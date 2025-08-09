https://sarabic.ae/20250809/سلطنة-عمان-تطالب-باتخاذ-إجراءات-حاسمة-ضد-قرار-إسرائيل-باحتلال-قطاع-غزة-1103535836.html
سلطنة عمان تطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة
2025-08-09T08:53+0000
2025-08-09T08:53+0000
2025-08-09T08:53+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_2dc89924480095f7de1a4693aa3f843d.jpg
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية العُمانية، أشار إلى "استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية"، داعياً دول العالم، وخاصة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الفلسطينيين".وطالبت عُمان بـ"إجراءات فورية وحاسمة" لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق حدود عام 1967.وفي وقت سابق، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا اليوم السبت، عن إدانتهم الشديدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة. وقال البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "يرفض وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الصادر في 8 أغسطس بشن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في غزة".وأضاف البيان: "سيؤدي هذا القرار إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعريض حياة الرهائن للخطر، وزيادة خطر النزوح الجماعي للمدنيين. إن الخطط التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل تهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي. وأي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي".وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على نية إسرائيل فرض سيطرتها الكاملة على غزة، والدعوة لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي ودعت لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي احتجاجا على نية إسرائيل فرض سيطرتها الكاملة على غزة".
سلطنة عمان تطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة
أدانت سلطنة عُمان بقوة القرار الإسرائيلي بتكريس الاحتلال العسكري لقطاع غزة، محذرة من استمرار انتهاكات القانون الدولي والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني دون محاسبة.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية العُمانية، أشار إلى "استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية"، داعياً دول العالم، وخاصة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الفلسطينيين".
وطالبت عُمان بـ"إجراءات فورية وحاسمة" لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق حدود عام 1967.
وفي وقت سابق، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا
وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا اليوم السبت، عن إدانتهم الشديدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.
وقال البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "يرفض وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الصادر في 8 أغسطس بشن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في غزة".
وأضاف البيان: "سيؤدي هذا القرار إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعريض حياة الرهائن للخطر، وزيادة خطر النزوح الجماعي للمدنيين. إن الخطط التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل تهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي. وأي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي".
وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على نية إسرائيل فرض سيطرتها الكاملة على غزة، والدعوة لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي
ودعت لاجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي احتجاجا على نية إسرائيل فرض سيطرتها الكاملة على غزة".