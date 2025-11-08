https://sarabic.ae/20251108/كاتس-إسرائيل-ستواصل-العمل-بقوة-في-غزة-حتى-إعادة-جثامين-جميع-المحتجزين-وتدمير-جميع-الأنفاق-1106887976.html
كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في غزة حتى إعادة جثامين جميع المحتجزين وتدمير جميع الأنفاق
كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في غزة حتى إعادة جثامين جميع المحتجزين وتدمير جميع الأنفاق
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن "إسرائيل ستواصل العمل بقوة في قطاع غزة، حتى إعادة جثامين جميع المحتجزين وتدمير جميع الأنفاق"، على حد... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T20:23+0000
2025-11-08T20:23+0000
2025-11-08T20:23+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg
وقال كاتس في بيان: "حتى إعادة جميع جثامين المختطفين وحتى تدمير آخر الأنفاق، سنواصل العمل بقوة لتحقيق أهدافنا في غزة".وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت "حماس"، التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليًا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20251107/الجيش-الإسرائيلي-يتسلم-جثة-رهينة-جديد-من-قطاع-غزة-1106858060.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_116:0:1227:833_1920x0_80_0_0_43ed911ea84fb83725da78094e3c8683.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في غزة حتى إعادة جثامين جميع المحتجزين وتدمير جميع الأنفاق
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن "إسرائيل ستواصل العمل بقوة في قطاع غزة، حتى إعادة جثامين جميع المحتجزين وتدمير جميع الأنفاق"، على حد قوله.
وقال كاتس في بيان: "حتى إعادة جميع جثامين المختطفين وحتى تدمير آخر الأنفاق، سنواصل العمل بقوة لتحقيق أهدافنا في غزة".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حركة حماس، عثرت في رفح جنوبي القطاع، على جثة الضابط هدار غولدين، أحد المحتجزين الإسرائيليين"، مشيرة إلى أنه من المتوقع تسليم الجثمان خلال الساعات المقبلة.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت "حماس"، التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليًا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.