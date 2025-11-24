https://sarabic.ae/20251124/حماس-ترتيب-البيت-الفلسطيني-مشروط-بالانسحاب-الإسرائيلي-من-غزة-وفق-الاتفاق-1107452969.html
"حماس": ترتيب البيت الفلسطيني مشروط بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وفق الاتفاق
أكد القيادي في حركة "حماس"، تيسير سليمان، أن وفدا من الحركة يواصل مباحثاته في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني
وأشار سليمان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود حوارات حول الخروقات التي تقوم بها إسرائيل و مبادرات لإنشاء أجسام فلسطينية لإدارة المرحلة القادمة"، مشددا على "مرونة حماس في التعاطي مع الملفات الفلسطينية للوصول إلى ورقة في مصلحة الشعب الفلسطيني".وأكد أن "إسرائيل تراوغ وتناور وتدعي وجود مسلحين لتأخير فترة وجودها في المنطقة الصفراء بهدف اكتشاف المزيد من الأنفاق وتدمير البيوت لجعلها منطقة غير قابلة للسكن".وأضاف أن "حماس لا تمتلك القوة التي تمتلكها إسرائيل والدعم الذي تحظى به، لكن هذا لا يمنع أن تستمر المقاومة"، مضيفا: "لا أحد يشك أن الولايات المتحدة الأمريكية مساندة لإسرائيل خاصة بالدعم العسكري والسياسي"، لافتا إلى أنه "في هذه الحرب أكثر من 8 فيتو ضد الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل".وأكد أن "موقف حماس واضح، السلاح هو للدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يقتل كل يوم على يد إسرائيل"، معتبرا أن "إسرائيل تريد نزع السلاح من خلال القوات الدولية لانها لم تستطع نزعه في السنتين الماضيتين"، مشددا أن "حماس لن تقبل ان تبقى إسرائيل على أراضيها، وبالتالي يجب عليها ان تنسحب من قطاع غزة" بحسب المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".
أكد القيادي في حركة "حماس"، تيسير سليمان، أن وفدا من الحركة يواصل مباحثاته في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "حماس" تسعى منذ سنوات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال مبادرات بدعم من روسيا والصين وتركيا ودول عربية.
وأشار سليمان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود حوارات حول الخروقات التي تقوم بها إسرائيل و مبادرات لإنشاء أجسام فلسطينية لإدارة المرحلة القادمة"، مشددا على "مرونة حماس في التعاطي مع الملفات الفلسطينية للوصول إلى ورقة في مصلحة الشعب الفلسطيني".
وقال سليمان: "في القاهرة حوار قد يؤدي إلى ورقة لإنشاء جسم إداري يعمل على إدارة قطاع غزة في الفترة المقبلة، منبعه وطني وهدفه حماية المواطن الفلسطيني وإعادة الاعمار، كما سيتم الحديث عن إنسحاب إسرائيلي إلى الخلف بما يزيد عن كيلومتر ونصف لغلاف قطاع غزة وتحريكه للوصول إلى مساحات أوسع بما تم الاتفاق عليه".
وأكد أن "إسرائيل تراوغ وتناور وتدعي وجود مسلحين لتأخير فترة وجودها في المنطقة الصفراء بهدف اكتشاف المزيد من الأنفاق وتدمير البيوت لجعلها منطقة غير قابلة للسكن".
وأضاف أن "حماس لا تمتلك القوة التي تمتلكها إسرائيل والدعم الذي تحظى به، لكن هذا لا يمنع أن تستمر المقاومة"، مضيفا: "لا أحد يشك أن الولايات المتحدة الأمريكية مساندة لإسرائيل خاصة بالدعم العسكري والسياسي"، لافتا إلى أنه "في هذه الحرب أكثر من 8 فيتو ضد الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل".
وعن إدخال قوة دولية إلى قطاع غزة، أوضح سليمان أن "للقوة الدولية تجارب في العديد من الدول وهي لا تمنع المجازر"، سائلا: "لماذا لا يتم الحديث عن قوة دولية تفصل بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس؟".
وأكد أن "موقف حماس واضح، السلاح هو للدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يقتل كل يوم على يد إسرائيل"، معتبرا أن "إسرائيل تريد نزع السلاح من خلال القوات الدولية لانها لم تستطع نزعه في السنتين الماضيتين"، مشددا أن "حماس لن تقبل ان تبقى إسرائيل على أراضيها، وبالتالي يجب عليها ان تنسحب من قطاع غزة" بحسب المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس
في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".