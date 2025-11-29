https://sarabic.ae/20251129/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-3-فلسطينيين-اجتازوا-الخط-الأصفر-في-غزة-1107613549.html

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 فلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته العسكرية اغتالت 3 فلسطينيين اساجتازوا الخط الأصفر في قطاع غزة. 29.11.2025, سبوتنيك عربي

العالم العربي

الأخبار

قطاع غزة

حركة حماس

ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا عسكريا أكد من خلاله أن سلاح الجو قضى على فلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر جنوب غزة، وقاما بما سماها "أعمالا مشبوهة على الأرض"، واقتربا من قوات لواء "كفير" ما شكّل تهديدا مباشرا لهم.وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه في حادثة أخرى، قضت قوات لواء "ناحال" على فلسطيني ثالث اجتاز هو الآخر الخط في جنوب قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم.وزعم الجيش أن قوات العسكرية في القيادة الجنوبية تنتشر في المنطقة بناء على طوط اتفاق وقف إطلاق النار، و"ستواصل العمل على إزالة أي تهديد فوري".وفي السياق نفسه، أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، "الكثافة غير المسبوقة لعمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة براً وبحراً وجواً خلال الليل الماضي"، مؤكدة أنها "تمثل امتداداً للعدوان المستمر الذي لم يتوقف منذ أشهر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار".ووصف المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، هذه الانتهاكات بأنها "خرق فاضح" للاتفاق، محذراً من أنها تهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية الدولية.وأكد أن "تعمد الاحتلال قتل طفلين صباح اليوم في غارة جوية على منزل مدني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، يؤكد من جديد أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة ضد أهالي القطاع"، مشدداً على أن "إطلاق النار لم يتوقف بل تغيرت وتيرته ليصبح أكثر وحشية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

قطاع غزة

الأخبار

العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, حركة حماس