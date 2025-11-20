عربي
أمساليوم
بث مباشر
5 قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ عاماً واحداً، في غارات جوية إسرائيلية على جنوب القطاع فجراً، ما يرفع عدد القتلى جراء... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2363aa7784e684c3b6c63ce6223275f8.jpg
وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل خمسة أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب القطاع، في الجزء الذي لا يزال خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية بموجب هذه المرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار.وأكد مجمع ناصر الطبي استقبال جثث القتلى الخمسة، مشيراً إلى أن بينهم طفلة عمرها عام واحد.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، في مؤتمر صحافي، الخميس، أن "إسرائيل اتخذت قراراً بتنفيذ هذه الغارات الجوية بشكل مستقل".واتهمت حركة "حماس" إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم الحركة في غزة، حازم قاسم، لوسائل إعلام، إن "الاحتلال ارتكب خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة باستهدافه للمدنيين وقتله فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء".وتابع: وأثارت الضربات الإسرائيلية، الأربعاء والخميس، قلقاً لدى سكان القطاع المدمر والمحاصر من عودة الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 عقب هجوم لحركة "حماس" على إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، شن ضربات على أهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" في أنحاء غزة، عازياً ذلك إلى إطلاق مسلحين النار تجاه منطقة تعمل فيها قواته في خان يونس.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقوا على قيد الحياة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
5 قتلى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ عاماً واحداً، في غارات جوية إسرائيلية على جنوب القطاع فجراً، ما يرفع عدد القتلى جراء الضربات التي شنتها إسرائيل إلى 32، منذ الأربعاء.
وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل خمسة أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب القطاع، في الجزء الذي لا يزال خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية بموجب هذه المرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار.
أطفال نازحون ينتزعون حقهم بالتعليم داخل خيمة بدائية في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مقتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب
10:14 GMT
وأكد مجمع ناصر الطبي استقبال جثث القتلى الخمسة، مشيراً إلى أن بينهم طفلة عمرها عام واحد.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، في مؤتمر صحافي، الخميس، أن "إسرائيل اتخذت قراراً بتنفيذ هذه الغارات الجوية بشكل مستقل".
واتهمت حركة "حماس" إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم الحركة في غزة، حازم قاسم، لوسائل إعلام، إن "الاحتلال ارتكب خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة باستهدافه للمدنيين وقتله فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء".
وتابع:
"هذا الخرق يستدعي تحركاً جدياً وفعالاً من الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، معتبراً أن إسرائيل تتعامل "مع جهود الوسطاء في هذا الشأن باستخفاف صارخ".
وأثارت الضربات الإسرائيلية، الأربعاء والخميس، قلقاً لدى سكان القطاع المدمر والمحاصر من عودة الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 عقب هجوم لحركة "حماس" على إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، شن ضربات على أهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" في أنحاء غزة، عازياً ذلك إلى إطلاق مسلحين النار تجاه منطقة تعمل فيها قواته في خان يونس.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقوا على قيد الحياة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
