المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مقتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب

في اليوم العالمي للطفل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن "أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني، قُتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من عام"،... 20.11.2025

وأكد المكتب، في بيان نشره اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أن قطاع غزة تحول إلى "منطقة مدمرة بالكامل"، يعيش فيها أكثر من مليون طفل تحت خطر الموت اليومي جراء القصف والجوع والمرض والتهجير القسري.ونشر المكتب أرقام صادمة، مؤكدا مقتل "أكثر من 20,000 طفل، 1,015 طفلاً رضيعاً (أقل من عام واحد) بين القتلى".وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى أن أكثر من 450 رضيعًا وُلدوا خلال الحرب ثم قُتلوا، وأن 154 طفلًا قضوا جوعًا بسبب الحصار ومنع إدخال الغذاء وحليب الأطفال. ورأى المكتب أن هذه الأرقام تشكل "نموذجًا صارخًا للجرائم الممنهجة"، التي تنتهك بشكل فاضح القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات حماية المدنيين. وختم البيان، بالقول: "في يوم الطفل العالمي، نؤكد أن أطفال غزة هم ضحايا الإبادة الجماعية الأقسى في هذا القرن، وأن صمت العالم هو ما شجع الاحتلال على التمادي. سنستمر في كشف الحقائق وتوثيق الجرائم والدفاع عن حق أطفال فلسطين في الحياة والكرامة".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.وجاء في بيان الحركة: "نرفض المزاعم الصهيونية بأن قواتهم تعرضت لإطلاق نار، ونعتبرها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقوا على قيد الحياة، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

