بمشاركة واسعة... موسكو تجمع قادة الصناعة في منتدى استثماري هو الأول من نوعه

انعقد في العاصمة الروسية موسكو المنتدى الاستثماري الصناعي الأول، الذي يجمع أبرز الفاعلين في القطاع الصناعي على أرض موقع "بيتشاتنيكي" التابع للمنطقة الاقتصادية... 10.10.2025

وقال ليكستوف: "الحدث المركزي ضمن شهر الصناعة في موسكو كان المنتدى الاستثماري الصناعي الأول، الذي شكل منصة للحوار المفتوح والبناء بين الدولة والمؤسسات الصناعية وهيئات التطوير، وجمع أكثر من 350 مشاركا، فيما تابع البث المباشر للفعالية نحو 800 ألف شخص. لم يقتصر الحدث على إبراز الإمكانات الاستثمارية الكبيرة للعاصمة، المدعومة بعمل ناجح لنحو 4 آلاف و600 منشأة صناعية، بل منح أيضاً زخماً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في المدينة".وافتتح المنتدى بجلسة عامة تحت عنوان "مدن المستقبل: التنمية الصناعية والاستثمارية".وقال وزير حكومة موسكو ورئيس دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية، أناتولي غاربوزوف، عن الاستراتيجية الصناعية للعاصمة حتى عام 2030:وأضاف غاربوزوف أن وتيرة جذب الاستثمارات الصناعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بدعم من صندوق موسكو لدعم الصناعة وريادة الأعمال قد زادت بأكثر من 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.وأشار ليكستوف في وقت سابق إلى أن موسكو تحتل المركز الثاني عالمياً بين الاقتصادات الحضرية، متقدمة على شنغهاي وطوكيو وبكين، مؤكداً أن المدينة توفر مجموعة واسعة من آليات الدعم الصناعي، من التمويل إلى منح الأراضي بأسعار رمزية (روبل واحد) والحصول على وضع المقيم في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنو بوليس موسكو".وشهد المنتدى أيضاً حواراً اقتصادياً بعنوان "آفاق الاستثمار: الشراكة من أجل التنمية"، ناقش خلاله الخبراء وممثلو الشركات دعم القطاعات الصناعية المبتكرة في العاصمة. كما عقدت جلسة بعنوان "جدول رأس المال الاجتماعي للمؤسسات الصناعية" خُصصت لبحث دمج مبادئ التنمية المستدامة في عمل المؤسسات الصناعية في موسكو.وخلال الفعالية، أتيح للمشاركين والزوار التعرف على منتجات المقيمين في "تكنو بوليس موسكو"، إضافة إلى زيارة صالة عرض مصنع "كاراشاروفسكي" الميكانيكي.روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة

