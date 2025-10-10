بمشاركة واسعة... موسكو تجمع قادة الصناعة في منتدى استثماري هو الأول من نوعه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/بمشاركة-واسعة-موسكو-تجمع-قادة-الصناعة-في-منتدى-استثماري-هو-الأول-من-نوعه-1105826037.html
بمشاركة واسعة... موسكو تجمع قادة الصناعة في منتدى استثماري هو الأول من نوعه
بمشاركة واسعة... موسكو تجمع قادة الصناعة في منتدى استثماري هو الأول من نوعه
سبوتنيك عربي
انعقد في العاصمة الروسية موسكو المنتدى الاستثماري الصناعي الأول، الذي يجمع أبرز الفاعلين في القطاع الصناعي على أرض موقع "بيتشاتنيكي" التابع للمنطقة الاقتصادية... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T09:17+0000
2025-10-10T09:23+0000
روسيا
موسكو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105825870_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b5fdabff286a5541e158776c6bc3e9f9.jpg
وقال ليكستوف: "الحدث المركزي ضمن شهر الصناعة في موسكو كان المنتدى الاستثماري الصناعي الأول، الذي شكل منصة للحوار المفتوح والبناء بين الدولة والمؤسسات الصناعية وهيئات التطوير، وجمع أكثر من 350 مشاركا، فيما تابع البث المباشر للفعالية نحو 800 ألف شخص. لم يقتصر الحدث على إبراز الإمكانات الاستثمارية الكبيرة للعاصمة، المدعومة بعمل ناجح لنحو 4 آلاف و600 منشأة صناعية، بل منح أيضاً زخماً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في المدينة".وافتتح المنتدى بجلسة عامة تحت عنوان "مدن المستقبل: التنمية الصناعية والاستثمارية".وقال وزير حكومة موسكو ورئيس دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية، أناتولي غاربوزوف، عن الاستراتيجية الصناعية للعاصمة حتى عام 2030:وأضاف غاربوزوف أن وتيرة جذب الاستثمارات الصناعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بدعم من صندوق موسكو لدعم الصناعة وريادة الأعمال قد زادت بأكثر من 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.وأشار ليكستوف في وقت سابق إلى أن موسكو تحتل المركز الثاني عالمياً بين الاقتصادات الحضرية، متقدمة على شنغهاي وطوكيو وبكين، مؤكداً أن المدينة توفر مجموعة واسعة من آليات الدعم الصناعي، من التمويل إلى منح الأراضي بأسعار رمزية (روبل واحد) والحصول على وضع المقيم في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنو بوليس موسكو".وشهد المنتدى أيضاً حواراً اقتصادياً بعنوان "آفاق الاستثمار: الشراكة من أجل التنمية"، ناقش خلاله الخبراء وممثلو الشركات دعم القطاعات الصناعية المبتكرة في العاصمة. كما عقدت جلسة بعنوان "جدول رأس المال الاجتماعي للمؤسسات الصناعية" خُصصت لبحث دمج مبادئ التنمية المستدامة في عمل المؤسسات الصناعية في موسكو.وخلال الفعالية، أتيح للمشاركين والزوار التعرف على منتجات المقيمين في "تكنو بوليس موسكو"، إضافة إلى زيارة صالة عرض مصنع "كاراشاروفسكي" الميكانيكي.روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة
https://sarabic.ae/20251008/نائب-عمدة-موسكو-يكشف-كيف-أصبحت-تكنوبوليس-موسكو-أكبر-منصة-إنتاجية-في-روسيا-1105767234.html
https://sarabic.ae/20251008/موسكو-وأبوظبي-تبحثان-تعزيز-التعاون-ضمن-المنتدى-الصناعي-الاستثماري-الأول-في-العاصمة-الروسية-1105762995.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105825870_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_05e21606eb7381cab5f8a50bff09f8b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, موسكو, العالم
روسيا, موسكو, العالم

بمشاركة واسعة... موسكو تجمع قادة الصناعة في منتدى استثماري هو الأول من نوعه

09:17 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 09:23 GMT 10.10.2025)
© Sputnik / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.المنتدى الاستثماري الصناعي الأول في موسكو
المنتدى الاستثماري الصناعي الأول في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Sputnik / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
تابعنا عبر
انعقد في العاصمة الروسية موسكو المنتدى الاستثماري الصناعي الأول، الذي يجمع أبرز الفاعلين في القطاع الصناعي على أرض موقع "بيتشاتنيكي" التابع للمنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنو بوليس موسكو"، وفق ما أعلنه نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة مكسيم ليكستوف.
وقال ليكستوف: "الحدث المركزي ضمن شهر الصناعة في موسكو كان المنتدى الاستثماري الصناعي الأول، الذي شكل منصة للحوار المفتوح والبناء بين الدولة والمؤسسات الصناعية وهيئات التطوير، وجمع أكثر من 350 مشاركا، فيما تابع البث المباشر للفعالية نحو 800 ألف شخص. لم يقتصر الحدث على إبراز الإمكانات الاستثمارية الكبيرة للعاصمة، المدعومة بعمل ناجح لنحو 4 آلاف و600 منشأة صناعية، بل منح أيضاً زخماً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في المدينة".
وافتتح المنتدى بجلسة عامة تحت عنوان "مدن المستقبل: التنمية الصناعية والاستثمارية".
وقال وزير حكومة موسكو ورئيس دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية، أناتولي غاربوزوف، عن الاستراتيجية الصناعية للعاصمة حتى عام 2030:

"الصناعة هي أساس الاقتصاد، ومن دونها يصعب تصور النمو الاقتصادي وتحسين موقع موسكو على الساحة العالمية. وبتكليف من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وضعنا وننفذ استراتيجية لتطوير الصناعة في العاصمة حتى عام 2030، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل الميكروإلكترونيات، والصيدلة، والتقنيات الطبية، إضافة إلى الصناعات التي تؤثر مباشرة في جودة حياة المواطنين مثل الصناعات الغذائية، والبناء، وصناعة النسيج".

منتدى أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
نائب عمدة موسكو يكشف كيف أصبحت "تكنوبوليس موسكو" أكبر منصة إنتاجية في روسيا
8 أكتوبر, 17:09 GMT
وأضاف غاربوزوف أن وتيرة جذب الاستثمارات الصناعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بدعم من صندوق موسكو لدعم الصناعة وريادة الأعمال قد زادت بأكثر من 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

كما تحدث خالد المرزوقي، نائب رئيس المنطقة الحرة "خليفة" في أبوظبي، كممثل عن دول "بريكس"، عن آفاق التعاون بين الصناعة في موسكو والدول الصديقة.

وأشار ليكستوف في وقت سابق إلى أن موسكو تحتل المركز الثاني عالمياً بين الاقتصادات الحضرية، متقدمة على شنغهاي وطوكيو وبكين، مؤكداً أن المدينة توفر مجموعة واسعة من آليات الدعم الصناعي، من التمويل إلى منح الأراضي بأسعار رمزية (روبل واحد) والحصول على وضع المقيم في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنو بوليس موسكو".
موسكو تفوز بثلاث جوائز مرموقة في ملتقى الاستثمار السنوي الدولي 2025 بأبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
موسكو وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون ضمن المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في العاصمة الروسية
8 أكتوبر, 14:54 GMT
وشهد المنتدى أيضاً حواراً اقتصادياً بعنوان "آفاق الاستثمار: الشراكة من أجل التنمية"، ناقش خلاله الخبراء وممثلو الشركات دعم القطاعات الصناعية المبتكرة في العاصمة. كما عقدت جلسة بعنوان "جدول رأس المال الاجتماعي للمؤسسات الصناعية" خُصصت لبحث دمج مبادئ التنمية المستدامة في عمل المؤسسات الصناعية في موسكو.
وخلال الفعالية، أتيح للمشاركين والزوار التعرف على منتجات المقيمين في "تكنو بوليس موسكو"، إضافة إلى زيارة صالة عرض مصنع "كاراشاروفسكي" الميكانيكي.
روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала