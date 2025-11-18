https://sarabic.ae/20251118/الخارجية-العمانية-موقفنا-من-القضية-الفلسطينية-ثابت-وندين-كل-ما-تقوم-به-إسرائيل-في-فلسطين-1107221861.html

الخارجية العمانية: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وندين كل ما تقوم به إسرائيل في فلسطين

سبوتنيك عربي

قال الشيخ أحمد بن هاشم المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج والجوار الإقليمي في وزارة الخارجية العمانية، إن علاقات عمان التاريخية بدول العالم ممتدة منذ... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، كلمة المسكري، خلال جلسة حوارية، تحت عنوان "إرث حضاري بين عمان والعالم"، ضمن فعاليات احتفالات سلطنة عمان باليوم الوطني العماني، والتي أوضح فيها أن مرتكزات السياسة الخارجية ترتكز على مبادىء ثابتة، منها الحياد الإيجابي الذي يوظف لمصالح عمان ودول مجلس التعاون والسلم والأمن الدوليين وهو حياد إيجابي وليس سلبيا.وأوضح أن السلطنة اعتمدت الفعالية مع قضايا المنطقة بدور الوسيط القادر على معالجة قضايا المنطقة بنهج متوازن، وكان خطها واضحا في عدد من القضايا منها اتفاقية كامب ديفيد مع مصر حين قاطعت معظم الدول مصر ولم تفعل عمان ذلك، وكذلك بشأن قضايا اليمن وحرب العراق وغيرها من قضايا المنطقة.وأشار إلى أن علاقة عمان مع شعوب المنطقة ممتدة ومتجذرة وعميقة تتسم بالمصداقية، ولا تتأثر بالتغيرات التي قد تطرأ بين الحين والآخر مع تغير بعض الحكومات.واستطرد أن العلاقات بين عمان والهند ممتدة ومتواصلة، كما الأمر مع تركيا وباكستان، بالإضافة لشرق أفريقيا، حيث يقيم العمانيون هناك حتى الآن.وشدد على أن دور عمان في القضايا الإقليمية يقوم على الحوار ودور الوسيط عبر الدور الممتد مع دول الجوار والغرب.وتحتفل سلطنة عُمان باليوم الوطني في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، بذكرى مرور 281 عاما على تأسيس الدولة البوسعيدية، فيما تواصل سلطنة عُمان تحقيق إنجازاتها الشاملة ضمن مسيرة نهضتها المتجدّدة، بقيادة السلطان هيثم بن طارق.وتستعد السلطنة لتنظيم الاستعراض العسكري في 20 من نوفمبر، وسيتضمن هذا الاحتفال تقديم عرض عسكري تقدمه وحدات رمزية تمثل الجيش العُماني وسلاح الجو، والبحرية، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان، وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى عروض لقوات الفرق الوطنية، والخيالة، وعروض موسيقية عسكرية تقدمها فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة.كما يقيم العمانيون الاحتفالات في مختلف أنحاء البلاد ويحيون الذكرى كل عام بطقوس عمانية تقليدية تحيي التراث العماني المتصل بالتطور الحالي الذي تشهده السلطنة.

