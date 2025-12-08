السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/السعودية-وقطر-توقعان-اتفاقية-الربط-بالقطار-الكهربائي-السريع-1107941859.html
السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع
السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع
سبوتنيك عربي
أعلنت السعودية وقطر توقيع اتفاقية رسمية لإطلاق مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط بين عاصمتي البلدين، الرياض بالدوحة، ليدشن مرحلة جديدة من التكامل... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T13:53+0000
2025-12-08T13:53+0000
قطر
السعودية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106393183_33:0:509:268_1920x0_80_0_0_a834d1ab17416e496dc4be6ffab5d3ea.png
وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن الإعلان جاء في ختام زيارة قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر للمملكة العربية السعودية، الى خلالها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورا بمدينتي الدمام والهفوف.وأوضح الجانبان السعودي والقطري أن هذا المشروع يُعد من المبادرات الإستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، ورؤية "قطر الوطنية 2030"، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين العربيين الشقيقين.كما رحب الطرفان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار والأمن الغذائي والإعلامي والتعاون في مجال القطاع غير الربحي.فيما يتوقع أن يعيد هذا المشروع رسم خريطة الحركة التجارية والسياحية بين البلدين العربيين في ظل شبكة تمتد بطول 785 كيلومترا، مع قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويا.ومن المفترض أن يصل القطار السريع بين اثنين من أهم المطارات الإقليمية، وهما مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية.
https://sarabic.ae/20240417/-ولي-العهد-السعودي-وأمير-قطر-يؤكدان-أهمية-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وعدم-توسع-الصراع-1088032406.html
قطر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106393183_92:0:449:268_1920x0_80_0_0_49f8277d547688d184e3af2cf699c824.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, السعودية, العالم العربي, الأخبار
قطر, السعودية, العالم العربي, الأخبار

السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع

13:53 GMT 08.12.2025
© Photo / xالصين تختبر أسرع قطار في العالم
الصين تختبر أسرع قطار في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أعلنت السعودية وقطر توقيع اتفاقية رسمية لإطلاق مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط بين عاصمتي البلدين، الرياض بالدوحة، ليدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن الإعلان جاء في ختام زيارة قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر للمملكة العربية السعودية، الى خلالها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورا بمدينتي الدمام والهفوف.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
ولي العهد السعودي وأمير قطر يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة وعدم توسع الصراع
17 أبريل 2024, 07:03 GMT
وأوضح الجانبان السعودي والقطري أن هذا المشروع يُعد من المبادرات الإستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، ورؤية "قطر الوطنية 2030"، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين العربيين الشقيقين.
كما رحب الطرفان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار والأمن الغذائي والإعلامي والتعاون في مجال القطاع غير الربحي.
ويشار إلى أن المشروع يمثل شريانا للنقل العالي السرعة، على أن يكتمل خلال 6 سنوات، وسيطوي المسافات بين العاصمتين الرياض والدوحة ليختصر رحلة السفر إلى حوالي ساعتين فقط عبر قطار تتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة.
فيما يتوقع أن يعيد هذا المشروع رسم خريطة الحركة التجارية والسياحية بين البلدين العربيين في ظل شبكة تمتد بطول 785 كيلومترا، مع قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويا.
ومن المفترض أن يصل القطار السريع بين اثنين من أهم المطارات الإقليمية، وهما مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала