الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 فلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 فلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 فلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 فلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر في غزة

16:00 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 16:22 GMT 29.11.2025)
© Photo / stenincontest.ruغزة.. صدى إبادة جماعية
غزة.. صدى إبادة جماعية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Photo / stenincontest.ru
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته العسكرية اغتالت 3 فلسطينيين اساجتازوا الخط الأصفر في قطاع غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا عسكريا أكد من خلاله أن سلاح الجو قضى على فلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر جنوب غزة، وقاما بما سماها "أعمالا مشبوهة على الأرض"، واقتربا من قوات لواء "كفير" ما شكّل تهديدا مباشرا لهم.
وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه في حادثة أخرى، قضت قوات لواء "ناحال" على فلسطيني ثالث اجتاز هو الآخر الخط في جنوب قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الرئاسة الفلسطينية: حرب إسرائيل على شعبنا في غزة والضفة لن تحقق أمنا واستقرارا لأحد
أمس, 13:16 GMT
وزعم الجيش أن قوات العسكرية في القيادة الجنوبية تنتشر في المنطقة بناء على طوط اتفاق وقف إطلاق النار، و"ستواصل العمل على إزالة أي تهديد فوري".
وفي السياق نفسه، أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، "الكثافة غير المسبوقة لعمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة براً وبحراً وجواً خلال الليل الماضي"، مؤكدة أنها "تمثل امتداداً للعدوان المستمر الذي لم يتوقف منذ أشهر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار".
ووصف المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، هذه الانتهاكات بأنها "خرق فاضح" للاتفاق، محذراً من أنها تهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية الدولية.
وأكد أن "تعمد الاحتلال قتل طفلين صباح اليوم في غارة جوية على منزل مدني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، يؤكد من جديد أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة ضد أهالي القطاع"، مشدداً على أن "إطلاق النار لم يتوقف بل تغيرت وتيرته ليصبح أكثر وحشية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
