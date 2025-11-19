ترامب: جميع دول العالم ترغب في الانضمام إلى مجلس السلام حول غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251119/ترامب-جميع-دول-العالم-ترغب-في-الانضمام-إلى-مجلس-السلام-حول-غزة-1107265554.html
ترامب: جميع دول العالم ترغب في الانضمام إلى مجلس السلام حول غزة
ترامب: جميع دول العالم ترغب في الانضمام إلى مجلس السلام حول غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جميع دول العالم ترغب في الانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون كبيرًا ويضم... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T02:37+0000
2025-11-19T02:37+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب خلال عشاء رسمي أقيم على شرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "الجميع يريد أن يكون في المجلس، وفي النهاية سيكون لدينا مجلس كبير يضم رؤساء جميع الدول الكبرى."وأشار إلى أن الشرق الأوسط اختلف منذ عودته إلى البيت الأبيض، معتبراً أن الولايات المتحدة تحت قيادته نجحت لأول مرة "خلال ثلاثة آلاف عام" في إحراز تقدم نحو السلام بالمنطقة، مضيفا:"لدينا شرق أوسط مختلف تمامًا عما كان عليه عندما تسلمت منصبي لأول مرة".وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن تقديره لروسيا والصين لامتناعهما عن التصويت ضد القرار الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة.وقال: "اعتمدت الأمم المتحدة هذا القرار، ويمكن القول إنه بالإجماع تقريبًا. الصين، التي كانت ضد، امتنعت ولم تصوت ضده، وروسيا، التي كانت أيضًا ضد، لم تصوت ضده. نحن نقدر ذلك، لأنه لو كان هناك صوت واحد ضد، لما حدث ذلك".يذكر أن مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة أقر يوم الثلاثاء القرار الأمريكي لدعم خطة ترامب الشاملة لتسوية الأوضاع في غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ويقضي القرار بإنشاء قوات دولية للاستقرار في غزة، إلى جانب آلية انتقالية تعرف بـ مجلس السلام.وجاء تبنّي مجلس الأمن للقرار في ظل مواقف فلسطينية متباينة وحالة رفض واسع من القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس"، التي اعتبرت أن القرار لا يلبّي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يعالج آثار "حرب الإبادة" التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين.وفي بيانها، أكدت "حماس" أن القرار يفرض "وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على خلق وقائع جديدة تفصله عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، محذّرة من أن "الآليات الواردة فيه تمهّد لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في فرضها عسكرياً". كما شدّدت على أن "أي دور دولي لنزع سلاح المقاومة يعد انحيازاً للاحتلال"، مشيرة إلى أن "السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وأن بحث هذا الملف يظل شأناً وطنياً داخلياً".من جانبها، رحّبت السلطة الفلسطينية، عبر بعثتها في الأمم المتحدة، بالجهود الدولية الرامية لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ القرار بصورة تضمن وقف النار الشامل، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات من دون قيود، والشروع الجاد في إعادة الإعمار. كما أكدت القيادة الفلسطينية أن أي ترتيبات تتعلق بغزة يجب أن تكون ضمن الإطار الوطني الفلسطيني وبعيداً عن أي صيغ تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تنتقص من السيادة الوطنية.
https://sarabic.ae/20251118/ترامب-يهنئ-العالم-بتبني-قرار-مجلس-الأمن-حول-خطة-السلام-في-غزة-1107218371.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

ترامب: جميع دول العالم ترغب في الانضمام إلى مجلس السلام حول غزة

02:37 GMT 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جميع دول العالم ترغب في الانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون كبيرًا ويضم قادة جميع الدول الكبرى، على أن يتولى هو نفسه رئاسته.
وقال ترامب خلال عشاء رسمي أقيم على شرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "الجميع يريد أن يكون في المجلس، وفي النهاية سيكون لدينا مجلس كبير يضم رؤساء جميع الدول الكبرى."
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
ترامب يهنئ العالم بتبني قرار مجلس الأمن حول خطة السلام في غزة
أمس, 01:30 GMT
وأشار إلى أن الشرق الأوسط اختلف منذ عودته إلى البيت الأبيض، معتبراً أن الولايات المتحدة تحت قيادته نجحت لأول مرة "خلال ثلاثة آلاف عام" في إحراز تقدم نحو السلام بالمنطقة، مضيفا:"لدينا شرق أوسط مختلف تمامًا عما كان عليه عندما تسلمت منصبي لأول مرة".
وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن تقديره لروسيا والصين لامتناعهما عن التصويت ضد القرار الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة.
وقال: "اعتمدت الأمم المتحدة هذا القرار، ويمكن القول إنه بالإجماع تقريبًا. الصين، التي كانت ضد، امتنعت ولم تصوت ضده، وروسيا، التي كانت أيضًا ضد، لم تصوت ضده. نحن نقدر ذلك، لأنه لو كان هناك صوت واحد ضد، لما حدث ذلك".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة أقر يوم الثلاثاء القرار الأمريكي لدعم خطة ترامب الشاملة لتسوية الأوضاع في غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ويقضي القرار بإنشاء قوات دولية للاستقرار في غزة، إلى جانب آلية انتقالية تعرف بـ مجلس السلام.
وجاء تبنّي مجلس الأمن للقرار في ظل مواقف فلسطينية متباينة وحالة رفض واسع من القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس"، التي اعتبرت أن القرار لا يلبّي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يعالج آثار "حرب الإبادة" التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وفي بيانها، أكدت "حماس" أن القرار يفرض "وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على خلق وقائع جديدة تفصله عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، محذّرة من أن "الآليات الواردة فيه تمهّد لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في فرضها عسكرياً". كما شدّدت على أن "أي دور دولي لنزع سلاح المقاومة يعد انحيازاً للاحتلال"، مشيرة إلى أن "السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وأن بحث هذا الملف يظل شأناً وطنياً داخلياً".
من جانبها، رحّبت السلطة الفلسطينية، عبر بعثتها في الأمم المتحدة، بالجهود الدولية الرامية لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ القرار بصورة تضمن وقف النار الشامل، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات من دون قيود، والشروع الجاد في إعادة الإعمار. كما أكدت القيادة الفلسطينية أن أي ترتيبات تتعلق بغزة يجب أن تكون ضمن الإطار الوطني الفلسطيني وبعيداً عن أي صيغ تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تنتقص من السيادة الوطنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала