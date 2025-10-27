https://sarabic.ae/20251027/دمشق-وفد-سوري-يتوجه-إلى-موسكو-لإعداد-خطة-شاملة-لاستئناف-الخدمات-القنصلية-مع-روسيا-1106450471.html

دمشق: وفد سوري يتوجه إلى موسكو لإعداد خطة شاملة لاستئناف الخدمات القنصلية مع روسيا

دمشق: وفد سوري يتوجه إلى موسكو لإعداد خطة شاملة لاستئناف الخدمات القنصلية مع روسيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن وفدًا تقنيًا من الوزراة، سيزور اليوم الاثنين، العاصمة الروسية موسكو، لاعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية بين... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-27T16:06+0000

2025-10-27T16:06+0000

2025-10-27T16:06+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

قنصليات

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095632616_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_4ba581b790926d004f4c95668fc1a972.jpg

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية، قولها: "يتوجه اليوم وفد تقني من وزارة الخارجية السورية إلى روسيا، بهدف إعداد خطة عمل شاملة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية".وتأتي زيارة الوفد التقني من وزارة الخارجية، بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، في 15 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، إلى روسيا، حيث التقى بالرئيس الروسي فلايديمير بوتين، وقال خلال اللقاء في الكرملين: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول، وعلى رأسها روسيا"، مؤكدًا أن بلاده "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع روسيا، وتحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".وتابع: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي، بالإضافة إلى أن الكثير من محطات الطاقة تعتمد على خبرات موسكو".وأكد الرئيس السوري أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".

https://sarabic.ae/20251015/الشرع-سوريا-الجديدة-تعيد-ربط-العلاقات-الاستراتيجية-والسياسية-مع-كافة-الدول-على-رأسها-روسيا--عاجل--1106031077.html

https://sarabic.ae/20251015/موسكو--روسيا-وسوريا-اتفقتا-على-عقد-اجتماع-للجنة-حكومية-مشتركة-في-المستقبل-القريب--عاجل-1106037486.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, روسيا, قنصليات, العالم