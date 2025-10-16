https://sarabic.ae/20251016/لافروف-بوتين-والشرع-ناقشا-كل-شيء-بما-فيه-موضوع-القواعد-العسكرية-الروسية-1106053700.html
لافروف: بوتين والشرع ناقشا كل شيء بما فيه موضوع القواعد العسكرية الروسية
لافروف: بوتين والشرع ناقشا كل شيء بما فيه موضوع القواعد العسكرية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ناقشا موضوع القواعد... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T04:20+0000
2025-10-16T04:20+0000
2025-10-16T04:20+0000
سيرغي لافروف
أخبار سوريا اليوم
الشرع
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6b9a7b70b1c74e98ea1b5ad7a213f23.jpg
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان بوتين والشرع قد تطرقا لموضوع القواعد العسكرية الروسية: "تم مناقشة كل شيء".وكان قد صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأنه خلال محادثات بوتين والشرع من المتوقع أن تُطرح مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.من جانبه، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".وقال الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
https://sarabic.ae/20251015/وزير-سوري-سابق-زيارة-الشرع-إلى-موسكو-تؤسس-لشراكات-طويلة-الأمد----1106045205.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e1917cc6ea586ffd2be693a7f178fc3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, الشرع, فلاديمير بوتين
سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, الشرع, فلاديمير بوتين
لافروف: بوتين والشرع ناقشا كل شيء بما فيه موضوع القواعد العسكرية الروسية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ناقشا موضوع القواعد العسكرية الروسية خلال محادثاتهما في موسكو.
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك
" ردا على سؤال عما إذا كان بوتين والشرع قد تطرقا لموضوع القواعد العسكرية الروسية: "تم مناقشة كل شيء".
وكان قد صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأنه خلال محادثات بوتين والشرع من المتوقع أن تُطرح مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.
من جانبه، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".
وقال الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".
وتابع: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وأن كثيرا من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على خبرات موسكو".
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".