تقارير: تركيا تعمل لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة

10.11.2025
موسكو –سبوتنيك. وذكرت التقارير، نقلا عن مسؤول تركي رفيع، قوله: "نعمل على توفير ممر آمن لحوالي 200 مدني من غزة عالقين حاليا في الأنفاق".وبحسب مصادر الصحيفة، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعدا مبدئيا للموافقة على هذه الخطوة بداية الأسبوع، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عارضها علنا.وأفادت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ناقش هذه المسألة مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.ووصف ويتكوف نتائج هذه المفاوضات بأنها "اختبار ما قبل الجهود الإضافية لنزع سلاح حماس".وكانت تركيا من الدول الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، والذي دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن جهود أمريكية ووساطات دولية للضغط على إسرائيل للسماح لـ150 مقاتلا من كتائب "القسام"، بالخروج من أنفاق في مناطق سيطرة إسرائيل بقطاع غزة.
