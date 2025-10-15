عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثة
عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثة
علّق الباحث السياسي وعضو مؤتمر الحوار الوطني السوري، سليمان الكفيري، على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت وفي ظل المتغيرات التي تشهدها...
وأشار إلى أن "أهم رسالة من هذه الزيارة إلى العالم هي أن لروسيا وسوريا مصلحة مشتركة في بناء مستقبل آمن للشرق الأوسط، وتبادل المصالح الاقتصادية والسياسية"، متوقعا أن "تؤسس الزيارة لمرحلة جديدة من التعاون الروسي–السوري".وأوضح الكفيري، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن لأي دولة في الشرق الأوسط أن تبني مستقبلها بمعزل عن العلاقة مع روسيا القوية، بما لها من تاريخ مشترك مع المنطقة، وخاصة مع سوريا"، مشيرا إلى "عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوري والروسي، وبين سوريا والاتحاد السوفيتي سابقا".وشدد على ضرورة أن "يحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الإرث التاريخي الكبير، وأن تضع اللجنة الروسية– السورية المشتركة في مقدمة أعمالها بناء سوريا الحديثة، وتعزيز وحدة النسيج الاجتماعي السوري"، مؤكدا أن "استقرار سوريا هو جزء من استقرار روسيا، فضلا عن المصالح المشتركة بين البلدين".وأكد الباحث السياسي أن "على الحكومة السورية الجديدة كسب دعم القوى الفاعلة، وعلى رأسها روسيا، باعتبارها دولة كبرى ذات حضور وتأثير في الشرق الأوسط، وفي مستقبل الشعب السوري". وأضاف: "الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثة المستندة في دستورها إلى الشرعية الدولية، وعلى تصحيح العلاقة بين حكومة الشرع والشعب السوري بكل مكوناته وإثنياته لاستعادة ثقته، وتعزيز العلاقات مع المحيط الجغرافي لسوريا".وشدّد على أن "الدولة السورية لا يمكن أن تُبنى إلا بدعم دولي ومساندة روسيا، الحريصة على بقاء سوريا موحدة أرضا وشعبا، وعلى ترسيخ دولة المواطنة والقانون، من خلال الدعوة إلى انتخابات تشريعية ذات طابع ديمقراطي تشمل جميع مكونات الشعب السوري وفي مختلف المناطق الجغرافية".وختم الكفيري بالتأكيد أنه "من خلال علاقة الشرع مع روسيا سيتم الحفاظ على القواعد الروسية في سوريا، وعلى العلاقة مع الساحل السوري، بما يضمن الأمن والسلام، ودعم روسيا لحقوق الشعب السوري والحفاظ على وحدة البلاد عبر سلطة تستند إلى العلاقة الحقيقية مع موسكو والمبادئ الأساسية التي تجمع بين البلدين".
عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثة

17:24 GMT 15.10.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع
حصري
علّق الباحث السياسي وعضو مؤتمر الحوار الوطني السوري، سليمان الكفيري، على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت وفي ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن "أهم رسالة من هذه الزيارة إلى العالم هي أن لروسيا وسوريا مصلحة مشتركة في بناء مستقبل آمن للشرق الأوسط، وتبادل المصالح الاقتصادية والسياسية"، متوقعا أن "تؤسس الزيارة لمرحلة جديدة من التعاون الروسي–السوري".
وأوضح الكفيري، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن لأي دولة في الشرق الأوسط أن تبني مستقبلها بمعزل عن العلاقة مع روسيا القوية، بما لها من تاريخ مشترك مع المنطقة، وخاصة مع سوريا"، مشيرا إلى "عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوري والروسي، وبين سوريا والاتحاد السوفيتي سابقا".
الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات في موسكو
10:00 GMT
وشدد على ضرورة أن "يحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الإرث التاريخي الكبير، وأن تضع اللجنة الروسية– السورية المشتركة في مقدمة أعمالها بناء سوريا الحديثة، وتعزيز وحدة النسيج الاجتماعي السوري"، مؤكدا أن "استقرار سوريا هو جزء من استقرار روسيا، فضلا عن المصالح المشتركة بين البلدين".
وأكد الباحث السياسي أن "على الحكومة السورية الجديدة كسب دعم القوى الفاعلة، وعلى رأسها روسيا، باعتبارها دولة كبرى ذات حضور وتأثير في الشرق الأوسط، وفي مستقبل الشعب السوري".
وأضاف: "الآمال معقودة على الدور الروسي الإيجابي في بناء سوريا الحديثة المستندة في دستورها إلى الشرعية الدولية، وعلى تصحيح العلاقة بين حكومة الشرع والشعب السوري بكل مكوناته وإثنياته لاستعادة ثقته، وتعزيز العلاقات مع المحيط الجغرافي لسوريا".
الشرع: سوريا تبني علاقات مع روسيا والصين تقوم على المصالح الاستراتيجية
05:51 GMT
وشدّد على أن "الدولة السورية لا يمكن أن تُبنى إلا بدعم دولي ومساندة روسيا، الحريصة على بقاء سوريا موحدة أرضا وشعبا، وعلى ترسيخ دولة المواطنة والقانون، من خلال الدعوة إلى انتخابات تشريعية ذات طابع ديمقراطي تشمل جميع مكونات الشعب السوري وفي مختلف المناطق الجغرافية".
وختم الكفيري بالتأكيد أنه "من خلال علاقة الشرع مع روسيا سيتم الحفاظ على القواعد الروسية في سوريا، وعلى العلاقة مع الساحل السوري، بما يضمن الأمن والسلام، ودعم روسيا لحقوق الشعب السوري والحفاظ على وحدة البلاد عبر سلطة تستند إلى العلاقة الحقيقية مع موسكو والمبادئ الأساسية التي تجمع بين البلدين".
