نائب عمدة موسكو يكشف كيف أصبحت "تكنوبوليس موسكو" أكبر منصة إنتاجية في روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/نائب-عمدة-موسكو-يكشف-كيف-أصبحت-تكنوبوليس-موسكو-أكبر-منصة-إنتاجية-في-روسيا-1105767234.html
نائب عمدة موسكو يكشف كيف أصبحت "تكنوبوليس موسكو" أكبر منصة إنتاجية في روسيا
نائب عمدة موسكو يكشف كيف أصبحت "تكنوبوليس موسكو" أكبر منصة إنتاجية في روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف، بأن أالمنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" أصبحت أكبر منصة إنتاجية في روسيا. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T17:09+0000
2025-10-08T17:09+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093172520_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0dc12231c6b3aadbfe4be68b460a12ee.jpg
وقال ليكسوتوف للصحفيين: "المشروع، الذي أطلقه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، لا يجمع الآن بين الشركات الحديثة فحسب، بل يوفر أيضًا بيئة حضرية مريحة. وقد تم إنشاء أرصفة ومناطق ترفيهية ومرافق رياضية وخدمات عائلية في الموقع".ووفقًا للمكتب الصحفي لإدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، تُعد موسكو اليوم أكبر مركز لصناعة التكنولوجيا الفائقة المحلية. وتضم المدينة نحو 4600 شركة، توظف 755 ألف شخص، أي ما يعادل واحدا من كل عشرة أشخاص يعملون في العاصمة. ويتم افتتاح 150 منشأة تصنيع جديدة مبتكرة ومتقدمة تقنيًا كل عام. بحلول عام 2030، سيرتفع عدد المؤسسات الصناعية إلى 5500 مؤسسة، وسيصل عدد موظفيها إلى 850 ألف موظف.وتصدر صناعة موسكو منتجاتها إلى جميع أنحاء روسيا والعديد من دول العالم، و مقارنة بعام 2010، ازداد حجم الإنتاج الصناعي في قطاع الصناعات التحويلية بالمدينة بمقدار 2.8 ضعف، ومن يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025، بلغ نمو الإنتاج 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وينصب تركيز العاصمة اليوم على تطوير الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والإلكترونيات الدقيقة والأجهزة، وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع المركبات الكهربائية، وصناعة الأغذية، وغيرها من الصناعات عالية التقنية.وفي وقت سابق من اليوم، ناقش ممثلو كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة إمكانيات التعاون في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" كمثال ناجح للصناعة عالية التقنية، حيث أكد المسؤولون على أهمية تبادل الخبرات وجذب الاستثمارات لتعزيز العلاقات الثنائية، في إطار المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في موسكو.وتعد منطقة "تكنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة، مركزا رائدا لتطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة في المدينة، مثالا على العمل الناجح في هذا المجال.موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتيةالرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار
https://sarabic.ae/20251008/موسكو-وأبوظبي-تبحثان-تعزيز-التعاون-ضمن-المنتدى-الصناعي-الاستثماري-الأول-في-العاصمة-الروسية-1105762995.html
https://sarabic.ae/20250506/تكنوبوليس-موسكو-فرص-استثمارية-ذهبية-للإمارات-في-قلب-روسيا-1100216798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093172520_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec7e5805551ac97b7a2b039b27dbe527.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

نائب عمدة موسكو يكشف كيف أصبحت "تكنوبوليس موسكو" أكبر منصة إنتاجية في روسيا

17:09 GMT 08.10.2025
© Sputnik . Nagam Kabbas منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة موسكو
 منتدى أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik . Nagam Kabbas
تابعنا عبر
أفاد نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف، بأن أالمنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" أصبحت أكبر منصة إنتاجية في روسيا.
وقال ليكسوتوف للصحفيين: "المشروع، الذي أطلقه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، لا يجمع الآن بين الشركات الحديثة فحسب، بل يوفر أيضًا بيئة حضرية مريحة. وقد تم إنشاء أرصفة ومناطق ترفيهية ومرافق رياضية وخدمات عائلية في الموقع".

وأكد ليكسوتوف أن الهدف هو جعل المنطقة الصناعية جذابة ليس فقط للأعمال التجارية، بل أيضاً لسكان المدينة.

ووفقًا للمكتب الصحفي لإدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، تُعد موسكو اليوم أكبر مركز لصناعة التكنولوجيا الفائقة المحلية. وتضم المدينة نحو 4600 شركة، توظف 755 ألف شخص، أي ما يعادل واحدا من كل عشرة أشخاص يعملون في العاصمة. ويتم افتتاح 150 منشأة تصنيع جديدة مبتكرة ومتقدمة تقنيًا كل عام. بحلول عام 2030، سيرتفع عدد المؤسسات الصناعية إلى 5500 مؤسسة، وسيصل عدد موظفيها إلى 850 ألف موظف.
موسكو تفوز بثلاث جوائز مرموقة في ملتقى الاستثمار السنوي الدولي 2025 بأبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
موسكو وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون ضمن المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في العاصمة الروسية
14:54 GMT
وتصدر صناعة موسكو منتجاتها إلى جميع أنحاء روسيا والعديد من دول العالم، و مقارنة بعام 2010، ازداد حجم الإنتاج الصناعي في قطاع الصناعات التحويلية بالمدينة بمقدار 2.8 ضعف، ومن يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025، بلغ نمو الإنتاج 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويسهل تطوير الصناعة القاعدة العلمية والتعليمية العريقة التي تتمتع بها موسكو، حيث يعمل اليوم 300 ألف مواطن من سكان موسكو في مجال البحث والتطوير، وتمتلك شركات موسكو 40% من براءات الاختراع الروسية السارية.

وينصب تركيز العاصمة اليوم على تطوير الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والإلكترونيات الدقيقة والأجهزة، وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع المركبات الكهربائية، وصناعة الأغذية، وغيرها من الصناعات عالية التقنية.
منتدى أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
"تكنوبوليس موسكو"... فرص استثمارية ذهبية للإمارات في قلب روسيا
6 مايو, 14:39 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، ناقش ممثلو كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة إمكانيات التعاون في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" كمثال ناجح للصناعة عالية التقنية، حيث أكد المسؤولون على أهمية تبادل الخبرات وجذب الاستثمارات لتعزيز العلاقات الثنائية، في إطار المنتدى الصناعي الاستثماري الأول في موسكو.
وتعد منطقة "تكنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة، مركزا رائدا لتطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة في المدينة، مثالا على العمل الناجح في هذا المجال.
موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية
الرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала