دمشق: وفد سوري يتوجه إلى موسكو لإعداد خطة شاملة لاستئناف الخدمات القنصلية مع روسيا

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
دمشق: وفد سوري يتوجه إلى موسكو لإعداد خطة شاملة لاستئناف الخدمات القنصلية مع روسيا
دمشق: وفد سوري يتوجه إلى موسكو لإعداد خطة شاملة لاستئناف الخدمات القنصلية مع روسيا
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية، قولها: "يتوجه اليوم وفد تقني من وزارة الخارجية السورية إلى روسيا، بهدف إعداد خطة عمل شاملة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية".وتأتي زيارة الوفد التقني من وزارة الخارجية، بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، في 15 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، إلى روسيا، حيث التقى بالرئيس الروسي فلايديمير بوتين، وقال خلال اللقاء في الكرملين: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول، وعلى رأسها روسيا"، مؤكدًا أن بلاده "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع روسيا، وتحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".وتابع: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي، بالإضافة إلى أن الكثير من محطات الطاقة تعتمد على خبرات موسكو".وأكد الرئيس السوري أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".
https://sarabic.ae/20251015/الشرع-سوريا-الجديدة-تعيد-ربط-العلاقات-الاستراتيجية-والسياسية-مع-كافة-الدول-على-رأسها-روسيا--عاجل--1106031077.html
https://sarabic.ae/20251015/موسكو--روسيا-وسوريا-اتفقتا-على-عقد-اجتماع-للجنة-حكومية-مشتركة-في-المستقبل-القريب--عاجل-1106037486.html
دمشق: وفد سوري يتوجه إلى موسكو لإعداد خطة شاملة لاستئناف الخدمات القنصلية مع روسيا

رفع العاملون في مبنى السفارة السورية في موسكو العلم السوري الجديد الذي اعتمدته سابقاً فصائل من المعارضة السورية المسلحة.
رفع العاملون في مبنى السفارة السورية في موسكو العلم السوري الجديد الذي اعتمدته سابقاً فصائل من المعارضة السورية المسلحة.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن وفدًا تقنيًا من الوزراة، سيزور اليوم الاثنين، العاصمة الروسية موسكو، لاعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية، قولها: "يتوجه اليوم وفد تقني من وزارة الخارجية السورية إلى روسيا، بهدف إعداد خطة عمل شاملة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية".
وبينت أن الخطة "تضمن انتظام سير العمل، وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين السوريين المقيمين في روسيا".
الرئيس السوري أحمد الشرع في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الشرع: سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول على رأسها روسيا
15 أكتوبر, 11:25 GMT
وتأتي زيارة الوفد التقني من وزارة الخارجية، بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، في 15 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، إلى روسيا، حيث التقى بالرئيس الروسي فلايديمير بوتين، وقال خلال اللقاء في الكرملين: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول، وعلى رأسها روسيا"، مؤكدًا أن بلاده "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع روسيا، وتحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".
وأضاف الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
موسكو: روسيا وسوريا اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية مشتركة في المستقبل القريب
15 أكتوبر, 14:14 GMT
وتابع: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي، بالإضافة إلى أن الكثير من محطات الطاقة تعتمد على خبرات موسكو".
وشدد الشرع على أن "هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا وروسيا، وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة"، مشيرًا إلى أن "كثيرا من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء إقليمية ودولية مرتبطة مع روسيا".
وأكد الرئيس السوري أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".
