من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/من-ضمنها-دولة-عربية-روسيا-تعتزم-إلغاء-التأشيرات-لمواطني-3-دول--1105741769.html
من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول
من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول
سبوتنيك عربي
تعتزم روسيا إعفاء 3 دول من بينها دولة عربية من تأشيرات الدخول إليها قريبا، حسبما ما جاء في إحاطة إعلامية للجلسة الاستراتيجية "تطوير السياحة في روسيا"، التي... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T20:40+0000
2025-10-07T20:40+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الصين
أخبار ماليزيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104320/90/1043209051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f21174749c3593fba4aa2d7d2377f0b5.jpg
وجاء في الوثيقة: "السياحة الوافدة.. تحقيق السفر من دون تأشيرة مع الصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا في المستقبل القريب".وأشارت أيضا إلى أنه بحلول عام 2030، من المخطط زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة بمقدار 11 مليون رحلة، إلى 16 مليون رحلة.في 15 سبتمبر/أيلول، أطلقت الصين نظامًا تجريبيًا للإعفاء من التأشيرة لمدة عام واحد للمواطنين الروس. ولن يحتاج المسافرون لأغراض العمل أو السياحة، أو لزيارة الأقارب والأصدقاء، أو في إطار زيارة تبادلية، إلى تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا. وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن روسيا تخطط لإلغاء التأشيرات للمواطنين الماليزيين قريبا.
https://sarabic.ae/20250811/شركة-طيران-عربية-جديدة-تبدأ-رحلاتها-إلى-روسيا-1103607145.html
السعودية
الصين
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104320/90/1043209051_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_05ede1ffe083ed0d79a6a3ad8dbc23e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, أخبار ماليزيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, أخبار ماليزيا اليوم

من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول

20:40 GMT 07.10.2025
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصورسائح يلتقط صورة سيلفي على الساحة الحمراء في موسكو
سائح يلتقط صورة سيلفي على الساحة الحمراء في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تعتزم روسيا إعفاء 3 دول من بينها دولة عربية من تأشيرات الدخول إليها قريبا، حسبما ما جاء في إحاطة إعلامية للجلسة الاستراتيجية "تطوير السياحة في روسيا"، التي ترأسها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
وجاء في الوثيقة: "السياحة الوافدة.. تحقيق السفر من دون تأشيرة مع الصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا في المستقبل القريب".

ووفقا للوثيقة التي تم نشرها، اليوم الثلاثاء، سيتم إطلاق السفر بدون تأشيرة مع الصين والسعودية وماليزيا.

وأشارت أيضا إلى أنه بحلول عام 2030، من المخطط زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة بمقدار 11 مليون رحلة، إلى 16 مليون رحلة.
شركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
شركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا
11 أغسطس, 14:00 GMT
في 15 سبتمبر/أيلول، أطلقت الصين نظامًا تجريبيًا للإعفاء من التأشيرة لمدة عام واحد للمواطنين الروس. ولن يحتاج المسافرون لأغراض العمل أو السياحة، أو لزيارة الأقارب والأصدقاء، أو في إطار زيارة تبادلية، إلى تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في يوليو/تموز الماضي، إن اتفاقية إلغاء التأشيرات بين البلدين في مراحلها النهائية من الإعداد.

وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن روسيا تخطط لإلغاء التأشيرات للمواطنين الماليزيين قريبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала