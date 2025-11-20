عربي
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مقتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مقتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب
في اليوم العالمي للطفل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن "أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني، قُتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من عام"،... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
وأكد المكتب، في بيان نشره اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أن قطاع غزة تحول إلى "منطقة مدمرة بالكامل"، يعيش فيها أكثر من مليون طفل تحت خطر الموت اليومي جراء القصف والجوع والمرض والتهجير القسري.ونشر المكتب أرقام صادمة، مؤكدا مقتل "أكثر من 20,000 طفل، 1,015 طفلاً رضيعاً (أقل من عام واحد) بين القتلى".وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى أن أكثر من 450 رضيعًا وُلدوا خلال الحرب ثم قُتلوا، وأن 154 طفلًا قضوا جوعًا بسبب الحصار ومنع إدخال الغذاء وحليب الأطفال. ورأى المكتب أن هذه الأرقام تشكل "نموذجًا صارخًا للجرائم الممنهجة"، التي تنتهك بشكل فاضح القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حماية المدنيين. وختم البيان، بالقول: "في يوم الطفل العالمي، نؤكد أن أطفال غزة هم ضحايا الإبادة الجماعية الأقسى في هذا القرن، وأن صمت العالم هو ما شجع الاحتلال على التمادي. سنستمر في كشف الحقائق وتوثيق الجرائم والدفاع عن حق أطفال فلسطين في الحياة والكرامة".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.وجاء في بيان الحركة: "نرفض المزاعم الصهيونية بأن قواتهم تعرضت لإطلاق نار، ونعتبرها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقوا على قيد الحياة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251120/لازاريني-سكان-غزة-يواجهون-الأمراض-والنزوح-ونقصا-حادا-في-الموارد-1107314237.html
https://sarabic.ae/20251120/حماس-أكثر-من-300-قتيل-في-غزة-منذ-بدء-وقف-إطلاق-النار-وإسرائيل-تواصل-الغارات-1107310206.html
https://sarabic.ae/20251119/مسؤول-في-الدوما-الروسي-يعلق-على-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-غزة-1107306220.html
غزة
قطاع غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مقتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب

أطفال نازحون ينتزعون حقهم بالتعليم داخل خيمة بدائية في رفح جنوب قطاع غزة
في اليوم العالمي للطفل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن "أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني، قُتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من عام"، واصفًا ما يحدث بأنه "أكبر جريمة ضد الطفولة في القرن الحالي وحرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف الأطفال بشكل مباشر".
وأكد المكتب، في بيان نشره اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أن قطاع غزة تحول إلى "منطقة مدمرة بالكامل"، يعيش فيها أكثر من مليون طفل تحت خطر الموت اليومي جراء القصف والجوع والمرض والتهجير القسري.
ونشر المكتب أرقام صادمة، مؤكدا مقتل "أكثر من 20,000 طفل، 1,015 طفلاً رضيعاً (أقل من عام واحد) بين القتلى".
لازاريني: سكان غزة يواجهون الأمراض والنزوح ونقصا حادا في الموارد
07:58 GMT
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى أن أكثر من 450 رضيعًا وُلدوا خلال الحرب ثم قُتلوا، وأن 154 طفلًا قضوا جوعًا بسبب الحصار ومنع إدخال الغذاء وحليب الأطفال.

وأردف بأن 14 طفلًا توفوا بسبب البرد داخل مخيمات النزوح نتيجة انعدام المأوى والملابس الشتوية ووسائل التدفئة.

ورأى المكتب أن هذه الأرقام تشكل "نموذجًا صارخًا للجرائم الممنهجة"، التي تنتهك بشكل فاضح القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حماية المدنيين.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بـ"تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية فورًا، من خلال إدخال الغذاء والدواء وحليب الأطفال دون قيد أو شرط، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة والقتل المتعمد للأطفال، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية والإجلاء الطبي العاجل لآلاف الأطفال الممنوعين من السفر للعلاج".

وختم البيان، بالقول: "في يوم الطفل العالمي، نؤكد أن أطفال غزة هم ضحايا الإبادة الجماعية الأقسى في هذا القرن، وأن صمت العالم هو ما شجع الاحتلال على التمادي. سنستمر في كشف الحقائق وتوثيق الجرائم والدفاع عن حق أطفال فلسطين في الحياة والكرامة".
"حماس": أكثر من 300 قتيل في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار وإسرائيل تواصل الغارات
04:32 GMT
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 25 شخصا قتلوا، يوم أمس الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية، فيما أصيب ما لا يقل عن 77 آخرين.

وجاء في بيان الحركة: "نرفض المزاعم الصهيونية بأن قواتهم تعرضت لإطلاق نار، ونعتبرها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة".
مسؤول في الدوما الروسي يعلق على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
أمس, 20:46 GMT

وأضاف بيان "حماس"، أن "عدد الشهداء تجاوز 300، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى استمرار هدم المنازل وإغلاق معبر رفح، في ما يعدّ "تحديًا صارخًا للضامنين الأميركيين والإقليميين".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقوا على قيد الحياة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
