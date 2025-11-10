عربي
تقارير: تركيا تعمل لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، بأن تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة.
تقارير: تركيا تعمل لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة

أفادت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، بأن تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة.
موسكو –سبوتنيك. وذكرت التقارير، نقلا عن مسؤول تركي رفيع، قوله: "نعمل على توفير ممر آمن لحوالي 200 مدني من غزة عالقين حاليا في الأنفاق".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن جهود أمريكية ووساطات دولية للضغط على إسرائيل للسماح لـ150 مقاتلا من كتائب "القسام"، بالخروج من أنفاق في مناطق سيطرة إسرائيل بقطاع غزة.
وبحسب مصادر الصحيفة، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعدا مبدئيا للموافقة على هذه الخطوة بداية الأسبوع، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عارضها علنا.
وأفادت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ناقش هذه المسألة مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في غزة حتى إعادة جثامين جميع المحتجزين وتدمير جميع الأنفاق
8 نوفمبر, 20:23 GMT
ووصف ويتكوف نتائج هذه المفاوضات بأنها "اختبار ما قبل الجهود الإضافية لنزع سلاح حماس".
وكانت تركيا من الدول الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، والذي دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
