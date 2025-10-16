https://sarabic.ae/20251016/الكرملين-بوتين-والشرع-ناقشا-مسألة-القواعد-العسكرية-الروسية-في-سوريا-1106069921.html

الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا

الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، كان على جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير...

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال:"كان موضوع القواعد (العسكرية) على جدول الأعمال. هذا ما أريد أن أخبركم به".وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "احتمال زيارة بوتين إلى سوريا، لم يناقش خلال محادثاته مع الشرع في موسكو".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، قد أثارا مسألة القواعد العسكرية الروسية خلال محادثاتهما في موسكو، أنّ كل شيء نوقش خلال الاجتماع.ويوم أمس الأربعاء، أكد دميتري بيسكوف، أن قضية القواعد العسكرية الروسية في سوريا ستُطرح بشكل أو بآخر خلال المفاوضات بين بوتين والشرع.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأربعاء في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين عقب المحادثات: "ناقشنا اليوم مشاريع محددة في مجالات الطاقة والنقل وتطوير السياحة والرعاية الصحية والمجالات الثقافية والإنسانية. سيتم مناقشة كل هذا بالتفصيل، ونحن مستعدون لتقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثةوزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد

