https://sarabic.ae/20251122/مقتل-22-فلسطينيا-في-حصيلة-جديدة-للغارات-الإسرائيلية-على-غزة-1107402327.html
مقتل 22 فلسطينيا في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على غزة
مقتل 22 فلسطينيا في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على غزة
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 22 مواطنا وأصابة آخرين، اليوم السبت، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على غزة ودير البلح والنصيرات في القطاع. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T16:47+0000
2025-11-22T16:47+0000
2025-11-22T16:47+0000
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f741a6e9d6fcbb2b623140128633e914.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم السبت، عن مصادر طبية في غزة، أن 22 قتيلا سقطوا في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على القطاع، حيث وصل 9 منهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، و4 إلى مستشفى العودة في النصيرات، و9 إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.وأفادت بأن "طائرات الاحتلال أغارت على مركبة بالقرب من مفترق العباس بحي الرمال، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين. كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الخضري في شارع اللبابيدي، داخل حي النصر، غرب مدينة غزة".وأضافت أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أمونة في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة. كما استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شاويش في مخيم 2 بمخيم النصيرات، وسط القطاع".وتابعت الوكالة أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عابد في محيط مسجد بلال بن رباح، غرب دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة".وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 69,733، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن بيان للحركة، أن "استمرار جيش الاحتلال في إزالة "الخط الأصفر" والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار"، وفق البيان.وفي السياق ذاته، كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بهدوء على خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، مع بدء بناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادا لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئيا في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20251122/بيرو-تصدر-مذكرة-لتوقيف-رئيسة-وزراء-سابقة-بعد-لجوئها-لسفارة-المكسيك-1107399633.html
https://sarabic.ae/20251121/يضم-بن-غفير-وسموتريتش-إسرائيل-تشكل-طاقما-وزاريا-لتنفيذ-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1107363393.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945633_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9255a44de6919b04c87b7ed07c4bb003.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
مقتل 22 فلسطينيا في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على غزة
أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 22 مواطنا وأصابة آخرين، اليوم السبت، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على غزة ودير البلح والنصيرات في القطاع.
ونقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم السبت، عن مصادر طبية في غزة، أن 22 قتيلا سقطوا في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على القطاع، حيث وصل 9 منهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، و4 إلى مستشفى العودة في النصيرات، و9 إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وأفادت بأن "طائرات الاحتلال أغارت على مركبة بالقرب من مفترق العباس بحي الرمال، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين. كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الخضري في شارع اللبابيدي، داخل حي النصر، غرب مدينة غزة".
وأضافت أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أمونة في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة. كما استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شاويش في مخيم 2 بمخيم النصيرات، وسط القطاع".
وتابعت الوكالة أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عابد في محيط مسجد بلال بن رباح، غرب دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة".
وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة القتلى
في قطاع غزة إلى 69,733، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء والإدارة الأمريكية، مسؤولية التصدي لمحاولات إسرائيل الرامية إلى "تقويض" وقف إطلاق النار في غزة.
ونقل المركز
الفلسطيني للإعلام، عن بيان للحركة، أن "استمرار جيش الاحتلال في إزالة "الخط الأصفر" والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار"، وفق البيان.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بهدوء على خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، مع بدء بناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".
ووفقا للتقرير، ستُحدد المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس" باللون الأحمر، بينما ستُحدد المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر، إذ تخطط واشنطن لبناء "مجتمعات آمنة بديلة" للفلسطينيين النازحين داخل "المناطق الخضراء"، خلف "الخط الأصفر"، الذي يحدد نفوذ "حماس".
وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادا لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة
ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.
ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئيا في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقا لصحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.