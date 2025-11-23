إعلام: وفد من "حماس" في القاهرة لبحث المرحلة الثانية بغزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251123/إعلام-وفد-من-حماس-في-القاهرة-لبحث-المرحلة-الثانية-بغزة-1107410898.html
إعلام: وفد من "حماس" في القاهرة لبحث المرحلة الثانية بغزة
إعلام: وفد من "حماس" في القاهرة لبحث المرحلة الثانية بغزة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام عربية، أن وفد قيادي من حركة "حماس" الفلسطينية، برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، لعقد مباحثات مع مسؤولين في المخابرات المصرية... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T06:35+0000
2025-11-23T06:35+0000
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095367032_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_cf434c30a2e269e16beedd0fb4e89e96.jpg
ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع الوسطاء لمناقشة المستجدات الميدانية والمرحلة الثانية من الاتفاق المتعلق بغزة، في زيارة ذكرت مصادر لقناة "العربية" أنها كانت مجدولة مسبقا، لكنها ستتطرق للتصعيد المتواصل.ويتزامن ذلك مع حراك دولي متصاعد لدفع العملية نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إذ بدأت واشنطن خطوات لتفعيل مجلس السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، عبر تقليص وجودها العسكري في المركز الخاص بمراقبة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ونزع السلاح، تمهيدا لإلحاقه بالمجلس.ويأتي هذا بعد أن كشفت تقارير أمريكية عن خطة للولايات المتحدة لتقسيم غزة إلى قسمين، ضمن ما يسمى بالمنطقة الخضراء، وبناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين كـ"تجمعات آمنة بديلة" توفر السكن والتعليم والرعاية الطبية، ريثما تبدأ خطط إعادة الإعمار الدائمة.ويرى مسؤولون أمريكيون للتقارير، أن هذه الخطة تعد المسار الوحيد لبدء إعادة إعمار القطاع، إلى حين مغادرة "حماس" السلطة.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، يوم الاثنين الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.وصوت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
https://sarabic.ae/20251122/تقارير-تكشف-عن-خطة-أمريكية-لتقسيم-غزة-بين-الأحمر-والأخضر-1107391890.html
https://sarabic.ae/20251122/حكومة-غزة-إسرائيل-قتلت-342-فلسطينيا-في-497-خرقا-لوقف-إطلاق-النار-منذ-سريانه-1107408526.html
غزة
قطاع غزة
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095367032_14:0:902:666_1920x0_80_0_0_ee4c9c4e2168a92750ccce9ecd08dd88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر
غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر

إعلام: وفد من "حماس" في القاهرة لبحث المرحلة الثانية بغزة

06:35 GMT 23.11.2025
© Photo / Unsplash/ Valtoالقاهرة، مصر
القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© Photo / Unsplash/ Valto
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام عربية، أن وفد قيادي من حركة "حماس" الفلسطينية، برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، لعقد مباحثات مع مسؤولين في المخابرات المصرية حول تطورات التصعيد في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع الوسطاء لمناقشة المستجدات الميدانية والمرحلة الثانية من الاتفاق المتعلق بغزة، في زيارة ذكرت مصادر لقناة "العربية" أنها كانت مجدولة مسبقا، لكنها ستتطرق للتصعيد المتواصل.
ويتزامن ذلك مع حراك دولي متصاعد لدفع العملية نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إذ بدأت واشنطن خطوات لتفعيل مجلس السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، عبر تقليص وجودها العسكري في المركز الخاص بمراقبة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ونزع السلاح، تمهيدا لإلحاقه بالمجلس.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
تقارير تكشف عن خطة أمريكية لتقسيم غزة بين "الأحمر" و"الأخضر"
أمس, 09:42 GMT
ويأتي هذا بعد أن كشفت تقارير أمريكية عن خطة للولايات المتحدة لتقسيم غزة إلى قسمين، ضمن ما يسمى بالمنطقة الخضراء، وبناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين كـ"تجمعات آمنة بديلة" توفر السكن والتعليم والرعاية الطبية، ريثما تبدأ خطط إعادة الإعمار الدائمة.
ويرى مسؤولون أمريكيون للتقارير، أن هذه الخطة تعد المسار الوحيد لبدء إعادة إعمار القطاع، إلى حين مغادرة "حماس" السلطة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، يوم الاثنين الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
حكومة غزة: إسرائيل قتلت 342 فلسطينيا في 497 خرقا لوقف إطلاق النار منذ سريانه
أمس, 21:42 GMT
ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала