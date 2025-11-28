https://sarabic.ae/20251128/بين-التخوف-الفلسطيني-والخروقات-الإسرائيلية-خطة-ترامب-ترسم-هيكل-غزة-الجديدة-1107561264.html

بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية... خطة ترامب ترسم هيكل غزة الجديدة

يترقب الفلسطينيون، مستقبل قطاع غزة بعد وقف الحرب، وكلما تزايدت الخروقات الإسرائيلية ازدادت التخوفات الفلسطينية من قدرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على...

يترقب الفلسطينيون، مستقبل قطاع غزة بعد وقف الحرب، وكلما تزايدت الخروقات الإسرائيلية ازدادت التخوفات الفلسطينية من قدرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن.تخوّف فلسطيني من رسم غزة الجديدة داخل قفص السيطرة الدائمةومنذ وقف إطلاق النار خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصبح الفلسطينيون في القطاع أمام بداية جديدة لمرحلة لم تتضح ملامحها، فرؤية ترامب التي تم التصويت عليها في مجلس الأمن، لم تظهر غزة الجديدة بشكل دقيق، ولم تعط تفاصيل عن المناطق شرقي الخط الأصفر التي باتت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد الدخول في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ويشير المحلل السياسي عاهد فراونة، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "التخوف الفلسطيني مبرر، في ظل واقع لا تتضح فيه صورة المستقبل القريب للقطاع، وما يقلق الفلسطينيين هو احتمالية تقسيم القطاع أو جعله منطقة تابعة وخاضعة للسيطرة بالكامل، وتقسيمه إلى مناطق متفرقة".وتابع فروانة: "المسار الفلسطيني حاليا، يتجه نحو الحصول على بعض التعديلات، وإمكانية ممارسة بعض الضغوط من الأطراف العربية والدولية، لجعل خطة ترامب أكثر قبولا، لرسم شكل الواقع والمستقبل بدقة، ما يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الإعمار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي".ورصد مكتب الإعلام الحكومي في غزة 500 خرق للاتفاق منذ بدء تنفيذه قبل 48يوما، وأسفرت الخروقات عن مقتل 350 فلسطينيا وإصابة أكثر من 900 واعتقال نحو 40 آخرين، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع، من خلال الغارات الجوية والقصف، وتنفيذ عمليات تجريف ونسف منازل جنوب القطاع وشماله.وأكد فروانة، أن ما يهدد خطة ترامب حاليا، هي الخروقات الإسرائيلية المستمرة، من خلال القصف المتكرر للقطاع، وهدم مباني وتنفيذ اغتيالات، وكذلك توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بمسافة تقدر بحوالي 300 متر، وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، وكل هذه الخروقات وغيرها تشكل عقبة كبيرة وتحد أمام الخطة الأمريكية، وتجعل الوضع في القطاع في حالة توتر دائم".ويقول المواطن محمد حمدان لوكالة "سبوتنيك": "حتى اليوم لم تتضح خطة ترامب، وعدم الوضوح يثير لدينا القلق والتخوف، وإذا كانت هذه الخطة قناعا لصالح إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، وتضمن الأمن الإسرائيلي ولا تضمن الأمن الفلسطيني فأتوقع عدم نجاحها".ويقول دولة لـ "سبوتنيك": "يمكن أن نعتبر زيادة دخول المساعدات تقدما جيدا، ولكنها لا تشمل المواد اللازمة لإعادة الإعمار، وبالتالي يبقى الوضع الصعب الذي نعيشه على حاله، ونتمنى أن نعيش في قطاع غزة في أمان وسلام".ويضيف سليم لوكالة "سبوتنيك": "من حق الشعب الفلسطيني أن يدير شؤون قطاع غزة، ولا بأس من وجود قوات عربية تساعدنا وتساندنا في إدارة القطاع، وليس قوات دولية تتلقى الأوامر من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، وفي حال استمرت الخطة في مسارها الحالي، فإني أطالب بأن تكون القوات الدولية موجودة في القطاع لصالح الفلسطينيين وليس ضدهم".المرحلة الثانية من خطة ترامبوذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه في سياق الضغوط الأمريكية، "يعتزم الجيش الإسرائيلي إدخال معدات هندسية ثقيلة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، لإزالة الأنقاض تمهيدا للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب، ويستعد الجيش الإسرائيلي لإنشاء منطقة إنسانية جديدة تستوعب عددا كبيرا من الفلسطينيين".ومنذ صدور القرار الأممي لصالح خطة ترامب، تركز إسرائيل على الجوانب التي في صالحها من البنود العشرين للخطة، مثل نزع سلاح حركة "حماس" وتفكيكها، وربط إعادة الإعمار بالضمانات الأمنية، ومنح إسرائيل مرونة في الحفاظ على وجودها في القطاع، من خلال عدم حسم خطة ترامب لانسحاب الجيش الإسرائيلي وربطه بالتقدم في باقي البنود.ولكن إسرائيل لا تخفي الانتقادات الداخلية التي توجه من شركاء نتنياهو، حول بعض البنود التي أشارت إلى الدولة الفلسطينية، وكذلك وجود القوة الدولية في القطاع، وقضية التدويل التي حاربها نتنياهو وشركاؤه على مدار ثلاثة عقود عادت مجددا، ومن خلال إدارة أمريكية تهتم بمصالحها بالأساس، وربما لا تتشابه نتائج خطته مع ما تصبو إليه الحكومة الإسرائيلية، مما يفتح الباب أمام احتمالية التملص الإسرائيلي خلال مراحل الخطة.وبين هذا وذاك يصر الرئيس دونالد ترامب على رسم هيكل غزة الجديدة، وفق رؤيته للحل والتي لم تتضح صورتها بشكل كامل حتى اليوم، وإنما ستشهد الأيام المقبلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، التي ستواجه تحديات وصعوبات كبيرة بسبب الخلافات الجوهرية بين أطراف الاتفاق.

