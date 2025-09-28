سلطنة عمان تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

عربي
سبوتنيك عربي
دعا وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لإجبارها على الانخراط في حوار جاد، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفه بالانتهاكات الصارخة... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، شدد البوسعيدي على "ضرورة إنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال تطبيق حل الدولتين".وأضاف أن "المجتمع الدولي يُظهر عجزا واضحا في اتخاذ قرارات حاسمة لنزع فتيل النزاعات"، مجدداً إدانة بلاده "للعدوان الإسرائيلي على إيران واليمن وسوريا ولبنان".وانطلقت، أمس السبت، أعمال اليوم الخامس من الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والقادة والسياسيين من مختلف دول العالم.ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
06:00 GMT 28.09.2025
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي
 وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© AP Photo
دعا وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لإجبارها على الانخراط في حوار جاد، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفه بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، شدد البوسعيدي على "ضرورة إنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال تطبيق حل الدولتين".
وأضاف أن "المجتمع الدولي يُظهر عجزا واضحا في اتخاذ قرارات حاسمة لنزع فتيل النزاعات"، مجدداً إدانة بلاده "للعدوان الإسرائيلي على إيران واليمن وسوريا ولبنان".
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
سلطنة عمان تطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة
9 أغسطس, 08:53 GMT
وانطلقت، أمس السبت، أعمال اليوم الخامس من الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والقادة والسياسيين من مختلف دول العالم.
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
سلطنة عمان تستنكر استمرار فرض إسرائيل سياسة الحصار والتجويع في قطاع غزة
24 يوليو, 06:03 GMT
ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
