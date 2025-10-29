دميترييف يفند من السعودية نظريات "عزلة روسيا" الغربية

عربي
تابعنا عبر
صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الاقتصاد الروسي ليس معزولا عن بقية العالم، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية لبلاده تتفوق على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال دميترييف خلال منتدى "مبادرة الاستثمار المستقبلي" في المملكة العربية السعودية: "هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول روسيا، منها أنها معزولة نوعا ما. بلغ حجم تجارتنا مع الصين 245 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وبلغ حجم تجارتنا مع الهند 69 مليار دولار، بزيادة 33% عن العام السابق، وهو أيضا رقم قياسي تاريخي. لذا، فإن روسيا ليست معزولة".

وأشار دميترييف إلى أن تعاون روسيا الاقتصادي يتركز بشكل أساسي مع دول الجنوب العالمي.

وأضاف: "كيف يؤثر هذا على العالم؟ انخفضت معاملاتنا التصديرية بالدولار واليورو إلى 18% فقط. ويتم نحو 40% من التجارة بالروبل، و40% أخرى بعملات أخرى".

وأضاف دميترييف: "إذا نظرتم إلى الاقتصاد الروسي، فسأقدم لكم بعض الأرقام، وأعتقد أن الكثيرين سيصابون بالصدمة".

مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
دميترييف: إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة
24 أكتوبر, 15:58 GMT
وكدليل على التفوق الاقتصادي لروسيا، قدم دميترييف مقارنة كشفت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2024، بلغ 4% مقارنة بـ1% فقط لأوروبا وبريطانيا، كما سجلت معدلات البطالة 2.2% في روسيا مقابل 6% في الاتحاد الأوروبي و5% في بريطانيا.

وأظهرت المقارنة تفوق روسيا في مؤشرات أخرى، حيث تبلغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي 15% فقط، مقابل 100% في الاتحاد الأوروبي و97% في بريطانيا، في الوقت ذاته، يبلغ عجز الموازنة في روسيا 2.6%، وفي الاتحاد الأوروبي 3.3%، وفي بريطانيا 5.1%.

واختتم حديثه قائلا: "أما التضخم، فقد صرح بعض المسؤولين بأن التضخم في روسيا يبلغ نحو 20%. في الواقع، هذا غير صحيح، إنه 8%، والتوقعات لنهاية العام تتراوح بين 6.5% و7%".
وتستضيف العاصمة الرياض في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد تحت شعار "مفتاح الازدهار" بمشاركة واسعة من قادة الدول وكبار التنفيذيين والمستثمرين العالميين والخبراء في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية.
