"حماس": أكثر من 300 قتيل في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار وإسرائيل تواصل الغارات
أعلنت حركة حماس أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 25 شخصاً قُتلوا يوم الأربعاء جراء غارات إسرائيلية، فيما أُصيب ما لا يقل عن 77 آخرين.وجاء في بيان الحركة: "نرفض المزاعم الصهيونية بأن قواتهم تعرضت لإطلاق نار، ونعتبرها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة".وأضاف البيان أن عدد الشهداء تجاوز 300 منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى استمرار هدم المنازل وإغلاق معبر رفح، في ما يعدّ "تحدياً صارخاً للضامنين الأميركيين والإقليميين".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر. وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الـ20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 25 شخصاً قُتلوا يوم الأربعاء جراء غارات إسرائيلية، فيما أُصيب ما لا يقل عن 77 آخرين.
وجاء في بيان الحركة: "نرفض المزاعم الصهيونية بأن قواتهم تعرضت لإطلاق نار، ونعتبرها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة".
وأضاف البيان أن عدد الشهداء تجاوز 300 منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى استمرار هدم المنازل وإغلاق معبر رفح، في ما يعدّ "تحدياً صارخاً للضامنين الأميركيين والإقليميين".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر. وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الـ20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.