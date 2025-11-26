https://sarabic.ae/20251126/حماس-تحمل-إسرائيل-المسؤولية-عن-حياة-مقاتليها-العالقين-في-أنفاق-برفح-1107530744.html
"حماس" تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة مقاتليها العالقين في أنفاق برفح
دعت حركة حماس، الأربعاء، الدول الوسيطة إلى الضغط على إسرائيل للسماح بمرور آمن لعشرات من مقاتليها المحاصرين داخل الأنفاق في جنوبي قطاع غزة. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الحركة في بيان: "نحمل (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة مقاتلينا، وندعو وسطاءنا إلى اتخاذ إجراءات فورية للضغط على (إسرائيل) للسماح لأبنائنا بالعودة إلى منازلهم".وجاء هذا النداء بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال الأسبوع الماضي أكثر من 20 عنصرا من حماس "حاولوا الفرار من البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض في المنطقة"، واعتقل ثمانية آخرين.واتهمت حماس في بيانها الأربعاء إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال "ملاحقة وتصفيات واعتقالات لمقاتلي المقاومة المحاصرين في أنفاق رفح".وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد أشار في مؤتمر اقتصادي بميامي مطلع الشهر إلى "نحو 200 مقاتل محاصرين في رفح"، معتبرا أن استسلامهم، بما في ذلك تسليم أسلحتهم، قد يشكل "اختبارا" للطرفين، إسرائيل وحماس، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.لكن إسرائيل لا تبدو مستعدة لتقديم أي تنازل بشأن خروجهم الآمن من الأنفاق، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس في وقت سابق هذا الشهر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يسمح بمرور آمن لـ200 إرهابي من حماس"، مؤكدا أنه "متمسك بموقفه بضرورة تفكيك القدرات العسكرية لحماس وتجريد قطاع غزة من السلاح".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت على مدى أسابيع بأن ما بين 100 و200 مقاتل من حماس محاصرون داخل شبكة أنفاق تحت مدينة رفح، في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، انسحب الجيش الإسرائيلي من الأجزاء الساحلية للقطاع إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي يحدد نطاق السيطرة الإسرائيلية.
