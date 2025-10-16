https://sarabic.ae/20251016/لافروف-بوتين-والشرع-ناقشا-كل-شيء-بما-فيه-موضوع-القواعد-العسكرية-الروسية-1106053700.html

لافروف: بوتين والشرع ناقشا كل شيء بما فيه موضوع القواعد العسكرية الروسية

لافروف: بوتين والشرع ناقشا كل شيء بما فيه موضوع القواعد العسكرية الروسية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ناقشا موضوع القواعد... 16.10.2025

وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان بوتين والشرع قد تطرقا لموضوع القواعد العسكرية الروسية: "تم مناقشة كل شيء".وكان قد صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأنه خلال محادثات بوتين والشرع من المتوقع أن تُطرح مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.من جانبه، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".وقال الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

