https://sarabic.ae/20251124/حماس-ترتيب-البيت-الفلسطيني-مشروط-بالانسحاب-الإسرائيلي-من-غزة-وفق-الاتفاق-1107452969.html

"حماس": ترتيب البيت الفلسطيني مشروط بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وفق الاتفاق

"حماس": ترتيب البيت الفلسطيني مشروط بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وفق الاتفاق

سبوتنيك عربي

أكد القيادي في حركة "حماس"، تيسير سليمان، أن وفدا من الحركة يواصل مباحثاته في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T18:52+0000

2025-11-24T18:52+0000

2025-11-24T18:52+0000

حصري

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934394_0:1:1284:723_1920x0_80_0_0_89953092440598eab9f562a3a4691c12.jpg

وأشار سليمان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود حوارات حول الخروقات التي تقوم بها إسرائيل و مبادرات لإنشاء أجسام فلسطينية لإدارة المرحلة القادمة"، مشددا على "مرونة حماس في التعاطي مع الملفات الفلسطينية للوصول إلى ورقة في مصلحة الشعب الفلسطيني".وأكد أن "إسرائيل تراوغ وتناور وتدعي وجود مسلحين لتأخير فترة وجودها في المنطقة الصفراء بهدف اكتشاف المزيد من الأنفاق وتدمير البيوت لجعلها منطقة غير قابلة للسكن".وأضاف أن "حماس لا تمتلك القوة التي تمتلكها إسرائيل والدعم الذي تحظى به، لكن هذا لا يمنع أن تستمر المقاومة"، مضيفا: "لا أحد يشك أن الولايات المتحدة الأمريكية مساندة لإسرائيل خاصة بالدعم العسكري والسياسي"، لافتا إلى أنه "في هذه الحرب أكثر من 8 فيتو ضد الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل".وأكد أن "موقف حماس واضح، السلاح هو للدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يقتل كل يوم على يد إسرائيل"، معتبرا أن "إسرائيل تريد نزع السلاح من خلال القوات الدولية لانها لم تستطع نزعه في السنتين الماضيتين"، مشددا أن "حماس لن تقبل ان تبقى إسرائيل على أراضيها، وبالتالي يجب عليها ان تنسحب من قطاع غزة" بحسب المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".

https://sarabic.ae/20251124/أردوغان-تركيا-تدرس-نشر-قوات-أمن-ضمن-قوة-الاستقرار-في-غزة-1107428450.html

https://sarabic.ae/20251123/وفد-من-حماس-يلتقي-برئيس-المخابرات-العامة-المصرية-لمناقشة-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1107422683.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي