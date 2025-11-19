https://sarabic.ae/20251119/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-إسرائيل-ارتكبت-393-خرقا-لقرار-وقف-إطلاق-النار-منذ-تنفيذه-1107276840.html

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل ارتكبت 393 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ تنفيذه

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل ارتكبت 393 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ تنفيذه

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، مقتل 279 فلسطينيا وإصابة أكثر من 652 آخرين، منذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن "قوات الاحتلال ارتكبت 393 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ تنفيذه"، مشيرا إلى أن "35 مواطنا اعتقلوا بشكل تعسفي في عمليات التوغل والاقتحام خلال وقف إطلاق النار".وأضاف البيان أن "الاحتلال نفذ 113 عملية إطلاق نار و17 توغلا و174 عملية قصف بري وجوي و85 عملية نسف"، مؤكدا أنه يعول على المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.

