عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثة

وأشار إلى أن "أهم رسالة من هذه الزيارة إلى العالم هي أن لروسيا وسوريا مصلحة مشتركة في بناء مستقبل آمن للشرق الأوسط، وتبادل المصالح الاقتصادية والسياسية"، متوقعا أن "تؤسس الزيارة لمرحلة جديدة من التعاون الروسي–السوري".وأوضح الكفيري، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن لأي دولة في الشرق الأوسط أن تبني مستقبلها بمعزل عن العلاقة مع روسيا القوية، بما لها من تاريخ مشترك مع المنطقة، وخاصة مع سوريا"، مشيرا إلى "عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوري والروسي، وبين سوريا والاتحاد السوفيتي سابقا".وشدد على ضرورة أن "يحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الإرث التاريخي الكبير، وأن تضع اللجنة الروسية– السورية المشتركة في مقدمة أعمالها بناء سوريا الحديثة، وتعزيز وحدة النسيج الاجتماعي السوري"، مؤكدا أن "استقرار سوريا هو جزء من استقرار روسيا، فضلا عن المصالح المشتركة بين البلدين".وأكد الباحث السياسي أن "على الحكومة السورية الجديدة كسب دعم القوى الفاعلة، وعلى رأسها روسيا، باعتبارها دولة كبرى ذات حضور وتأثير في الشرق الأوسط، وفي مستقبل الشعب السوري". وأضاف: "الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثة المستندة في دستورها إلى الشرعية الدولية، وعلى تصحيح العلاقة بين حكومة الشرع والشعب السوري بكل مكوناته وإثنياته لاستعادة ثقته، وتعزيز العلاقات مع المحيط الجغرافي لسوريا".وشدّد على أن "الدولة السورية لا يمكن أن تُبنى إلا بدعم دولي ومساندة روسيا، الحريصة على بقاء سوريا موحدة أرضا وشعبا، وعلى ترسيخ دولة المواطنة والقانون، من خلال الدعوة إلى انتخابات تشريعية ذات طابع ديمقراطي تشمل جميع مكونات الشعب السوري وفي مختلف المناطق الجغرافية".وختم الكفيري بالتأكيد أنه "من خلال علاقة الشرع مع روسيا سيتم الحفاظ على القواعد الروسية في سوريا، وعلى العلاقة مع الساحل السوري، بما يضمن الأمن والسلام، ودعم روسيا لحقوق الشعب السوري والحفاظ على وحدة البلاد عبر سلطة تستند إلى العلاقة الحقيقية مع موسكو والمبادئ الأساسية التي تجمع بين البلدين".

