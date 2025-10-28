انطلاق فعاليات "مستقبل الاستثمار" في الرياض بحضور دولي وشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... فيديو وصور

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
انطلاق فعاليات "مستقبل الاستثمار" في الرياض بحضور دولي وشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... فيديو وصور
انطلاق فعاليات "مستقبل الاستثمار" في الرياض بحضور دولي وشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... فيديو وصور
انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في العاصمة السعودية الرياض، والتي تعقد تحت شعار "مفتاح الاستثمار"
وانطلق حفل الافتتاح بكلمة من الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ريتشارد أتياس، الذي شدد على أهمية النسخة التاسعة، والتي تحظى بمشاركة واسعة من 20 رئيس ورئيس وزراء، وعدد من الوزراء وخبراء الاقتصاد في العالم.من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، خلال كلمته في حفل الافتتاح، إن "قيمة الصفقات التي عُقدت في مبادرة مستقبل الاستثمار، منذ إطلاقها في أقل من عقد، بلغت أكثر 250 مليار دولار".ويبحث المؤتمر، خلال الأيام المقبلة، العديد من القضايا المهمة، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتأثير التوترات الجيوسياسية وتفاوت الموارد على مستقبل التواصل والتنمية المستدامة، وغيرها من الموضوعات.ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 8000 مشارك و650 متحدثًا خلال 250 جلسة حوارية.
انطلاق فعاليات "مستقبل الاستثمار" في الرياض بحضور دولي وشراكة إعلامية مع "سبوتنيك"... فيديو وصور

انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها التاسعة بالرياض، بحضور زعماء ورؤساء وزراء ووزراء للعديد من الدول
حصري
انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في العاصمة السعودية الرياض، والتي تعقد تحت شعار "مفتاح الاستثمار"، وبشراكة إعلامية مع وكالة "سبوتنيك".
وانطلق حفل الافتتاح بكلمة من الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ريتشارد أتياس، الذي شدد على أهمية النسخة التاسعة، والتي تحظى بمشاركة واسعة من 20 رئيس ورئيس وزراء، وعدد من الوزراء وخبراء الاقتصاد في العالم.
من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، خلال كلمته في حفل الافتتاح، إن "قيمة الصفقات التي عُقدت في مبادرة مستقبل الاستثمار، منذ إطلاقها في أقل من عقد، بلغت أكثر 250 مليار دولار".
انطلاق فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها التاسعة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور زعماء ورؤساء ورؤساء وزراء، ووزراء للعديد من الدول

ويبحث المؤتمر، خلال الأيام المقبلة، العديد من القضايا المهمة، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتأثير التوترات الجيوسياسية وتفاوت الموارد على مستقبل التواصل والتنمية المستدامة، وغيرها من الموضوعات.
الكشف عن قائمة المتحدثين في النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 8000 مشارك و650 متحدثًا خلال 250 جلسة حوارية.
