السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع
أعلنت السعودية وقطر توقيع اتفاقية رسمية لإطلاق مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط بين عاصمتي البلدين، الرياض بالدوحة، ليدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن الإعلان جاء في ختام زيارة قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر للمملكة العربية السعودية، الى خلالها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
البيان المشترك السعودي القطري يشيد بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا ليصل إلى 930,3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها) محققًا نسبة نمو بلغت 634% مقارنة بالعام 2021م.… https://t.co/9CgF4DKMc4— واس العام (@SPAregions) December 8, 2025
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورا بمدينتي الدمام والهفوف.
17 أبريل 2024, 07:03 GMT
وأوضح الجانبان السعودي والقطري أن هذا المشروع يُعد من المبادرات الإستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، ورؤية "قطر الوطنية 2030"، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين العربيين الشقيقين.
كما رحب الطرفان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار والأمن الغذائي والإعلامي والتعاون في مجال القطاع غير الربحي.
ويشار إلى أن المشروع يمثل شريانا للنقل العالي السرعة، على أن يكتمل خلال 6 سنوات، وسيطوي المسافات بين العاصمتين الرياض والدوحة ليختصر رحلة السفر إلى حوالي ساعتين فقط عبر قطار تتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة.
فيما يتوقع أن يعيد هذا المشروع رسم خريطة الحركة التجارية والسياحية بين البلدين العربيين في ظل شبكة تمتد بطول 785 كيلومترا، مع قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويا.
ومن المفترض أن يصل القطار السريع بين اثنين من أهم المطارات الإقليمية، وهما مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية.