موسكو وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون ضمن المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في العاصمة الروسية

موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتيةالرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار
ناقش ممثلو كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة إمكانيات التعاون في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" كمثال ناجح للصناعة عالية التقنية، حيث أكد المسؤولون على أهمية تبادل الخبرات وجذب الاستثمارات لتعزيز العلاقات الثنائية، في إطار المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في موسكو.
وتعد منطقة "تكنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة، مركزا رائدا لتطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة في المدينة، مثالا على العمل الناجح في هذا المجال.
وقال وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، أناتولي غاربوزوف: "بناء على توجيهات عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تعمل المدينة جاهدة على بناء التعاون مع الدول الصديقة لتبادل أفضل الممارسات في تطوير البنية التحتية الصناعية وجذب الاستثمارات".
وأضاف: "تعد منطقة "تكنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة
مركزا رائدا لتطوير المدينة، وتتحول تدريجيا إلى علامة تجارية معروفة عالميا. وبحلول نهاية عام 2024، تجاوزت قيمة مبيعات سكان منطقة "تكنوبوليس موسكو" مبيعات المنتجات في الخارج بقيمة تزيد عن 1.1 مليار روبل، وبلغ النمو 17% بحلول عام 2023".
وتابع أن "بناء الحوار مع الإمارات العربية المتحدة سيسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في موسكو، كما سيفتح فرصا جديدة لمنتجي العاصمة الروسية في الخارج".
وفي السياق ذاته، أكد خالد المرزوقي، نائب رئيس منطقة خليفة الحرة في أبوظبي، اهتمام السلطات الإماراتية بتوسيع نطاق التعاون مع المواقع الصناعية في موسكو.
وقال: "يشرفنا التعاون مع المناطق الاقتصادية الخاصة في موسكو. لقد أقمنا بالفعل علاقات وتعاون وثيقين مع معظم المناطق الاقتصادية الخاصة، لا يقل عن علاقاتنا مع المجمعات التكنولوجية. يمكن لموسكو أن تثق بنا تماما فيما يتعلق بالإقامات والنمو وديناميكيات الشركات. كما سنوفر كل ما هو ممكن لتبادل المعلومات. يجب أن يشارك كلا البلدين في هذا".
وانعقد المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في موسكو
على أرض المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو"، وأصبح منصة فريدة في العاصمة للتواصل بين الشركات الصناعية في موسكو والمستثمرين من روسيا والدول الصديقة.