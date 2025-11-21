يضم بن غفير وسموتريتش.. إسرائيل تشكل طاقما وزاريا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251121/يضم-بن-غفير-وسموتريتش-إسرائيل-تشكل-طاقما-وزاريا-لتنفيذ-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1107363393.html
يضم بن غفير وسموتريتش.. إسرائيل تشكل طاقما وزاريا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
يضم بن غفير وسموتريتش.. إسرائيل تشكل طاقما وزاريا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بتشكيل طاقم وزاري إسرائيلي مصغر للعمل على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T10:57+0000
2025-11-21T10:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
العالم العربي
رصد الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925243_0:50:1597:948_1920x0_80_0_0_c049509d2b6ef0b4aa8c26ecb02e2001.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تلك اللجنة تضم كلا من وزراء الخارجية جدعون ساعر، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش.وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن تشكيل الطاقم جاء رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، أن حكومته لم تنته بعد من تطبيق المرحلة الأولى في اتفاق غزة.فيما أشار نتنياهو إلى أن الانتقال للمرحلة التالية "يرتبط باستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقية في القطاع، وهي 3 جثث فقط".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "تل أبيب وافقت على إعادة فتح معبر رفح، لكن ذلك سيكون فقط بعد استعادة جميع جثث الرهائن المحتجزة في القطاع، وإسرائيل أبلغت الشركاء الدوليين بهذا الشرط".وأمس الخميس، اتهمت حركة حماس الفلسطينية، إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم الحركة في غزة حازم قاسم، لوسائل إعلام، إن "الاحتلال ارتكب خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، باستهدافه للمدنيين وقتله فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء".وتابع قاسم: "هذا الخرق يستدعي تحركًا جديًا وفعالًا من الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن إسرائيل تتعامل "مع جهود الوسطاء في هذا الشأن باستخفاف صارخ".وأثارت الضربات الإسرائيلية، الأربعاء والخميس (أمس وأول أمس)، قلقًا لدى سكان القطاع المدمر والمحاصر من عودة الحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب هجوم لحركة حماس على إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أول أمس الأربعاء، شن ضربات على أهداف، قال إنها تابعة لحركة حماس في أنحاء غزة، عازيًا ذلك إلى "إطلاق مسلحين" النار باتجاه منطقة تعمل فيها قواته في خان يونس، بحسب قوله.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقوا على قيد الحياة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251120/5-قتلى-بينهم-طفلة-في-غارات-إسرائيلية-على-قطاع-غزة-1107348198.html
https://sarabic.ae/20251119/الجيش-الإسرائيلي-قتلنا-مسلحا-فلسطينيا-بعد-أن-اجتاز-الخط-الأصفر-شمال-غزة-1107294565.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925243_133:0:1465:999_1920x0_80_0_0_440aceab37c19ae6b77a3a6498bdeeb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, رصد الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, رصد الأخبار

يضم بن غفير وسموتريتش.. إسرائيل تشكل طاقما وزاريا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

10:57 GMT 21.11.2025
© AP Photo / Mohammad Jahjouhتظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Mohammad Jahjouh
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بتشكيل طاقم وزاري إسرائيلي مصغر للعمل على تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تلك اللجنة تضم كلا من وزراء الخارجية جدعون ساعر، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن تشكيل الطاقم جاء رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، أن حكومته لم تنته بعد من تطبيق المرحلة الأولى في اتفاق غزة.
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
5 قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
أمس, 23:15 GMT
فيما أشار نتنياهو إلى أن الانتقال للمرحلة التالية "يرتبط باستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقية في القطاع، وهي 3 جثث فقط".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "تل أبيب وافقت على إعادة فتح معبر رفح، لكن ذلك سيكون فقط بعد استعادة جميع جثث الرهائن المحتجزة في القطاع، وإسرائيل أبلغت الشركاء الدوليين بهذا الشرط".

ولفت نتنياهو إلى أن "واشنطن طلبت من إسرائيل، منح القوة الدولية فرصة لتنفيذ هذه المهمة ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وأمس الخميس، اتهمت حركة حماس الفلسطينية، إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم الحركة في غزة حازم قاسم، لوسائل إعلام، إن "الاحتلال ارتكب خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، باستهدافه للمدنيين وقتله فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء".
وتابع قاسم: "هذا الخرق يستدعي تحركًا جديًا وفعالًا من الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن إسرائيل تتعامل "مع جهود الوسطاء في هذا الشأن باستخفاف صارخ".
وأثارت الضربات الإسرائيلية، الأربعاء والخميس (أمس وأول أمس)، قلقًا لدى سكان القطاع المدمر والمحاصر من عودة الحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب هجوم لحركة حماس على إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أول أمس الأربعاء، شن ضربات على أهداف، قال إنها تابعة لحركة حماس في أنحاء غزة، عازيًا ذلك إلى "إطلاق مسلحين" النار باتجاه منطقة تعمل فيها قواته في خان يونس، بحسب قوله.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
الجيش الإسرائيلي: قتلنا مسلحا فلسطينيا بعد أن اجتاز "الخط الأصفر" شمال غزة
19 نوفمبر, 17:21 GMT
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقوا على قيد الحياة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала