دمشق: وفد سوري يتوجه إلى موسكو لإعداد خطة شاملة لاستئناف الخدمات القنصلية مع روسيا
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصوررفع العاملون في مبنى السفارة السورية في موسكو العلم السوري الجديد الذي اعتمدته سابقاً فصائل من المعارضة السورية المسلحة.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova/
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن وفدًا تقنيًا من الوزراة، سيزور اليوم الاثنين، العاصمة الروسية موسكو، لاعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية، قولها: "يتوجه اليوم وفد تقني من وزارة الخارجية السورية إلى روسيا، بهدف إعداد خطة عمل شاملة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية".
وبينت أن الخطة "تضمن انتظام سير العمل، وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين السوريين المقيمين في روسيا".
وتأتي زيارة الوفد التقني من وزارة الخارجية، بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، في 15 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، إلى روسيا، حيث التقى بالرئيس الروسي فلايديمير بوتين، وقال خلال اللقاء في الكرملين: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول، وعلى رأسها روسيا"، مؤكدًا أن بلاده "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع روسيا، وتحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".
وأضاف الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".
15 أكتوبر, 14:14 GMT
وتابع: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي، بالإضافة إلى أن الكثير من محطات الطاقة تعتمد على خبرات موسكو".
وشدد الشرع على أن "هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا وروسيا، وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة"، مشيرًا إلى أن "كثيرا من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء إقليمية ودولية مرتبطة مع روسيا".
وأكد الرئيس السوري أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".