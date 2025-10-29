https://sarabic.ae/20251029/دميترييف-يفند-من-السعودية-نظريات-عزلة-روسيا-الغربية-1106526402.html

دميترييف يفند من السعودية نظريات "عزلة روسيا" الغربية

دميترييف يفند من السعودية نظريات "عزلة روسيا" الغربية

صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الاقتصاد الروسي ليس... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال دميترييف خلال منتدى "مبادرة الاستثمار المستقبلي" في المملكة العربية السعودية: "هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول روسيا، منها أنها معزولة نوعا ما. بلغ حجم تجارتنا مع الصين 245 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وبلغ حجم تجارتنا مع الهند 69 مليار دولار، بزيادة 33% عن العام السابق، وهو أيضا رقم قياسي تاريخي. لذا، فإن روسيا ليست معزولة".وأضاف: "كيف يؤثر هذا على العالم؟ انخفضت معاملاتنا التصديرية بالدولار واليورو إلى 18% فقط. ويتم نحو 40% من التجارة بالروبل، و40% أخرى بعملات أخرى".وكدليل على التفوق الاقتصادي لروسيا، قدم دميترييف مقارنة كشفت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2024، بلغ 4% مقارنة بـ1% فقط لأوروبا وبريطانيا، كما سجلت معدلات البطالة 2.2% في روسيا مقابل 6% في الاتحاد الأوروبي و5% في بريطانيا.واختتم حديثه قائلا: "أما التضخم، فقد صرح بعض المسؤولين بأن التضخم في روسيا يبلغ نحو 20%. في الواقع، هذا غير صحيح، إنه 8%، والتوقعات لنهاية العام تتراوح بين 6.5% و7%".وتستضيف العاصمة الرياض في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد تحت شعار "مفتاح الازدهار" بمشاركة واسعة من قادة الدول وكبار التنفيذيين والمستثمرين العالميين والخبراء في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية.

