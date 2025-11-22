https://sarabic.ae/20251122/حكومة-غزة-إسرائيل-قتلت-342-فلسطينيا-في-497-خرقا-لوقف-إطلاق-النار-منذ-سريانه-1107408526.html
حكومة غزة: إسرائيل قتلت 342 فلسطينيا في 497 خرقا لوقف إطلاق النار منذ سريانه
اتهمت حكومة غزة، اليوم السبت، الجيش الإسرائيلي بقتل 342 فلسطينياً، بينهم 24 شخصاً خلال الساعات الأخيرة، إثر ارتكابه 497 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المُفعّل
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، اليوم السبت، على حسابه في تطبيق "تيليغرام" بأن الاحتلال نفّذ 27 خرقاً اليوم وحده، أدت إلى مقتل 24 مواطناً وإصابة 87 آخرين، مشيراً إلى أن إجمالي الضحايا منذ بدء الاتفاق بلغ 342 قتيلا و875 جريحاً، فضلاً عن اعتقال 35 مواطناً خلال عمليات التوغل والاقتحام. ورأى المكتب الحكومي أن هذه الانتهاكات تعكس إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع، واصفاً إياها بأنها خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية، محذراً من أن استمرار هذا النهج العدواني سيفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة
اتهمت حكومة غزة، اليوم السبت، الجيش الإسرائيلي بقتل 342 فلسطينياً، بينهم 24 شخصاً خلال الساعات الأخيرة، إثر ارتكابه 497 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المُفعّل منذ 10 أكتوبر الماضي.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، اليوم السبت، على حسابه في تطبيق "تيليغرام" بأن الاحتلال نفّذ 27 خرقاً اليوم وحده، أدت إلى مقتل 24 مواطناً وإصابة 87 آخرين، مشيراً إلى أن إجمالي الضحايا منذ بدء الاتفاق بلغ 342 قتيلا و875 جريحاً، فضلاً عن اعتقال 35 مواطناً خلال عمليات التوغل والاقتحام.
وكشف البيان أن الاعتداءات الإسرائيلية شملت 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين، و21 عملية توغل تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و228 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، إضافة إلى 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية.
ورأى المكتب الحكومي أن هذه الانتهاكات تعكس إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع، واصفاً إياها بأنها خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وحمّل إسرائيل
المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية، محذراً من أن استمرار هذا النهج العدواني سيفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
وطالب المكتب الحكومي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد لوقف الاعتداءات وإرغام إسرائيل على الالتزام الصارم ببنود وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، مؤكداً أن الضغط الدولي وحده قادر على إجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس
في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام،
والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة