انطلاق فعاليات "مستقبل الاستثمار" في الرياض بحضور دولي وشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... فيديو وصور

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في العاصمة السعودية الرياض، والتي تعقد تحت شعار "مفتاح الاستثمار"

وانطلق حفل الافتتاح بكلمة من الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ريتشارد أتياس، الذي شدد على أهمية النسخة التاسعة، والتي تحظى بمشاركة واسعة من 20 رئيس ورئيس وزراء، وعدد من الوزراء وخبراء الاقتصاد في العالم.من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، خلال كلمته في حفل الافتتاح، إن "قيمة الصفقات التي عُقدت في مبادرة مستقبل الاستثمار، منذ إطلاقها في أقل من عقد، بلغت أكثر 250 مليار دولار".ويبحث المؤتمر، خلال الأيام المقبلة، العديد من القضايا المهمة، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتأثير التوترات الجيوسياسية وتفاوت الموارد على مستقبل التواصل والتنمية المستدامة، وغيرها من الموضوعات.ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 8000 مشارك و650 متحدثًا خلال 250 جلسة حوارية.

