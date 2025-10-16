الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/الكرملين-بوتين-والشرع-ناقشا-مسألة-القواعد-العسكرية-الروسية-في-سوريا-1106069921.html
الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا
الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، كان على جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T09:58+0000
2025-10-16T10:09+0000
العالم
روسيا
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106035177_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_ba633ee04d0a397067ded6cfb986ca6f.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال:"كان موضوع القواعد (العسكرية) على جدول الأعمال. هذا ما أريد أن أخبركم به".وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "احتمال زيارة بوتين إلى سوريا، لم يناقش خلال محادثاته مع الشرع في موسكو".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، قد أثارا مسألة القواعد العسكرية الروسية خلال محادثاتهما في موسكو، أنّ كل شيء نوقش خلال الاجتماع.ويوم أمس الأربعاء، أكد دميتري بيسكوف، أن قضية القواعد العسكرية الروسية في سوريا ستُطرح بشكل أو بآخر خلال المفاوضات بين بوتين والشرع.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأربعاء في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين عقب المحادثات: "ناقشنا اليوم مشاريع محددة في مجالات الطاقة والنقل وتطوير السياحة والرعاية الصحية والمجالات الثقافية والإنسانية. سيتم مناقشة كل هذا بالتفصيل، ونحن مستعدون لتقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثةوزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
https://sarabic.ae/20251016/لافروف-بوتين-والشرع-ناقشا-كل-شيء-بما-فيه-موضوع-القواعد-العسكرية-الروسية-1106053700.html
https://sarabic.ae/20251015/الشرع-سوريا-الجديدة-تعيد-ربط-العلاقات-الاستراتيجية-والسياسية-مع-كافة-الدول-على-رأسها-روسيا--عاجل--1106031077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106035177_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9b5c04d44d68f77e4ca41209826e068d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار سوريا اليوم
العالم, روسيا, أخبار سوريا اليوم

الكرملين: بوتين والشرع ناقشا مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا

09:58 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 10:09 GMT 16.10.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يستقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الكرملين
بوتين يستقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، كان على جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال:"كان موضوع القواعد (العسكرية) على جدول الأعمال. هذا ما أريد أن أخبركم به".

وأجاب بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان الشرع، دعا بوتين لزيارة سوريا: "يمكن نقل مثل هذه الدعوات عبر القنوات الدبلوماسية".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "احتمال زيارة بوتين إلى سوريا، لم يناقش خلال محادثاته مع الشرع في موسكو".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
لافروف: بوتين والشرع ناقشا كل شيء بما في ذلك موضوع القواعد العسكرية الروسية
04:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، قد أثارا مسألة القواعد العسكرية الروسية خلال محادثاتهما في موسكو، أنّ كل شيء نوقش خلال الاجتماع.

وقال لافروف: "لقد تم مناقشة كل شيء" .

ويوم أمس الأربعاء، أكد دميتري بيسكوف، أن قضية القواعد العسكرية الروسية في سوريا ستُطرح بشكل أو بآخر خلال المفاوضات بين بوتين والشرع.
الرئيس السوري أحمد الشرع في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الشرع: سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول على رأسها روسيا
أمس, 11:25 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأربعاء في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.

وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي، كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين عقب المحادثات: "ناقشنا اليوم مشاريع محددة في مجالات الطاقة والنقل وتطوير السياحة والرعاية الصحية والمجالات الثقافية والإنسانية. سيتم مناقشة كل هذا بالتفصيل، ونحن مستعدون لتقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".
عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثة
وزير سوري سابق: زيارة الشرع إلى موسكو تؤسس لشراكات طويلة الأمد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала