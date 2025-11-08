https://sarabic.ae/20251108/كاتس-إسرائيل-ستواصل-العمل-بقوة-في-غزة-حتى-إعادة-جثامين-جميع-المحتجزين-وتدمير-جميع-الأنفاق-1106887976.html

كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في غزة حتى إعادة جثامين جميع المحتجزين وتدمير جميع الأنفاق

وقال كاتس في بيان: "حتى إعادة جميع جثامين المختطفين وحتى تدمير آخر الأنفاق، سنواصل العمل بقوة لتحقيق أهدافنا في غزة".وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت "حماس"، التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليًا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

