الكشف عن قائمة المتحدثين في النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/الكشف-عن-قائمة-المتحدثين-في-النسخة-التاسعة-من-مؤتمر-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-1105808219.html
الكشف عن قائمة المتحدثين في النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض
الكشف عن قائمة المتحدثين في النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII9)، اليوم الخميس، عن قائمة المتحدثين والبرنامج الرسمي للنسخة التاسعة من مؤتمر المبادرة، المزمع عقده في الفترة من 27... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T15:34+0000
2025-10-09T15:34+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1635:921_1920x0_80_0_0_1d8f93cc61ba51f33d5cf75704f02aec.jpg
وبحسب المؤسسة، سيجمع المؤتمر أكثر من 15 رئيس دولة، إلى جانب قادة عالميين وصُنّاع تغيير ومستثمرين ذوي رؤى، لمناقشة التحديات العالمية وتحقيق التوازن بين التقدم والآثار المترتبة، والابتكار والقيود، والتجزئة والترابط.وسيشارك في المؤتمر أكثر من 600 متحدث في أكثر من 230 جلسة، مؤكدًا دوره كمحرك عالمي للاستثمار والأفكار والتأثير، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة ريتشارد أتياس: "مؤتمر "FII9" يربط بين رأس المال والهدف، وتضمن بوصلة الأولويات أن تكون النقاشات متجذرة في اهتمامات الناس الحقيقية حول العالم".ويتضمن المؤتمر قاعتي اجتماع رئيسيتين وجلسات حوارية مفتوحة، بالإضافة إلى جلسات مجلس صُنّاع التغيير لمناقشة القضايا العاجلة مثل المصالح الاقتصادية المشتركة، وقواعد التجارة لحماية الأمن مع الحفاظ على التماسك العالمي، والطاقة المستدامة، وتسريع التطور بمسؤولية دون خلق اختلالات عالمية جديدة".ويشارك في النسخة التاسعة عدد من كبار الشخصيات العالمية، منهم وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس "أرامكو" السعودية أمين الناصر، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "بيرشينجسكوير كابيتال مانجمنت" بيل أكمان، والمدير التنفيذي لشركة "بروكفيلد" بروس فلات، والرئيس المشارك لمجموعة "كارلايل" ديفيد روبنشتاين، ورئيسة "استثمارات جوجنهايم" دينا ديلورينزو، والرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، والمديرة التنفيذية لشركة "سيتي" جين فريزر، والرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك" لورنس فينك، والرئيس التنفيذي لـ"توتال إنرجي" باتريك بويانيه، والمؤسس كبير مسؤولي الاستثمار في "بريدج ووتر أسوسيايتس" راي داليو، والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت كورب" رون أوهانلي، والرئيس التنفيذي للاستثمار في "ألفابت" و"غوغل" روث بورات.
https://sarabic.ae/20241031/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثالث-والأخير-من-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-صور-1094346409.html
https://sarabic.ae/20241101/مؤتمر-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-بالسعودية-يختتم-أعماله-بإطلاق-مبادرات-عالمية-1094374473.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1453:1090_1920x0_80_0_0_250a14cd9af0e256179232d4b53c49a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي

الكشف عن قائمة المتحدثين في النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض

15:34 GMT 09.10.2025
© Photo / Unsplash/ ekrem osmanogluالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Photo / Unsplash/ ekrem osmanoglu
تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII9)، اليوم الخميس، عن قائمة المتحدثين والبرنامج الرسمي للنسخة التاسعة من مؤتمر المبادرة، المزمع عقده في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "مفتاح الازدهار".
وبحسب المؤسسة، سيجمع المؤتمر أكثر من 15 رئيس دولة، إلى جانب قادة عالميين وصُنّاع تغيير ومستثمرين ذوي رؤى، لمناقشة التحديات العالمية وتحقيق التوازن بين التقدم والآثار المترتبة، والابتكار والقيود، والتجزئة والترابط.
وسيشارك في المؤتمر أكثر من 600 متحدث في أكثر من 230 جلسة، مؤكدًا دوره كمحرك عالمي للاستثمار والأفكار والتأثير، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض... صور
31 أكتوبر 2024, 08:59 GMT
ويفتتح المؤتمر محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ ياسر الرميان، بتقديم النسخة الرابعة من "بوصلة الأولويات لمبادرة مستقبل الاستثمار"، وهي دراسة شاملة تضم آراء عشرات الآلاف من الأشخاص في 32 دولة، تمثل 66% من سكان العالم، لتوجيه القادة نحو حلول عملية قائمة على احتياجات المواطنين.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة ريتشارد أتياس: "مؤتمر "FII9" يربط بين رأس المال والهدف، وتضمن بوصلة الأولويات أن تكون النقاشات متجذرة في اهتمامات الناس الحقيقية حول العالم".
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالسعودية يختتم أعماله بإطلاق مبادرات عالمية
1 نوفمبر 2024, 06:24 GMT
ويتضمن المؤتمر قاعتي اجتماع رئيسيتين وجلسات حوارية مفتوحة، بالإضافة إلى جلسات مجلس صُنّاع التغيير لمناقشة القضايا العاجلة مثل المصالح الاقتصادية المشتركة، وقواعد التجارة لحماية الأمن مع الحفاظ على التماسك العالمي، والطاقة المستدامة، وتسريع التطور بمسؤولية دون خلق اختلالات عالمية جديدة".
ويشارك في النسخة التاسعة عدد من كبار الشخصيات العالمية، منهم وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس "أرامكو" السعودية أمين الناصر، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "بيرشينجسكوير كابيتال مانجمنت" بيل أكمان، والمدير التنفيذي لشركة "بروكفيلد" بروس فلات، والرئيس المشارك لمجموعة "كارلايل" ديفيد روبنشتاين، ورئيسة "استثمارات جوجنهايم" دينا ديلورينزو، والرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، والمديرة التنفيذية لشركة "سيتي" جين فريزر، والرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك" لورنس فينك، والرئيس التنفيذي لـ"توتال إنرجي" باتريك بويانيه، والمؤسس كبير مسؤولي الاستثمار في "بريدج ووتر أسوسيايتس" راي داليو، والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت كورب" رون أوهانلي، والرئيس التنفيذي للاستثمار في "ألفابت" و"غوغل" روث بورات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала