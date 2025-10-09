https://sarabic.ae/20251009/الكشف-عن-قائمة-المتحدثين-في-النسخة-التاسعة-من-مؤتمر-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-1105808219.html

الكشف عن قائمة المتحدثين في النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض

أعلنت مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII9)، اليوم الخميس، عن قائمة المتحدثين والبرنامج الرسمي للنسخة التاسعة من مؤتمر المبادرة، المزمع عقده في الفترة من 27... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب المؤسسة، سيجمع المؤتمر أكثر من 15 رئيس دولة، إلى جانب قادة عالميين وصُنّاع تغيير ومستثمرين ذوي رؤى، لمناقشة التحديات العالمية وتحقيق التوازن بين التقدم والآثار المترتبة، والابتكار والقيود، والتجزئة والترابط.وسيشارك في المؤتمر أكثر من 600 متحدث في أكثر من 230 جلسة، مؤكدًا دوره كمحرك عالمي للاستثمار والأفكار والتأثير، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة ريتشارد أتياس: "مؤتمر "FII9" يربط بين رأس المال والهدف، وتضمن بوصلة الأولويات أن تكون النقاشات متجذرة في اهتمامات الناس الحقيقية حول العالم".ويتضمن المؤتمر قاعتي اجتماع رئيسيتين وجلسات حوارية مفتوحة، بالإضافة إلى جلسات مجلس صُنّاع التغيير لمناقشة القضايا العاجلة مثل المصالح الاقتصادية المشتركة، وقواعد التجارة لحماية الأمن مع الحفاظ على التماسك العالمي، والطاقة المستدامة، وتسريع التطور بمسؤولية دون خلق اختلالات عالمية جديدة".ويشارك في النسخة التاسعة عدد من كبار الشخصيات العالمية، منهم وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس "أرامكو" السعودية أمين الناصر، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "بيرشينجسكوير كابيتال مانجمنت" بيل أكمان، والمدير التنفيذي لشركة "بروكفيلد" بروس فلات، والرئيس المشارك لمجموعة "كارلايل" ديفيد روبنشتاين، ورئيسة "استثمارات جوجنهايم" دينا ديلورينزو، والرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، والمديرة التنفيذية لشركة "سيتي" جين فريزر، والرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك" لورنس فينك، والرئيس التنفيذي لـ"توتال إنرجي" باتريك بويانيه، والمؤسس كبير مسؤولي الاستثمار في "بريدج ووتر أسوسيايتس" راي داليو، والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت كورب" رون أوهانلي، والرئيس التنفيذي للاستثمار في "ألفابت" و"غوغل" روث بورات.

