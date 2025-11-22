https://sarabic.ae/20251122/مقتل-22-فلسطينيا-في-حصيلة-جديدة-للغارات-الإسرائيلية-على-غزة-1107402327.html

مقتل 22 فلسطينيا في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على غزة

مقتل 22 فلسطينيا في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على غزة

أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 22 مواطنا وأصابة آخرين، اليوم السبت، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على غزة ودير البلح والنصيرات في القطاع. 22.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم السبت، عن مصادر طبية في غزة، أن 22 قتيلا سقطوا في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على القطاع، حيث وصل 9 منهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، و4 إلى مستشفى العودة في النصيرات، و9 إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.وأفادت بأن "طائرات الاحتلال أغارت على مركبة بالقرب من مفترق العباس بحي الرمال، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين. كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الخضري في شارع اللبابيدي، داخل حي النصر، غرب مدينة غزة".وأضافت أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أمونة في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة. كما استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شاويش في مخيم 2 بمخيم النصيرات، وسط القطاع".وتابعت الوكالة أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عابد في محيط مسجد بلال بن رباح، غرب دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة".وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 69,733، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن بيان للحركة، أن "استمرار جيش الاحتلال في إزالة "الخط الأصفر" والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار"، وفق البيان.وفي السياق ذاته، كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بهدوء على خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، مع بدء بناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادا لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئيا في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

