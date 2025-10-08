https://sarabic.ae/20251008/نائب-عمدة-موسكو-يكشف-كيف-أصبحت-تكنوبوليس-موسكو-أكبر-منصة-إنتاجية-في-روسيا-1105767234.html

نائب عمدة موسكو يكشف كيف أصبحت "تكنوبوليس موسكو" أكبر منصة إنتاجية في روسيا

أفاد نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف، بأن أالمنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" أصبحت أكبر منصة إنتاجية في روسيا. 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ليكسوتوف للصحفيين: "المشروع، الذي أطلقه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، لا يجمع الآن بين الشركات الحديثة فحسب، بل يوفر أيضًا بيئة حضرية مريحة. وقد تم إنشاء أرصفة ومناطق ترفيهية ومرافق رياضية وخدمات عائلية في الموقع".ووفقًا للمكتب الصحفي لإدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، تُعد موسكو اليوم أكبر مركز لصناعة التكنولوجيا الفائقة المحلية. وتضم المدينة نحو 4600 شركة، توظف 755 ألف شخص، أي ما يعادل واحدا من كل عشرة أشخاص يعملون في العاصمة. ويتم افتتاح 150 منشأة تصنيع جديدة مبتكرة ومتقدمة تقنيًا كل عام. بحلول عام 2030، سيرتفع عدد المؤسسات الصناعية إلى 5500 مؤسسة، وسيصل عدد موظفيها إلى 850 ألف موظف.وتصدر صناعة موسكو منتجاتها إلى جميع أنحاء روسيا والعديد من دول العالم، و مقارنة بعام 2010، ازداد حجم الإنتاج الصناعي في قطاع الصناعات التحويلية بالمدينة بمقدار 2.8 ضعف، ومن يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025، بلغ نمو الإنتاج 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وينصب تركيز العاصمة اليوم على تطوير الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والإلكترونيات الدقيقة والأجهزة، وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع المركبات الكهربائية، وصناعة الأغذية، وغيرها من الصناعات عالية التقنية.وفي وقت سابق من اليوم، ناقش ممثلو كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة إمكانيات التعاون في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" كمثال ناجح للصناعة عالية التقنية، حيث أكد المسؤولون على أهمية تبادل الخبرات وجذب الاستثمارات لتعزيز العلاقات الثنائية، في إطار المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في موسكو.وتعد منطقة "تكنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة، مركزا رائدا لتطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة في المدينة، مثالا على العمل الناجح في هذا المجال.موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتيةالرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار

