الإنجاز البشري للتجاوز الحدود التقليدية، ووفرت فرصا في الأسواق التي تعد بتشكيل الحقبة الاقتصادية المقبلة، بما في ذلك نتائج تقرير مؤشر (الأولوية)، الذي تناول الأولويات الملحة مثل تكلفة المعيشة والحوكمة والرعاية الصحية"، حاثا أصحاب المصلحة على مواءمة استراتيجياتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال جلسات المؤتمر تطرق المتحدثون حول مفهوم المناطق الكبرى، والمناطق الاقتصادية الكبيرة والمتصلة كمراكز جديدة للفرص، مع التركيز على دور رأس المال في دعم هذه المحاور الاقتصادية من خلال الحلول المبتكرة والاستثمارات في البنية التحتية.
بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
وزير الصناعة السعودي يكشف لـ"سبوتنيك" أهمية مبادرة الاستثمار والشراكة مع "بريكس"
30 أكتوبر, 19:31 GMT
وكشف خبراء الصناعة خلال مشاركاتهم أن الذكاء الاصطناعي قد يُسهم بمبلغ 13 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مؤكدين قدرته على تحويل أدوار العمل وتوفير فرص نمو جديدة.
وقدم قادة العالم وصناع القرار، رؤى حول المبادرات التي تهدف إلى معالجة الأولويات الرئيسية للمواطنين وتسليط الضوء على التحديات المستمرة.
وشهدت هذه النسخة الثامنة العديد من الإطلاقات من بينها إطلاق مبادرة عالمية لتمكين الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة، وتهدف إلى الاستفادة من هذه التقنية المتطورة لخدمة المجتمعات المحلية، وكذلك إطلاق منصة "أوشن سنترال" من مبادرة "ويڤ"، إلى جانب الإعلان عن عدد من المبادرات الاستثمارية التي تهدف إلى دعم مشاريع مبتكرة في مجالات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
نائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي لشركة طيران الرياض السعودية، أسامة النويصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
نائب رئيس "طيران الرياض" لـ"سبوتنيك": النسخة الثامنة من مبادرة الاستثمار حققت نجاحا باهرا
أمس, 16:55 GMT
وأطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال فعاليات المؤتمر (3) مبادرات رئيسة تتمثل في الذكاء الاصطناعي الشامل، وصحة البشرية، و"وايف" للمحيط، ودعت من خلالها أكثر من 110 شركات، وكذلك حكومات من الشمال والجنوب العالمي للانضمام لها لإحداث تأثير على حياة المواطنين من خلال توفير فحوصات صحية مجانية للمواطنين كل سنتين، وتخفيض يصل إلى 50% في فواتير الصحة وضمان الفوائد المعفاة من الضرائب، بالإضافة إلى ذلك تم الكشف عن ثلاث منشورات ذات صلة تتمثل في بوصلة الأولويات لمبادرة مستقبل الاستثمار التي استطلعت آراء 22,600 مشارك في 21 دولة، ومستقبل العمل العالمي، وبوصلة الصحة وطول العمر.
وكشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن تقريرها الجديد "بوصلة مستقبل العمل العالمي"، الذي عُرض خلال المؤتمر وشمل آراء أكثر من 1300 شخص و200 شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يُظهر التقرير أن 50% من المشاركين يرون أن التكنولوجيا المتقدمة تمثل تهديدًا للاستقرار، في حين يعتقد 46% أن تدريب الشباب على التكنولوجيا لا يكفي، مما يبرز الحاجة إلى إصلاح التعليم ورفع المهارات.
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