https://sarabic.ae/20251128/الرئاسة-الفلسطينية-حرب-إسرائيل-على-شعبنا-في-غزة-والضفة-لن-تحقق-أمنا-واستقرارا-لأحد-1107589091.html

الرئاسة الفلسطينية: حرب إسرائيل على شعبنا في غزة والضفة لن تحقق أمنا واستقرارا لأحد

الرئاسة الفلسطينية: حرب إسرائيل على شعبنا في غزة والضفة لن تحقق أمنا واستقرارا لأحد

سبوتنيك عربي

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس،... 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T13:16+0000

2025-11-28T13:16+0000

2025-11-28T13:16+0000

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الجمعة، عن أبو ردينة، أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على طوباس لليوم الثالث على التوالي، إلى جانب العدوان في جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، سيبقي المنطقة في دوامة العنف والتصعيد".وأكد أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية تتحدى العالم بأسره من خلال إصرارها على انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وشدد على أن "حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والبدء بعملية سياسية قائمة على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال".وطالب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري والحازم لإجبار إسرائيل على وقف حربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف "إرهاب المستوطنين" الذي يهدد بإشعال المنطقة بوجه عام، وتقويض مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء التوتر والتصعيد.في السياق ذاته، اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال" مقاتليها العالقين في الأنفاق، محمّلة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياتهم.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

https://sarabic.ae/20251128/بين-التخوف-الفلسطيني-والخروقات-الإسرائيلية-خطة-ترامب-ترسم-هيكل-غزة-الجديدة-1107561264.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار