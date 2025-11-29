عربي
يونيسف: 9300 طفل دون 5 سنوات في قطاع غزة يعانون سوء تغذية حاد
يونيسف: 9300 طفل دون 5 سنوات في قطاع غزة يعانون سوء تغذية حاد
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تسجيل نحو 9300 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة خلال الشهر الماضي.
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
وأكدت المنظمة، في بيان، أن مستويات سوء التغذية المرتفعة لا تزال تُهدد حياة الأطفال ورفاههم في القطاع، وأن حلول فصل الشتاء يفاقم الوضع عبر تسريع انتشار الأمراض وزيادة مخاطر الوفاة بين الأطفال الأكثر ضعفاً. وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها يونيسف وشركاؤها في غزة خلال الشهر الماضي وجود 9300 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. ودعت المنظمة إلى السماح بنقل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع، بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق. وأضافت أن أطفال غزة ما زالوا يواجهون الجوع والمرض والتعرض لدرجات الحرارة المنخفضة في ظروف تُعرّض حياتهم للخطر الشديد. وأشارت يونيسف إلى أن العديد من المواد الغذائية الأساسية، خاصة الأغذية الحيوانية المصدر، لا تزال غير متوفرة أو مرتفعة التكلفة بشكل لا يستطيع معظم السكان تحمله. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تسجيل نحو 9300 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة خلال الشهر الماضي.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن مستويات سوء التغذية المرتفعة لا تزال تُهدد حياة الأطفال ورفاههم في القطاع، وأن حلول فصل الشتاء يفاقم الوضع عبر تسريع انتشار الأمراض وزيادة مخاطر الوفاة بين الأطفال الأكثر ضعفاً.
وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها يونيسف وشركاؤها في غزة خلال الشهر الماضي وجود 9300 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.
غزة.. صدى إبادة جماعية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 فلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر في غزة
16:00 GMT
ودعت المنظمة إلى السماح بنقل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع، بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "آلاف الأطفال دون سن الخامسة لا يزالون يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، ويفتقر الكثيرون إلى المأوى المناسب وخدمات الصرف الصحي والحماية من برد الشتاء".
وأضافت أن أطفال غزة ما زالوا يواجهون الجوع والمرض والتعرض لدرجات الحرارة المنخفضة في ظروف تُعرّض حياتهم للخطر الشديد.
وأشارت يونيسف إلى أن العديد من المواد الغذائية الأساسية، خاصة الأغذية الحيوانية المصدر، لا تزال غير متوفرة أو مرتفعة التكلفة بشكل لا يستطيع معظم السكان تحمله.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الرئاسة الفلسطينية: حرب إسرائيل على شعبنا في غزة والضفة لن تحقق أمنا واستقرارا لأحد
أمس, 13:16 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.
وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
