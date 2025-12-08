https://sarabic.ae/20251208/السعودية-وقطر-توقعان-اتفاقية-الربط-بالقطار-الكهربائي-السريع-1107941859.html

السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع

السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع

08.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن الإعلان جاء في ختام زيارة قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر للمملكة العربية السعودية، الى خلالها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورا بمدينتي الدمام والهفوف.وأوضح الجانبان السعودي والقطري أن هذا المشروع يُعد من المبادرات الإستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، ورؤية "قطر الوطنية 2030"، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين العربيين الشقيقين.كما رحب الطرفان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار والأمن الغذائي والإعلامي والتعاون في مجال القطاع غير الربحي.فيما يتوقع أن يعيد هذا المشروع رسم خريطة الحركة التجارية والسياحية بين البلدين العربيين في ظل شبكة تمتد بطول 785 كيلومترا، مع قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويا.ومن المفترض أن يصل القطار السريع بين اثنين من أهم المطارات الإقليمية، وهما مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية.

