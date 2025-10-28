https://sarabic.ae/20251028/باحث-سياسي-العلاقات-بين-موسكو-ودمشق-وأنقرة-تشكل-محورا-إيجابيا-يوفر-الأمن-للشرق-الأوسط--1106475350.html
باحث سياسي: العلاقات بين موسكو ودمشق وأنقرة تشكل محورا إيجابيا يوفر الأمن للشرق الأوسط
باحث سياسي: العلاقات بين موسكو ودمشق وأنقرة تشكل محورا إيجابيا يوفر الأمن للشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
علّق الباحث السياسي من دبي، الدكتور خلف المفتاح، على أهمية زيارة الوفد السوري إلى موسكو لاستئناف الخدمات القنصلية مع روسيا، قائلًا: "تأتي لاستمرار ما تم... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T10:51+0000
2025-10-28T10:51+0000
2025-10-28T10:51+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
الشرق الاوسط
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106035177_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_ba633ee04d0a397067ded6cfb986ca6f.jpg
وقال المفتاح في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الخيار نحو موسكو صحيح لأن روسيا حريصة على مصالح الشعب السوري وعندما وجدت أن مصلحته في التغيير ذهبت بهذا الاتجاه"، مشددًا على أن "العلاقات بين موسكو ودمشق ستكون أكثر رسوخًا، وستتعزز على المستوى العسكري والاقتصادي"، لافتًا إلى أنه "لتركيا دور كبير في هذا المجال".وأوضح أن "لروسيا علاقات جيدة مع قسد والجنوب ومع الساحل، وبالتالي يمكن توظيفها لصالح الوحدة الوطنية السورية"، مشددًا على أن " روسيا مظلة أمان للداخل السوري".وعن الزيارات والوفود الدبلوماسية واتجاه لفتح القنصليات بين البلدين، أكد المفتاح أن "هذه خطوة باتجاه التطبيع بين روسيا وسوريا"، معتبرًا أن "العلاقات بين موسكو ودمشق وأنقرة تشكل محورًا إيجابيا للخليج العربي، وسيوفر الأمن للشرق الأوسط وليس فقط أمن سوريا"، لافتًا إلى أنه التوجه "شرقا نحو روسيا والصين ليس خياًرا سوريًا، بل خيار للمنطقة بالكامل".
https://sarabic.ae/20251027/دمشق-وفد-سوري-يتوجه-إلى-موسكو-لإعداد-خطة-شاملة-لاستئناف-الخدمات-القنصلية-مع-روسيا-1106450471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106035177_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9b5c04d44d68f77e4ca41209826e068d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الشرق الاوسط, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الشرق الاوسط, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار تركيا اليوم
باحث سياسي: العلاقات بين موسكو ودمشق وأنقرة تشكل محورا إيجابيا يوفر الأمن للشرق الأوسط
حصري
علّق الباحث السياسي من دبي، الدكتور خلف المفتاح، على أهمية زيارة الوفد السوري إلى موسكو لاستئناف الخدمات القنصلية مع روسيا، قائلًا: "تأتي لاستمرار ما تم الاتفاق عليه بعد زيارة أحمد الشرع إلى موسكو، وانسجامًا مع التاريخ والواقع والطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية- السورية".
وقال المفتاح في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الخيار نحو موسكو صحيح لأن روسيا حريصة على مصالح الشعب السوري
وعندما وجدت أن مصلحته في التغيير ذهبت بهذا الاتجاه"، مشددًا على أن "العلاقات بين موسكو ودمشق ستكون أكثر رسوخًا، وستتعزز على المستوى العسكري والاقتصادي"، لافتًا إلى أنه "لتركيا دور كبير في هذا المجال".
وأكد المفتاح "أهمية الوحدة الوطنية السورية"، قائلًا: "تريد روسيا أن يتجاوز تفكير التنظيم في سوريا إلى الدولة"، مشيرًا إلى أن "العلاقة مع الغرب ليست مريحة بعكس العلاقة مع موسكو"، معتبرًا أن "الانفتاح الداخلي في سوريا يجعل موسكو أكثر تحمسًا وتعاونًا مع دمشق".
وأوضح أن "لروسيا علاقات جيدة مع قسد والجنوب ومع الساحل، وبالتالي يمكن توظيفها لصالح الوحدة الوطنية السورية"، مشددًا على أن " روسيا مظلة أمان للداخل السوري
".
وأضاف المفتاح: "عدم الاستقرار في سوريا يخدم الغرب وإسرائيل، وروسيا هي من يمكن أن تسلّح الجيش السوري وأن تجعل سوريا قوية عسكريًا لا سيما في السلاح الجوي"، كاشفًا أن " آلاف الضباط السوريين يتدربون في روسيا"، موضحًا أن "سوريا التي تعاني من تدخل إسرائيلي لا يمكن أن تكون قوية عسكريًا، إلا من خلال علاقة استراتيجية مع موسكو".
وعن الزيارات والوفود الدبلوماسية واتجاه لفتح القنصليات بين البلدين، أكد المفتاح أن "هذه خطوة باتجاه التطبيع بين روسيا وسوريا"، معتبرًا أن "العلاقات بين موسكو ودمشق
وأنقرة تشكل محورًا إيجابيا للخليج العربي، وسيوفر الأمن للشرق الأوسط وليس فقط أمن سوريا"، لافتًا إلى أنه التوجه "شرقا نحو روسيا والصين ليس خياًرا سوريًا، بل خيار للمنطقة بالكامل".