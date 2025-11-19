https://sarabic.ae/20251119/مسؤول-في-الدوما-الروسي-يعلق-على-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-غزة-1107306220.html
مسؤول في الدوما الروسي يعلق على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
وكتب سلوتسكي على قناته في تلغرام: "لم تصوت روسيا ضده، مما أعطى دفعة قوية لما يسمى "خطة السلام" لترامب. من المهم وقف الانتهاك المستمر للشعب الفلسطيني منذ سنوات، والذي يعادل بكل المقاييس إبادة جماعية".وأضاف سلوتسكي: "من المهم ألا يستخدم القرار لمزيد من انتهاك حقوق شعب غزة أو أن يصبح غطاء لشرعنة احتلال أراضيها".وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
مسؤول في الدوما الروسي يعلق على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما (مجلس النواب) الروسي، بأنه لا ينبغي استخدام قرار مجلس الأمن الدولي المعتمد بناء على المسودة الأمريكية كغطاء لشرعنة احتلال غزة.
وكتب سلوتسكي على قناته في تلغرام: "لم تصوت روسيا ضده، مما أعطى دفعة قوية لما يسمى "خطة السلام" لترامب. من المهم وقف الانتهاك المستمر للشعب الفلسطيني منذ سنوات، والذي يعادل بكل المقاييس إبادة جماعية".
وأوضح سلوتسكي أن جذور الصراع في الشرق الأوسط تكمن فقط في تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين.
وأضاف سلوتسكي: "من المهم ألا يستخدم القرار لمزيد من انتهاك حقوق شعب غزة أو أن يصبح غطاء لشرعنة احتلال أراضيها".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية
يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
صوت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.