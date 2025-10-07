https://sarabic.ae/20251007/من-ضمنها-دولة-عربية-روسيا-تعتزم-إلغاء-التأشيرات-لمواطني-3-دول--1105741769.html
من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول
من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول
تعتزم روسيا إعفاء 3 دول من بينها دولة عربية من تأشيرات الدخول إليها قريبا، حسبما ما جاء في إحاطة إعلامية للجلسة الاستراتيجية "تطوير السياحة في روسيا"
وجاء في الوثيقة: "السياحة الوافدة.. تحقيق السفر من دون تأشيرة مع الصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا في المستقبل القريب".وأشارت أيضا إلى أنه بحلول عام 2030، من المخطط زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة بمقدار 11 مليون رحلة، إلى 16 مليون رحلة.في 15 سبتمبر/أيلول، أطلقت الصين نظامًا تجريبيًا للإعفاء من التأشيرة لمدة عام واحد للمواطنين الروس. ولن يحتاج المسافرون لأغراض العمل أو السياحة، أو لزيارة الأقارب والأصدقاء، أو في إطار زيارة تبادلية، إلى تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا. وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن روسيا تخطط لإلغاء التأشيرات للمواطنين الماليزيين قريبا.
من ضمنها دولة عربية.. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول
تعتزم روسيا إعفاء 3 دول من بينها دولة عربية من تأشيرات الدخول إليها قريبا، حسبما ما جاء في إحاطة إعلامية للجلسة الاستراتيجية "تطوير السياحة في روسيا"، التي ترأسها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
وجاء في الوثيقة: "السياحة الوافدة.. تحقيق السفر من دون تأشيرة مع الصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا في المستقبل القريب".
ووفقا للوثيقة التي تم نشرها، اليوم الثلاثاء، سيتم إطلاق السفر بدون تأشيرة مع الصين والسعودية وماليزيا.
وأشارت أيضا إلى أنه بحلول عام 2030، من المخطط زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة بمقدار 11 مليون رحلة، إلى 16 مليون رحلة.
في 15 سبتمبر/أيلول، أطلقت الصين نظامًا تجريبيًا للإعفاء من التأشيرة لمدة عام واحد للمواطنين الروس. ولن يحتاج المسافرون لأغراض العمل أو السياحة، أو لزيارة الأقارب والأصدقاء، أو في إطار زيارة تبادلية، إلى تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا.
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في يوليو/تموز الماضي، إن اتفاقية إلغاء التأشيرات بين البلدين في مراحلها النهائية من الإعداد.
وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن روسيا تخطط لإلغاء التأشيرات للمواطنين الماليزيين قريبا.