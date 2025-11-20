https://sarabic.ae/20251120/5-قتلى-بينهم-طفلة-في-غارات-إسرائيلية-على-قطاع-غزة-1107348198.html

5 قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ عاماً واحداً، في غارات جوية إسرائيلية على جنوب القطاع فجراً، ما يرفع عدد القتلى جراء... 20.11.2025

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل خمسة أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب القطاع، في الجزء الذي لا يزال خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية بموجب هذه المرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار.وأكد مجمع ناصر الطبي استقبال جثث القتلى الخمسة، مشيراً إلى أن بينهم طفلة عمرها عام واحد.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، في مؤتمر صحافي، الخميس، أن "إسرائيل اتخذت قراراً بتنفيذ هذه الغارات الجوية بشكل مستقل".واتهمت حركة "حماس" إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم الحركة في غزة، حازم قاسم، لوسائل إعلام، إن "الاحتلال ارتكب خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة باستهدافه للمدنيين وقتله فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء".وتابع: وأثارت الضربات الإسرائيلية، الأربعاء والخميس، قلقاً لدى سكان القطاع المدمر والمحاصر من عودة الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 عقب هجوم لحركة "حماس" على إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، شن ضربات على أهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" في أنحاء غزة، عازياً ذلك إلى إطلاق مسلحين النار تجاه منطقة تعمل فيها قواته في خان يونس.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقوا على قيد الحياة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

