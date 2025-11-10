https://sarabic.ae/20251110/تقارير-تركيا-تعمل-لتوفير-ممر-آمن-لنحو-200-مدني-عالقين-في-أنفاق-غزة-1106919715.html

تقارير: تركيا تعمل لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة

تقارير: تركيا تعمل لتوفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق غزة

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، بأن تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 مدني عالقين في أنفاق في غزة. 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T03:52+0000

2025-11-10T03:52+0000

2025-11-10T03:52+0000

أخبار تركيا اليوم

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d18f6443ec609ce8689ab0657c4db697.jpg

موسكو –سبوتنيك. وذكرت التقارير، نقلا عن مسؤول تركي رفيع، قوله: "نعمل على توفير ممر آمن لحوالي 200 مدني من غزة عالقين حاليا في الأنفاق".وبحسب مصادر الصحيفة، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعدا مبدئيا للموافقة على هذه الخطوة بداية الأسبوع، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عارضها علنا.وأفادت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ناقش هذه المسألة مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.ووصف ويتكوف نتائج هذه المفاوضات بأنها "اختبار ما قبل الجهود الإضافية لنزع سلاح حماس".وكانت تركيا من الدول الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، والذي دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

https://sarabic.ae/20251108/كاتس-إسرائيل-ستواصل-العمل-بقوة-في-غزة-حتى-إعادة-جثامين-جميع-المحتجزين-وتدمير-جميع-الأنفاق-1106887976.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي