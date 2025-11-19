الجيش الإسرائيلي: قتلنا مسلحا فلسطينيا بعد أن اجتاز "الخط الأصفر" شمال غزة
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قتله لمسلح فلسطيني بدعوى أنه اجتاز مع مسلحين آخرين "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيان أكد من خلاله قتله لمسلح فلسطيني بعد أن اجتاز مع آخرين الخط الأصفر شمال غزة واقتربوا من القوات العسكرية الإسرائيلية، بزعم أنهم شكلوا تهديدا لهذه القوات.
מוקדם יותר היום, כוחות צוות הקרב של חטיבת 'כרמלי' (2) זיהו מספר מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות הפרוסים בצפון רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 19, 2025
מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו מחבל להסרת האיום.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול…
فيما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن "مسلحون أطلقوا النار على الجيش الإسرائيلي بمنطقة الخط الأصفر بقطاع غزة والجيش يدرس كيفية الرد".
وفي السياق نفسه، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي في رفح خلف الخط الأصفر، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا وإسرائيل تدرس الرد على الحادثة".
وأضافت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن قناصا أطلق النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، في وقت هاجم سلاح الجو مدينة المواصي بخان يونس، بدعوى الرد على إطلاق النار من قناصة فلسطينيين على قوات الجيش الإسرائيلي في رفح.
דיווחים: לאחר ירי הצליפה על כוח צה"ל ברפיח - חיל האוויר תקף לפני זמן קצר במוואסי בחאן יונס, יש נפגעים במקום; גורם ביטחוני מאשר: התקיפות בעזה בשטח בשליטת חמאס - תגובה על הירי לעבר כוחותינו ברפיח@Doron_Kadosh https://t.co/EFliWRQLmZ— גלצ (@GLZRadio) November 19, 2025
وفي السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، مقتل 279 فلسطينيا وإصابة أكثر من 652 آخرين، منذ وقف إطلاق النار في القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن "قوات الاحتلال ارتكبت 393 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ تنفيذه"، مشيرا إلى أن "35 مواطنا اعتقلوا بشكل تعسفي في عمليات التوغل والاقتحام خلال وقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن "الاحتلال نفذ 113 عملية إطلاق نار و17 توغلا و174 عملية قصف بري وجوي و85 عملية نسف"، مؤكدا أنه يعول على المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين.
أمس, 08:50 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.