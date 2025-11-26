عربي
"حماس" تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة مقاتليها العالقين في أنفاق برفح
"حماس" تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة مقاتليها العالقين في أنفاق برفح
دعت حركة حماس، الأربعاء، الدول الوسيطة إلى الضغط على إسرائيل للسماح بمرور آمن لعشرات من مقاتليها المحاصرين داخل الأنفاق في جنوبي قطاع غزة.
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقالت الحركة في بيان: "نحمل (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة مقاتلينا، وندعو وسطاءنا إلى اتخاذ إجراءات فورية للضغط على (إسرائيل) للسماح لأبنائنا بالعودة إلى منازلهم".وجاء هذا النداء بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال الأسبوع الماضي أكثر من 20 عنصرا من حماس "حاولوا الفرار من البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض في المنطقة"، واعتقل ثمانية آخرين.واتهمت حماس في بيانها الأربعاء إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال "ملاحقة وتصفيات واعتقالات لمقاتلي المقاومة المحاصرين في أنفاق رفح".وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد أشار في مؤتمر اقتصادي بميامي مطلع الشهر إلى "نحو 200 مقاتل محاصرين في رفح"، معتبرا أن استسلامهم، بما في ذلك تسليم أسلحتهم، قد يشكل "اختبارا" للطرفين، إسرائيل وحماس، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.لكن إسرائيل لا تبدو مستعدة لتقديم أي تنازل بشأن خروجهم الآمن من الأنفاق، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس في وقت سابق هذا الشهر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يسمح بمرور آمن لـ200 إرهابي من حماس"، مؤكدا أنه "متمسك بموقفه بضرورة تفكيك القدرات العسكرية لحماس وتجريد قطاع غزة من السلاح".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت على مدى أسابيع بأن ما بين 100 و200 مقاتل من حماس محاصرون داخل شبكة أنفاق تحت مدينة رفح، في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، انسحب الجيش الإسرائيلي من الأجزاء الساحلية للقطاع إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي يحدد نطاق السيطرة الإسرائيلية.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
دعت حركة حماس، الأربعاء، الدول الوسيطة إلى الضغط على إسرائيل للسماح بمرور آمن لعشرات من مقاتليها المحاصرين داخل الأنفاق في جنوبي قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان: "نحمل (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة مقاتلينا، وندعو وسطاءنا إلى اتخاذ إجراءات فورية للضغط على (إسرائيل) للسماح لأبنائنا بالعودة إلى منازلهم".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
تقارير: تركيا تعمل لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة
10 نوفمبر, 03:52 GMT
وجاء هذا النداء بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال الأسبوع الماضي أكثر من 20 عنصرا من حماس "حاولوا الفرار من البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض في المنطقة"، واعتقل ثمانية آخرين.
واتهمت حماس في بيانها الأربعاء إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال "ملاحقة وتصفيات واعتقالات لمقاتلي المقاومة المحاصرين في أنفاق رفح".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد أشار في مؤتمر اقتصادي بميامي مطلع الشهر إلى "نحو 200 مقاتل محاصرين في رفح"، معتبرا أن استسلامهم، بما في ذلك تسليم أسلحتهم، قد يشكل "اختبارا" للطرفين، إسرائيل وحماس، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
لكن إسرائيل لا تبدو مستعدة لتقديم أي تنازل بشأن خروجهم الآمن من الأنفاق، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس في وقت سابق هذا الشهر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يسمح بمرور آمن لـ200 إرهابي من حماس"، مؤكدا أنه "متمسك بموقفه بضرورة تفكيك القدرات العسكرية لحماس وتجريد قطاع غزة من السلاح".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت على مدى أسابيع بأن ما بين 100 و200 مقاتل من حماس محاصرون داخل شبكة أنفاق تحت مدينة رفح، في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، انسحب الجيش الإسرائيلي من الأجزاء الساحلية للقطاع إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي يحدد نطاق السيطرة الإسرائيلية.
