روسيا تستعرض أحدث ابتكاراتها في المنتدى الروسي السعودي بالرياض
روسيا تستعرض أحدث ابتكاراتها في المنتدى الروسي السعودي بالرياض
يُعقد منتدى الأعمال الروسي السعودي في الرياض في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025، ويعد منصة رئيسية لتطوير الشراكة الروسية السعودية في القطاعات ذات الأولوية في... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
السعودية
اقتصاد
تعاون
شركات
تكنولوجيا
العالم
العالم العربي
ويأتي هذا الحدث في إطار الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.سيتضمن المنتدى معرضًا، وسيعرض الجناح المشترك للمنصة الدولية لمؤسسة "روسكونغرس الدولية"، ومنصة "أرض الابتكار"، أحدث التطورات التي حققتها الشركات الروسية، إذ تُسهل منصة "روسكونغرس" الدولية خلق فرص إضافية لتعزيز إمكانات التصدير الروسية في الخارج من خلال عرض الشركات المصنعة الروسية في أبرز المحافل الدولية. وسيعرض المشاركون نماذج ومنتجات محددة من شركات التكنولوجيا الروسية، بدءًا من حلول اللوجستيات الهجينة والتنقل الكهربائي، وصولا إلى أنظمة الأمن السيبراني، ومنصات التكنولوجيا المالية للمدفوعات الدولية، وتقنيات تنقية الهواء والماء. وسيغطي المعرض مجموعة واسعة من الصناعات، بدءا من تطويرات الفضاء الجوي والمعدات الصناعية، وصولا إلى حلول البناء المبتكرة والمنصات الرقمية التي تدعم استبدال الواردات والسيادة التكنولوجية.سيضم المعرض شركات "هايبر" (جزء من مجموعة روسنانو)، و"نكس تاتش"، و"فيري وات"، و"رينولتس"، و"إيكوتيرميكس"، وشركة المساهمة "سيكيوريت"، و"جيوسكان"، و"ايرولايف"، و "إل.إس.تي.سي.فريم فاكتوري"، و"ريال.باي". تجمع "منصة الابداع" (Innovation Territory) مشاريع التكنولوجيا الفائقة والشركات الناشئة الواعدة منذ أكثر من سبع سنوات، ما يهيئ الظروف المناسبة لإثبات إمكاناتها ودخول الأسواق العالمية. تشمل المنظومة مشاريع مثل "هايبر" و"ايرولايف"، والتي تظهر باستمرار المستوى الرفيع للتطورات الروسية. ويعطي التكامل مع "روسكونغرس. انترناشيونال" هذا العمل زخما جديدا، ما يُوسّع آفاق الترويج للحلول الروسية في الخارج. كما ستعرض شركة "أ.ف.ك.سيستيما"، و"سبيربانك"، ومجلس الأعمال الروسي العربي منتجاتها وحلولها. يذكر أن الجهات المنظمة للمنتدى من الجانب الروسي هي مؤسسة "روسكونغرس"، ومجلس الأعمال الروسي السعودي، ومجلس الأعمال الروسي العربي، بدعم من حكومة روسيا الاتحادية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. سيجمع المنتدى ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات التنمية والشركات الرائدة من كلا البلدين. ومؤسسة روسكونغرس هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي، ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، وقد أُنشئت بموجب قرار رئيس الاتحاد الروسي، وأُسست المؤسسة عام 2007 بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية لروسيا، وتعزيز مصالحها الوطنية، وتعزيز صورتها. وتجري المؤسسة تقييما وتحليلا وتطويرا شاملا، وتغطي القضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية. كما تقدّم خدمات إدارية، وتدعم المشاريع التجارية، وتجذب الاستثمارات، وتدعم ريادة الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية. وتتعاون المؤسسة مع هياكل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتطور تعاونا متعدد الأشكال مع 229 شريكا اقتصاديا أجنبيا، وجمعيات صناعيين ورواد أعمال، وجمعيات مالية وتجارية وتجارية في 90 دولة، و360 مؤسسة عامة روسية، والهيئات التنفيذية والتشريعية الفيدرالية والإقليمية في روسيا الاتحادية.بمشاركة واسعة... موسكو تجمع قادة الصناعة في منتدى استثماري هو الأول من نوعه
السعودية
16:10 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 16:11 GMT 27.11.2025)
زوار معرض "صنع في روسيا" في إطار منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" في موسكو.
زوار معرض صنع في روسيا في إطار منتدى التصدير الدولي صنع في روسيا في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
يُعقد منتدى الأعمال الروسي السعودي في الرياض في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2025، ويعد منصة رئيسية لتطوير الشراكة الروسية السعودية في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار.
ويأتي هذا الحدث في إطار الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
سيتضمن المنتدى معرضًا، وسيعرض الجناح المشترك للمنصة الدولية لمؤسسة "روسكونغرس الدولية"، ومنصة "أرض الابتكار"، أحدث التطورات التي حققتها الشركات الروسية، إذ تُسهل منصة "روسكونغرس" الدولية خلق فرص إضافية لتعزيز إمكانات التصدير الروسية في الخارج من خلال عرض الشركات المصنعة الروسية في أبرز المحافل الدولية.
وأكدت ألكسندرا أوغنيفا، نائبة المدير ورئيسة إدارة التعاون الدولي والإقليمي في مؤسسة "روسكونغرس"، أن "وجود منصات شركات التكنولوجيا الروسية في منتدى الأعمال الروسي السعودي يتيح للشركات من بلدينا إقامة اتصالات مباشرة ومناقشة آفاق التعاون العملي".
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
الرياض تستضيف المنتدى الروسي السعودي للأعمال في ديسمبر المقبل
24 نوفمبر, 11:59 GMT
وسيعرض المشاركون نماذج ومنتجات محددة من شركات التكنولوجيا الروسية، بدءًا من حلول اللوجستيات الهجينة والتنقل الكهربائي، وصولا إلى أنظمة الأمن السيبراني، ومنصات التكنولوجيا المالية للمدفوعات الدولية، وتقنيات تنقية الهواء والماء.
وسيغطي المعرض مجموعة واسعة من الصناعات، بدءا من تطويرات الفضاء الجوي والمعدات الصناعية، وصولا إلى حلول البناء المبتكرة والمنصات الرقمية التي تدعم استبدال الواردات والسيادة التكنولوجية.

