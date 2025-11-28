بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية... خطة ترامب ترسم هيكل غزة الجديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/بين-التخوف-الفلسطيني-والخروقات-الإسرائيلية-خطة-ترامب-ترسم-هيكل-غزة-الجديدة-1107561264.html
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية... خطة ترامب ترسم هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية... خطة ترامب ترسم هيكل غزة الجديدة
سبوتنيك عربي
يترقب الفلسطينيون، مستقبل قطاع غزة بعد وقف الحرب، وكلما تزايدت الخروقات الإسرائيلية ازدادت التخوفات الفلسطينية من قدرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T11:00+0000
2025-11-28T11:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
خطة ترامب للقضية الفلسطينية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107558009_6:0:1266:709_1920x0_80_0_0_3cc8db69fb10edd81679953a8c4993c5.jpg
يترقب الفلسطينيون، مستقبل قطاع غزة بعد وقف الحرب، وكلما تزايدت الخروقات الإسرائيلية ازدادت التخوفات الفلسطينية من قدرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن.تخوّف فلسطيني من رسم غزة الجديدة داخل قفص السيطرة الدائمةومنذ وقف إطلاق النار خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصبح الفلسطينيون في القطاع أمام بداية جديدة لمرحلة لم تتضح ملامحها، فرؤية ترامب التي تم التصويت عليها في مجلس الأمن، لم تظهر غزة الجديدة بشكل دقيق، ولم تعط تفاصيل عن المناطق شرقي الخط الأصفر التي باتت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد الدخول في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ويشير المحلل السياسي عاهد فراونة، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "التخوف الفلسطيني مبرر، في ظل واقع لا تتضح فيه صورة المستقبل القريب للقطاع، وما يقلق الفلسطينيين هو احتمالية تقسيم القطاع أو جعله منطقة تابعة وخاضعة للسيطرة بالكامل، وتقسيمه إلى مناطق متفرقة".وتابع فروانة: "المسار الفلسطيني حاليا، يتجه نحو الحصول على بعض التعديلات، وإمكانية ممارسة بعض الضغوط من الأطراف العربية والدولية، لجعل خطة ترامب أكثر قبولا، لرسم شكل الواقع والمستقبل بدقة، ما يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الإعمار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي".ورصد مكتب الإعلام الحكومي في غزة 500 خرق للاتفاق منذ بدء تنفيذه قبل 48يوما، وأسفرت الخروقات عن مقتل 350 فلسطينيا وإصابة أكثر من 900 واعتقال نحو 40 آخرين، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع، من خلال الغارات الجوية والقصف، وتنفيذ عمليات تجريف ونسف منازل جنوب القطاع وشماله.وأكد فروانة، أن ما يهدد خطة ترامب حاليا، هي الخروقات الإسرائيلية المستمرة، من خلال القصف المتكرر للقطاع، وهدم مباني وتنفيذ اغتيالات، وكذلك توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بمسافة تقدر بحوالي 300 متر، وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، وكل هذه الخروقات وغيرها تشكل عقبة كبيرة وتحد أمام الخطة الأمريكية، وتجعل الوضع في القطاع في حالة توتر دائم".ويقول المواطن محمد حمدان لوكالة "سبوتنيك": "حتى اليوم لم تتضح خطة ترامب، وعدم الوضوح يثير لدينا القلق والتخوف، وإذا كانت هذه الخطة قناعا لصالح إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، وتضمن الأمن الإسرائيلي ولا تضمن الأمن الفلسطيني فأتوقع عدم نجاحها".ويقول دولة لـ "سبوتنيك": "يمكن أن نعتبر زيادة دخول المساعدات تقدما جيدا، ولكنها لا تشمل المواد اللازمة لإعادة الإعمار، وبالتالي يبقى الوضع الصعب الذي نعيشه على حاله، ونتمنى أن نعيش في قطاع غزة في أمان وسلام".ويضيف سليم لوكالة "سبوتنيك": "من حق الشعب الفلسطيني أن يدير شؤون قطاع غزة، ولا بأس من وجود قوات عربية تساعدنا وتساندنا في إدارة القطاع، وليس قوات دولية تتلقى الأوامر من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، وفي حال استمرت الخطة في مسارها الحالي، فإني أطالب بأن تكون القوات الدولية موجودة في القطاع لصالح الفلسطينيين وليس ضدهم".المرحلة الثانية من خطة ترامبوذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه في سياق الضغوط الأمريكية، "يعتزم الجيش الإسرائيلي إدخال معدات هندسية ثقيلة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، لإزالة الأنقاض تمهيدا للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب، ويستعد الجيش الإسرائيلي لإنشاء منطقة إنسانية جديدة تستوعب عددا كبيرا من الفلسطينيين".ومنذ صدور القرار الأممي لصالح خطة ترامب، تركز إسرائيل على الجوانب التي في صالحها من البنود العشرين للخطة، مثل نزع سلاح حركة "حماس" وتفكيكها، وربط إعادة الإعمار بالضمانات الأمنية، ومنح إسرائيل مرونة في الحفاظ على وجودها في القطاع، من خلال عدم حسم خطة ترامب لانسحاب الجيش الإسرائيلي وربطه بالتقدم في باقي البنود.ولكن إسرائيل لا تخفي الانتقادات الداخلية التي توجه من شركاء نتنياهو، حول بعض البنود التي أشارت إلى الدولة الفلسطينية، وكذلك وجود القوة الدولية في القطاع، وقضية التدويل التي حاربها نتنياهو وشركاؤه على مدار ثلاثة عقود عادت مجددا، ومن خلال إدارة أمريكية تهتم بمصالحها بالأساس، وربما لا تتشابه نتائج خطته مع ما تصبو إليه الحكومة الإسرائيلية، مما يفتح الباب أمام احتمالية التملص الإسرائيلي خلال مراحل الخطة.وبين هذا وذاك يصر الرئيس دونالد ترامب على رسم هيكل غزة الجديدة، وفق رؤيته للحل والتي لم تتضح صورتها بشكل كامل حتى اليوم، وإنما ستشهد الأيام المقبلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، التي ستواجه تحديات وصعوبات كبيرة بسبب الخلافات الجوهرية بين أطراف الاتفاق.
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107558009_163:0:1108:709_1920x0_80_0_0_8642458709d1a02444610e019a6407cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, خطة ترامب للقضية الفلسطينية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, خطة ترامب للقضية الفلسطينية, تقارير سبوتنيك, حصري

بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية... خطة ترامب ترسم هيكل غزة الجديدة

11:00 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 11:08 GMT 28.11.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
يترقب الفلسطينيون، مستقبل قطاع غزة بعد وقف الحرب، وكلما تزايدت الخروقات الإسرائيلية ازدادت التخوفات الفلسطينية من قدرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن.
يترقب الفلسطينيون، مستقبل قطاع غزة بعد وقف الحرب، وكلما تزايدت الخروقات الإسرائيلية ازدادت التخوفات الفلسطينية من قدرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن.
ويغذي التخوف الفلسطيني منذ وقف إطلاق النار خروقات إسرائيلية تلازم الاتفاق، وتنبع من الخيارات المطروحة والمفضلة للحكومة الإسرائيلية للعودة إلى الحرب، ويظهر ذلك من التشدد والتصميم الإسرائيلي على نزع السلاح في غزة بالطريقة السهلة أو الصعبة، مما جعل الواقع الميداني يسير في طريق بعيد عن مسار الخطة الأمريكية.

تخوّف فلسطيني من رسم غزة الجديدة داخل قفص السيطرة الدائمة

ومنذ وقف إطلاق النار خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصبح الفلسطينيون في القطاع أمام بداية جديدة لمرحلة لم تتضح ملامحها، فرؤية ترامب التي تم التصويت عليها في مجلس الأمن، لم تظهر غزة الجديدة بشكل دقيق، ولم تعط تفاصيل عن المناطق شرقي الخط الأصفر التي باتت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد الدخول في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشير المحلل السياسي عاهد فراونة، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "التخوف الفلسطيني مبرر، في ظل واقع لا تتضح فيه صورة المستقبل القريب للقطاع، وما يقلق الفلسطينيين هو احتمالية تقسيم القطاع أو جعله منطقة تابعة وخاضعة للسيطرة بالكامل، وتقسيمه إلى مناطق متفرقة".
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "هناك الكثير من الملاحظات حول خطة ترامب، لكنها تبقى المتاحة في الوقت الحالي، والملاحظات حول الخطة ستلازمها لفترة أطول، حتى لا نصل إلى مرحلة الرفض الكامل الذي له تداعيات كبيرة وخطيرة، وقد يعيد القطاع وسكانه إلى فوهة الحرب مرة آخرى".
وتابع فروانة: "المسار الفلسطيني حاليا، يتجه نحو الحصول على بعض التعديلات، وإمكانية ممارسة بعض الضغوط من الأطراف العربية والدولية، لجعل خطة ترامب أكثر قبولا، لرسم شكل الواقع والمستقبل بدقة، ما يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الإعمار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي".
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ورصد مكتب الإعلام الحكومي في غزة 500 خرق للاتفاق منذ بدء تنفيذه قبل 48يوما، وأسفرت الخروقات عن مقتل 350 فلسطينيا وإصابة أكثر من 900 واعتقال نحو 40 آخرين، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع، من خلال الغارات الجوية والقصف، وتنفيذ عمليات تجريف ونسف منازل جنوب القطاع وشماله.
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكد فروانة، أن ما يهدد خطة ترامب حاليا، هي الخروقات الإسرائيلية المستمرة، من خلال القصف المتكرر للقطاع، وهدم مباني وتنفيذ اغتيالات، وكذلك توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بمسافة تقدر بحوالي 300 متر، وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، وكل هذه الخروقات وغيرها تشكل عقبة كبيرة وتحد أمام الخطة الأمريكية، وتجعل الوضع في القطاع في حالة توتر دائم".
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويتطلع المواطنون في القطاع إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي، ولكنهم يعبرون عن قلقهم وتخوفهم من واقع جديد قد يفرض عليهم، تكون فيه غزة مقسمة ضمن ما يشاع عن "منطقة جغرافية غنية من رفح إلى شمالي غزة ولكن على مساحة لا تتجاوز 50% من مساحة القطاع".
