بحضور الأمير محمد بن سلمان... الرئيس السوري يلقي كلمة أمام "منتدى مبادرة الاستثمار" في الرياض
بحضور الأمير محمد بن سلمان... الرئيس السوري يلقي كلمة أمام "منتدى مبادرة الاستثمار" في الرياض
قال الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في كلمته في "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إن سوريا تمثل أهمية استراتيجية في المنطقة
وأكد الشرع، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، خلال جلسة حوارية في منتدى FII في السعودية، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن "سوريا لديها اقتصاد متنوع، وبدأت اليوم صفحة جديدة انفتحت على العالم بشكل سريع، وبدعم من جميع القوى المحيطة على رأسها السعودية".وأوضح الرئيس السوري أن "العالم اليوم سوف يستفيد من سوريا لا سيما في ظل معاناته من عدم الأمان والاستقرار في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وبأن الرياح الاستثمارية تتجه نحو سوريا، التي خرجت من أزمتها سريعا، وهي تحتوي على فرص استثمارية قوية".وشدد الرئيس السوري للفترة الانتقالية على وجود مجالات عدة يمكن الاستثمار فيها في مقدمتها القطاع العقاري والسياحي والنفطي، في ظل وجود مخزونات من النفط والغاز، منوها إلى أن استقرار البلاد مرتبط بالتنمية الاقتصادية.وتابع الشرع: "العالم جرب فشل سوريا وما تسبب به في مخاطر استراتيجية".وفيما أشاد بالموقف السعودي تجاه سوريا، وتحركاتها لإعادتها مجددا للعالم، أشار إلى أن السعودية تشكل قبلة الاقتصاديين في المنطقة.
بحضور الأمير محمد بن سلمان... الرئيس السوري يلقي كلمة أمام "منتدى مبادرة الاستثمار" في الرياض
قال الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في كلمته في "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إن سوريا تمثل أهمية استراتيجية في المنطقة، وهي بوابة الشرق.
وأكد الشرع، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك
"، خلال جلسة حوارية في منتدى FII في السعودية، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن "سوريا لديها اقتصاد متنوع، وبدأت اليوم صفحة جديدة انفتحت على العالم بشكل سريع، وبدعم من جميع القوى المحيطة على رأسها السعودية".
وأوضح الرئيس السوري
أن "العالم اليوم سوف يستفيد من سوريا لا سيما في ظل معاناته من عدم الأمان والاستقرار في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وبأن الرياح الاستثمارية تتجه نحو سوريا، التي خرجت من أزمتها سريعا، وهي تحتوي على فرص استثمارية قوية".
وشدد الرئيس السوري للفترة الانتقالية على وجود مجالات عدة يمكن الاستثمار فيها في مقدمتها القطاع العقاري والسياحي والنفطي، في ظل وجود مخزونات من النفط والغاز، منوها إلى أن استقرار البلاد مرتبط بالتنمية الاقتصادية
وتابع الشرع: "العالم جرب فشل سوريا وما تسبب به في مخاطر استراتيجية".
وفيما أشاد بالموقف السعودي تجاه سوريا، وتحركاتها لإعادتها مجددا للعالم، أشار إلى أن السعودية تشكل قبلة الاقتصاديين في المنطقة.