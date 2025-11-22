https://sarabic.ae/20251122/حماس-تدعو-الوسطاء-للتصدي-لمحاولة-إسرائيل-تقويض-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107396913.html

"حماس" تدعو الوسطاء للتصدي لمحاولة إسرائيل تقويض وقف إطلاق النار في غزة

"حماس" تدعو الوسطاء للتصدي لمحاولة إسرائيل تقويض وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

حمّلت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، الوسطاء والإدارة الأمريكية، مسؤولية التصدي لمحاولات إسرائيل الرامية إلى "تقويض" وقف إطلاق النار في غزة. 22.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلامط، عن بيان للحركة، مساء اليوم السبت، أن "استمرار جيش الاحتلال في إزالة "الخط الأصفر" والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار".وأوضحت الحركة الفلسطينية أن "الخروقات الصهيونية الممنهجة للاتفاق أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلقة، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها".وأكدت "حماس" رفضها لكل محاولات حكومة بنيامين نتنياهو، لـ"فرض أمر واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، داعية الوسطاء إلى "التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فورا".وفي السياق ذاته، كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بهدوء على خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، مع بدء بناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادا لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئيا في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وتبقى الخطة في مراحلها الأولى، ومن المرجح أن يعتمد تنفيذها على التطورات العسكرية والتنسيق السياسي بين إسرائيل وأمريكا والجهات الفاعلة الإقليمية.ورفضت "حماس" الخطة ووصفتها بأنها "وصاية دولية" على غزة تفصلها عن الشعب الفلسطيني، فيما اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" المشروع، "محاولة لتقويض المقاومة وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية، وانتهاكًا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية".