ولا يقتصر المعرض على عرض الإنجازات فحسب، بل يشمل أيضا مشاريع جاهزة للتصدير تركز على التعاون مع شركاء من المملكة العربية السعودية والمنطقة.

انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة... فيديو
26 أكتوبر, 07:54 GMT
سيضم المعرض شركات "هايبر" (جزء من مجموعة روسنانو)، و"نكس تاتش"، و"فيري وات"، و"رينولتس"، و"إيكوتيرميكس"، وشركة المساهمة "سيكيوريت"، و"جيوسكان"، و"ايرولايف"، و "إل.إس.تي.سي.فريم فاكتوري"، و"ريال.باي".
تجمع "منصة الابداع" (Innovation Territory) مشاريع التكنولوجيا الفائقة والشركات الناشئة الواعدة منذ أكثر من سبع سنوات، ما يهيئ الظروف المناسبة لإثبات إمكاناتها ودخول الأسواق العالمية. تشمل المنظومة مشاريع مثل "هايبر" و"ايرولايف"، والتي تظهر باستمرار المستوى الرفيع للتطورات الروسية. ويعطي التكامل مع "روسكونغرس. انترناشيونال" هذا العمل زخما جديدا، ما يُوسّع آفاق الترويج للحلول الروسية في الخارج.
وأشار دميتري سريفكوف، رئيس منصة "منطقة الابتكار" التابعة لمؤسسة "روسكونغرس"، إلى أن "المعرض المُقام في المملكة العربية السعودية يُؤكد بوضوح على الطلب المتزايد على الابتكارات المحلية وقدرتها التنافسية".
طائرة من دون طيار من طراز جيوسكان في منتدى التصدير الدولي صنع في روسيا في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
وسائط متعددة
"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
21 أكتوبر, 11:50 GMT
كما ستعرض شركة "أ.ف.ك.سيستيما"، و"سبيربانك"، ومجلس الأعمال الروسي العربي منتجاتها وحلولها.
يذكر أن الجهات المنظمة للمنتدى من الجانب الروسي هي مؤسسة "روسكونغرس"، ومجلس الأعمال الروسي السعودي، ومجلس الأعمال الروسي العربي، بدعم من حكومة روسيا الاتحادية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. سيجمع المنتدى ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات التنمية والشركات الرائدة من كلا البلدين.

وستكون المملكة العربية السعودية ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.

فعاليات المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
بمشاركة عربية... انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
15 أكتوبر, 07:22 GMT
ومؤسسة روسكونغرس هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي، ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، وقد أُنشئت بموجب قرار رئيس الاتحاد الروسي، وأُسست المؤسسة عام 2007 بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية لروسيا، وتعزيز مصالحها الوطنية، وتعزيز صورتها.
وتجري المؤسسة تقييما وتحليلا وتطويرا شاملا، وتغطي القضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية. كما تقدّم خدمات إدارية، وتدعم المشاريع التجارية، وتجذب الاستثمارات، وتدعم ريادة الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية.

تجذب فعاليات المؤسسة مشاركين من 209 دول وأقاليم، ويعمل أكثر من 15000 ممثل إعلامي سنويا في مواقع "روسكونغرس" المختلفة، ويستفيد أكثر من 5000 خبير من روسيا والخارج من خبراتهم التحليلية والمهنية.

وتتعاون المؤسسة مع هياكل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتطور تعاونا متعدد الأشكال مع 229 شريكا اقتصاديا أجنبيا، وجمعيات صناعيين ورواد أعمال، وجمعيات مالية وتجارية وتجارية في 90 دولة، و360 مؤسسة عامة روسية، والهيئات التنفيذية والتشريعية الفيدرالية والإقليمية في روسيا الاتحادية.
بمشاركة واسعة... موسكو تجمع قادة الصناعة في منتدى استثماري هو الأول من نوعه
