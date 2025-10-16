https://sarabic.ae/20251016/الكرملين-بوتين-والشرع-ناقشا-مسألة-القواعد-العسكرية-الروسية-في-سوريا-1106069921.html
الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، كان على جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال:"كان موضوع القواعد (العسكرية) على جدول الأعمال. هذا ما أريد أن أخبركم به".وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "احتمال زيارة بوتين إلى سوريا، لم يناقش خلال محادثاته مع الشرع في موسكو".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، قد أثارا مسألة القواعد العسكرية الروسية خلال محادثاتهما في موسكو، أنّ كل شيء نوقش خلال الاجتماع.ويوم أمس الأربعاء، أكد دميتري بيسكوف، أن قضية القواعد العسكرية الروسية في سوريا ستُطرح بشكل أو بآخر خلال المفاوضات بين بوتين والشرع.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأربعاء في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين عقب المحادثات: "ناقشنا اليوم مشاريع محددة في مجالات الطاقة والنقل وتطوير السياحة والرعاية الصحية والمجالات الثقافية والإنسانية. سيتم مناقشة كل هذا بالتفصيل، ونحن مستعدون لتقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".
16.10.2025
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال:"كان موضوع القواعد (العسكرية) على جدول الأعمال. هذا ما أريد أن أخبركم به".
وأجاب بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان الشرع، دعا بوتين لزيارة سوريا: "يمكن نقل مثل هذه الدعوات عبر القنوات الدبلوماسية".
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "احتمال زيارة بوتين إلى سوريا، لم يناقش خلال محادثاته مع الشرع في موسكو".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، قد أثارا مسألة القواعد العسكرية الروسية خلال محادثاتهما في موسكو، أنّ كل شيء نوقش خلال الاجتماع.
وقال لافروف: "لقد تم مناقشة كل شيء" .
ويوم أمس الأربعاء، أكد دميتري بيسكوف، أن قضية القواعد العسكرية الروسية في سوريا ستُطرح بشكل أو بآخر خلال المفاوضات بين بوتين والشرع.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأربعاء في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.
وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي، كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين عقب المحادثات: "ناقشنا اليوم مشاريع محددة في مجالات الطاقة والنقل وتطوير السياحة والرعاية الصحية والمجالات الثقافية والإنسانية. سيتم مناقشة كل هذا بالتفصيل، ونحن مستعدون لتقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".