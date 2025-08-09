https://sarabic.ae/20250809/غرامة-مليار-دولار-لجامعة-كاليفورنيا-بسبب-غزة-1103534094.html
غرامة مليار دولار لجامعة كاليفورنيا بسبب غزة
غرامة مليار دولار لجامعة كاليفورنيا بسبب غزة
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جامعة كاليفورنيا المرموقة بدفع غرامة مالية ضخمة قدرها مليار دولار، في إطار اتهامات إدارته لها بمعاداة السامية على خلفية... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T08:01+0000
2025-08-09T08:01+0000
2025-08-09T08:01+0000
غزة
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104005/39/1040053995_0:415:5267:3378_1920x0_80_0_0_81033e609a4132d71d21d45c790cf246.jpg
ووفق مسؤول رفيع، فإن قيمة الغرامة المطلوبة تعادل خمسة أضعاف المبلغ الذي دفعته جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة، محذرا من أن تنفيذ هذا المطلب قد يؤدي إلى "تدمير كامل" لنظام الجامعات العامة التابع لجامعة كاليفورنيا.وأفاد جيمس ميليكين، المشرف على الجامعات العشر ضمن النظام، بأن إدارة جامعة كاليفورنيا تلقت الطلب رسميا، أمس الجمعة، وتعمل على مراجعته، موضحا أن دفع مليار دولار سيشكل ضربة قاسية لأحد أعظم أنظمة التعليم العام في البلاد، وسيضر بالطلاب وسكان كاليفورنيا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأكد ميليكين أن جامعة كاليفورنيا ونظامها الأكاديمي يسهمان في تطوير التقنيات والعلاجات الطبية، وتعزيز الاقتصاد الأمريكي، وحماية الأمن القومي، مشيرا إلى أن فرض هذه الغرامة سيؤثر سلبا على هذه الأدوار الحيوية. وبحسب تقارير إعلامية، تسعى الحكومة الأمريكية لتحصيل المبلغ على أقساط، إضافة إلى مطالبة الجامعة بدفع 172 مليون دولار لصندوق تعويضات لصالح الطلاب اليهود وغيرهم ممن تعرضوا لتمييز مزعوم، في وقت يعاني فيه النظام من تجميد أكثر من نصف مليار دولار من المنح الطبية والعلمية بفعل قرارات إدارة ترامب، وهي خطوة مشابهة لما حدث مع جامعتي كولومبيا وهارفارد.
https://sarabic.ae/20250404/جامعة-إسرائيلية-تطرح-3-بدائل-لحكم-حماس-في-غزة-1099220051.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104005/39/1040053995_713:0:5217:3378_1920x0_80_0_0_7c4b809c82235daf37678d910e83b0fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
غرامة مليار دولار لجامعة كاليفورنيا بسبب غزة
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جامعة كاليفورنيا المرموقة بدفع غرامة مالية ضخمة قدرها مليار دولار، في إطار اتهامات إدارته لها بمعاداة السامية على خلفية احتجاجات طلابية عام 2024 تتعلق بغزة.
ووفق مسؤول رفيع، فإن قيمة الغرامة المطلوبة تعادل خمسة أضعاف المبلغ الذي دفعته جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة، محذرا من أن تنفيذ هذا المطلب قد يؤدي إلى "تدمير كامل" لنظام الجامعات العامة التابع لجامعة كاليفورنيا.
وأفاد جيمس ميليكين، المشرف على الجامعات العشر ضمن النظام، بأن إدارة جامعة كاليفورنيا تلقت الطلب رسميا، أمس الجمعة، وتعمل على مراجعته، موضحا أن دفع مليار دولار سيشكل ضربة قاسية لأحد أعظم أنظمة التعليم العام في البلاد، وسيضر بالطلاب وسكان كاليفورنيا، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأكد ميليكين أن جامعة كاليفورنيا ونظامها الأكاديمي يسهمان في تطوير التقنيات والعلاجات الطبية، وتعزيز الاقتصاد الأمريكي، وحماية الأمن القومي، مشيرا إلى أن فرض هذه الغرامة سيؤثر سلبا على هذه الأدوار الحيوية.
وبحسب تقارير إعلامية، تسعى الحكومة الأمريكية لتحصيل المبلغ على أقساط، إضافة إلى مطالبة الجامعة بدفع 172 مليون دولار لصندوق تعويضات لصالح الطلاب اليهود وغيرهم ممن تعرضوا لتمييز مزعوم، في وقت يعاني فيه النظام من تجميد أكثر من نصف مليار دولار من المنح الطبية والعلمية بفعل قرارات إدارة ترامب، وهي خطوة مشابهة لما حدث مع جامعتي كولومبيا وهارفارد.