خروقات الخط الأصفر وقتل الفلسطينيين.. هل تتعمد إسرائيل إفشال الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

مع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق باستهداف الفلسطينيين، أو خروقات أخرى تتعلق بـ"الخط الأصفر".

ويرى مراقبون أن التحركات الإسرائيلية مقصودة ومتعمدة، من أجل عرقلة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة والذي يشمل إدخال مساعدات، وانسحاب إسرائيل، لا سيما بعد تسلم حكومة نتنياهو أسراها لدى "حماس".وفي وقت سابق من اليوم السبت، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء والإدارة الأمريكية، مسؤولية التصدي لمحاولات إسرائيل الرامية إلى "تقويض" وقف إطلاق النار في غزة.ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن بيان للحركة، أن "استمرار جيش الاحتلال في إزالة "الخط الأصفر" والتقدم به يومياً باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقاً فاضحاً يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار"، وفق البيان.وفي السياق ذاته، كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بهدوء على خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، مع بدء بناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".خروقات إسرائيلية متعمدةوأوضح في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه الممارسات تأتي في ظل مرحلة أولى من خطة سلام لا تزال عالقة بسبب الذرائع التي يطلقها بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، بهدف العودة إلى الحرب بشكل تدريجي، وهو ما يظهر جلياً في عمليات الاستهداف الممنهجة لقيادات المقاومة والجناح العسكري لحركة حماس، وكذلك استهداف العاملين في الأنفاق بمدينة رفح.وأكد أن مصر تجدد تأكيدها المستمر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال بنوده، إلا أن التطورات الميدانية والاعتداءات المتكررة تعيق الانتقال للمرحلة الثانية التي لا تزال بعيدة المنال، مشدداً على وجود تعمد إسرائيلي لإفساد أي خطوة متقدمة تجاه الحل السلمي من خلال الإمعان في هذه الخروقات.ويرى صافي أن الضغط الأمريكي الحالي غير كافٍ للجم الممارسات الإسرائيلية، محذراً من أن الاتفاق سيبقى عالقاً وربما يواجه خطر الانهيار في أي لحظة، لا سيما وأن حركة حماس لا تملك في الوقت الراهن خيارات كثيرة لتقديمها سوى إصدار البيانات.وفي ختام حديثه، نوه صافي إلى خطورة قيام إسرائيل بتغيير العلامات المحددة للمناطق التي تسيطر عليها بما يخالف الخرائط المتفق عليها في مقترح ترامب الذي عُقد في شرم الشيخ، معتبراً أن الاحتلال يرتكب خرقاً فاضحاً بعمله المستمر على إزاحة الخط الأصفر بشكل يومي باتجاه الغرب لفرض وقائع جديدة على الأرض.تعطيل المرحلة الثانيةوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تسعى حكومة بنيامين نتنياهو من خلال هذه الخروقات إلى فرض وقائع ميدانية جديدة قبل الشروع في أي ترتيبات أمنية دولية، وهذا الواقع يجعل دور الوساطة تبدو عاجزة عن دفع العملية قدماً.وتابع: "في موازاة ذلك، يتحرك نتنياهو وسط الانقسامات الداخلية في إسرائيل لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الميدانية والتوسعية قبل أن تفرض المتغيرات الإقليمية والدولية مساراً مختلفاً على الحرب في غزة".ويرى أبو بكر أن هذا النهج يأتي في إطار سعيه لتعزيز أوراقه السياسية وتحسين موقعه أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة مع اقتراب استحقاقات داخلية قد تهدد مستقبله السياسي.تدخل الوسطاءوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الإجراءات الأحادية في خطوط الانسحاب تخالف بشكل صريح الخرائط التي تم التوافق عليها مع الوسطاء، مشيراً إلى موقف حركة حماس الرافض لفرض الاحتلال أي أمر واقع جديد يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار ويهدد بتفريغه من مضمونه، حيث طالبت الحركة الوسطاء والولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتهم والضغط على إسرائيل لوقف هذه التغييرات الميدانية.وأشار مدير مركز العرب إلى أن توسيع مساحة الخط الأصفر يعني أن السيطرة الإسرائيلية باتت تشمل أكثر من نصف مناطق القطاع، مضيفاً أن هذا التوسع يضاعف المأساة الإنسانية للمواطنين الذين اضطروا للعودة إلى حياة النزوح في مراكز الإيواء والأماكن البعيدة بعدما حاولوا العودة إلى مناطق سكناهم، مما يزيد حياتهم صعوبة وبؤساً.وأضاف أبو عطيوي أن "استمرار الخروقات عبر قضم المزيد من الأراضي، بالتوازي مع عمليات القتل والقصف المستمر، يؤكد أن حكومة الاحتلال لا ترغب في الدخول بالمرحلة الثانية من تنفيذ مقترح ترامب، وتسعى للعودة إلى مربع الحرب التي استمرت لعامين متتاليين".وشدد على ضرورة "وجود تدخل واضح من الإدارة الأمريكية لإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ الذي نص على الوقف النهائي والدائم للحرب، مطالباً الوسطاء بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات لضمان المضي قدماً في تنفيذ مراحل الاتفاق".وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعداداً لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئياً في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

