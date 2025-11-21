https://sarabic.ae/20251121/يضم-بن-غفير-وسموتريتش-إسرائيل-تشكل-طاقما-وزاريا-لتنفيذ-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1107363393.html

يضم بن غفير وسموتريتش.. إسرائيل تشكل طاقما وزاريا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

يضم بن غفير وسموتريتش.. إسرائيل تشكل طاقما وزاريا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بتشكيل طاقم وزاري إسرائيلي مصغر للعمل على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T10:57+0000

2025-11-21T10:57+0000

2025-11-21T10:57+0000

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العالم العربي

رصد الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925243_0:50:1597:948_1920x0_80_0_0_c049509d2b6ef0b4aa8c26ecb02e2001.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تلك اللجنة تضم كلا من وزراء الخارجية جدعون ساعر، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش.وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن تشكيل الطاقم جاء رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، أن حكومته لم تنته بعد من تطبيق المرحلة الأولى في اتفاق غزة.فيما أشار نتنياهو إلى أن الانتقال للمرحلة التالية "يرتبط باستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقية في القطاع، وهي 3 جثث فقط".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "تل أبيب وافقت على إعادة فتح معبر رفح، لكن ذلك سيكون فقط بعد استعادة جميع جثث الرهائن المحتجزة في القطاع، وإسرائيل أبلغت الشركاء الدوليين بهذا الشرط".وأمس الخميس، اتهمت حركة حماس الفلسطينية، إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم الحركة في غزة حازم قاسم، لوسائل إعلام، إن "الاحتلال ارتكب خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، باستهدافه للمدنيين وقتله فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء".وتابع قاسم: "هذا الخرق يستدعي تحركًا جديًا وفعالًا من الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن إسرائيل تتعامل "مع جهود الوسطاء في هذا الشأن باستخفاف صارخ".وأثارت الضربات الإسرائيلية، الأربعاء والخميس (أمس وأول أمس)، قلقًا لدى سكان القطاع المدمر والمحاصر من عودة الحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب هجوم لحركة حماس على إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أول أمس الأربعاء، شن ضربات على أهداف، قال إنها تابعة لحركة حماس في أنحاء غزة، عازيًا ذلك إلى "إطلاق مسلحين" النار باتجاه منطقة تعمل فيها قواته في خان يونس، بحسب قوله.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقوا على قيد الحياة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

https://sarabic.ae/20251120/5-قتلى-بينهم-طفلة-في-غارات-إسرائيلية-على-قطاع-غزة-1107348198.html

https://sarabic.ae/20251119/الجيش-الإسرائيلي-قتلنا-مسلحا-فلسطينيا-بعد-أن-اجتاز-الخط-الأصفر-شمال-غزة-1107294565.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, رصد الأخبار