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول المواطن محمد حمدان لوكالة "سبوتنيك": "حتى اليوم لم تتضح خطة ترامب، وعدم الوضوح يثير لدينا القلق والتخوف، وإذا كانت هذه الخطة قناعا لصالح إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، وتضمن الأمن الإسرائيلي ولا تضمن الأمن الفلسطيني فأتوقع عدم نجاحها".
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
بينما يتساءل المواطن أسامة دولة عن مصير المناطق الغربية لقطاع غزة في خطة ترامب، وهل سيبقى النازحون في تلك المنطقة يعانون في الخيام لفترة طويلة، ويواجهون الأزمات المتراكمة والمتصاعدة دون إعمار.
ويقول دولة لـ "سبوتنيك": "يمكن أن نعتبر زيادة دخول المساعدات تقدما جيدا، ولكنها لا تشمل المواد اللازمة لإعادة الإعمار، وبالتالي يبقى الوضع الصعب الذي نعيشه على حاله، ونتمنى أن نعيش في قطاع غزة في أمان وسلام".
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
بدوره، يشير المواطن محمود سليم إلى أن "ما يطرح من الخطة حول بقاء المناطق الشرقية للقطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، مع السماح للمواطنين بالعودة إلى تلك المناطق دون تملك الأراضي أو جعلها خاضعة لغير الفلسطينيين، هو أمر مرفوض".
ويضيف سليم لوكالة "سبوتنيك": "من حق الشعب الفلسطيني أن يدير شؤون قطاع غزة، ولا بأس من وجود قوات عربية تساعدنا وتساندنا في إدارة القطاع، وليس قوات دولية تتلقى الأوامر من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، وفي حال استمرت الخطة في مسارها الحالي، فإني أطالب بأن تكون القوات الدولية موجودة في القطاع لصالح الفلسطينيين وليس ضدهم".
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat

المرحلة الثانية من خطة ترامب

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه في سياق الضغوط الأمريكية، "يعتزم الجيش الإسرائيلي إدخال معدات هندسية ثقيلة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، لإزالة الأنقاض تمهيدا للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب، ويستعد الجيش الإسرائيلي لإنشاء منطقة إنسانية جديدة تستوعب عددا كبيرا من الفلسطينيين".
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتنص المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب على انتقال إدارة غزة إلى هيئة حكم مدنية تتكون من مستقلين فلسطينيين، وانتشار قوة استقرار دولية فيها، واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر، ونزع سلاح حركة "حماس".
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ومنذ صدور القرار الأممي لصالح خطة ترامب، تركز إسرائيل على الجوانب التي في صالحها من البنود العشرين للخطة، مثل نزع سلاح حركة "حماس" وتفكيكها، وربط إعادة الإعمار بالضمانات الأمنية، ومنح إسرائيل مرونة في الحفاظ على وجودها في القطاع، من خلال عدم حسم خطة ترامب لانسحاب الجيش الإسرائيلي وربطه بالتقدم في باقي البنود.
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ولكن إسرائيل لا تخفي الانتقادات الداخلية التي توجه من شركاء نتنياهو، حول بعض البنود التي أشارت إلى الدولة الفلسطينية، وكذلك وجود القوة الدولية في القطاع، وقضية التدويل التي حاربها نتنياهو وشركاؤه على مدار ثلاثة عقود عادت مجددا، ومن خلال إدارة أمريكية تهتم بمصالحها بالأساس، وربما لا تتشابه نتائج خطته مع ما تصبو إليه الحكومة الإسرائيلية، مما يفتح الباب أمام احتمالية التملص الإسرائيلي خلال مراحل الخطة.
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وعلى الجانب الفلسطيني، يبقى التخوف من إنشاء إدارة استعمارية جديدة، وتحول غزة إلى مناطق منفصلة ومشروع اقتصادي يعتمد على الأمن، مع بعض نفحات الحياة للفلسطينيين.
وبين هذا وذاك يصر الرئيس دونالد ترامب على رسم هيكل غزة الجديدة، وفق رؤيته للحل والتي لم تتضح صورتها بشكل كامل حتى اليوم، وإنما ستشهد الأيام المقبلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، التي ستواجه تحديات وصعوبات كبيرة بسبب الخلافات الجوهرية بين أطراف الاتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала