"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي تستمر... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي تستمر فعالياتها حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
فعاليات المؤتمر التي يشهدها مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تقام تحت شعار "مفتاح الازدهار"، وبشراكة إعلامية من وكالة "سبوتنيك".
ويركز المؤتمر على التحديات التي تعيق التقدم من خلال استعراض "تناقضات الابتكار"، كما تناقش الجلسات كيف تسهم التطورات في التقنية والسياسات في دفع عجلة النمو، إضافة إلى تأثير طفرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في توفير فرص جديدة، كما لا يغفل المؤتمر تأثير التوترات الجيوسياسية، وتفاوت الموارد على نمو الاقتصادات المختلفة.

في هذا السياق، قال وائل مجدي مراسل "سبوتنيك"، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في العاصمة السعودية، الرياض، إن الصفقات والاتفاقات المتوقع عقدها خلال هذه النسخة قد تتجاوز حاجز الـ 60 مليار دولار مقارنة بالنسخة الماضية.

وأوضح أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تنتهي فعالياته، غدا الخميس، ومنذ انطلاقه في عام 2017، حقق صفقات اقتصادية تجاوزت نحو 250 مليار دولار.
وتابع إن اليوم الأول من المؤتمر شهد توقيع اتفاقيات ضخمة، من أبرزها صفقة بين شركة أرامكو السعودية وشركة "جي أي تي" بقيمة تجاوزت 11 مليار دولار، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع شركات عالمية مثل غوغل، وشركات سعودية ودولية في قطاعات التقنية والطاقة والاستثمار.
في ذات السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عبد الحفيظ محبوب، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض باتت تُعرف عالميا باسم "دافوس الصحراء"، في إشارة إلى مكانتها المتنامية كمنصة دولية رائدة في مجال الاستثمار.
وأكد محبوب في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن العالم لا يجتمع في مكان واحد إلا إذا توفرت فيه قواعد استثمارية متبادلة، وهو ما نجحت المملكة العربية السعودية في ترسيخه خلال السنوات الماضية، عبر تحول اقتصادي نوعي من الاعتماد الكلي على إيرادات النفط إلى تنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن السعودية أصبحت ملتقى استثماريا عالميا، حيث جذبت منذ انطلاق المبادرة قبل تسع سنوات استثمارات بمليارات الدولارات.
وأشار محبوب إلى أن المملكة تتجه نحو تطوير قطاعات اقتصادية متعددة، مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن السعودية تسعى لتكون مركزا عالميا في هذا المجال، ومنافسا دوليا في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
