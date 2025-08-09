عربي
غرامة مليار دولار لجامعة كاليفورنيا بسبب غزة
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جامعة كاليفورنيا المرموقة بدفع غرامة مالية ضخمة قدرها مليار دولار، في إطار اتهامات إدارته لها بمعاداة السامية على خلفية... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
ووفق مسؤول رفيع، فإن قيمة الغرامة المطلوبة تعادل خمسة أضعاف المبلغ الذي دفعته جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة، محذرا من أن تنفيذ هذا المطلب قد يؤدي إلى "تدمير كامل" لنظام الجامعات العامة التابع لجامعة كاليفورنيا.وأفاد جيمس ميليكين، المشرف على الجامعات العشر ضمن النظام، بأن إدارة جامعة كاليفورنيا تلقت الطلب رسميا، أمس الجمعة، وتعمل على مراجعته، موضحا أن دفع مليار دولار سيشكل ضربة قاسية لأحد أعظم أنظمة التعليم العام في البلاد، وسيضر بالطلاب وسكان كاليفورنيا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأكد ميليكين أن جامعة كاليفورنيا ونظامها الأكاديمي يسهمان في تطوير التقنيات والعلاجات الطبية، وتعزيز الاقتصاد الأمريكي، وحماية الأمن القومي، مشيرا إلى أن فرض هذه الغرامة سيؤثر سلبا على هذه الأدوار الحيوية. وبحسب تقارير إعلامية، تسعى الحكومة الأمريكية لتحصيل المبلغ على أقساط، إضافة إلى مطالبة الجامعة بدفع 172 مليون دولار لصندوق تعويضات لصالح الطلاب اليهود وغيرهم ممن تعرضوا لتمييز مزعوم، في وقت يعاني فيه النظام من تجميد أكثر من نصف مليار دولار من المنح الطبية والعلمية بفعل قرارات إدارة ترامب، وهي خطوة مشابهة لما حدث مع جامعتي كولومبيا وهارفارد.
تابعنا عبر
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جامعة كاليفورنيا المرموقة بدفع غرامة مالية ضخمة قدرها مليار دولار، في إطار اتهامات إدارته لها بمعاداة السامية على خلفية احتجاجات طلابية عام 2024 تتعلق بغزة.
ووفق مسؤول رفيع، فإن قيمة الغرامة المطلوبة تعادل خمسة أضعاف المبلغ الذي دفعته جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة، محذرا من أن تنفيذ هذا المطلب قد يؤدي إلى "تدمير كامل" لنظام الجامعات العامة التابع لجامعة كاليفورنيا.
وأفاد جيمس ميليكين، المشرف على الجامعات العشر ضمن النظام، بأن إدارة جامعة كاليفورنيا تلقت الطلب رسميا، أمس الجمعة، وتعمل على مراجعته، موضحا أن دفع مليار دولار سيشكل ضربة قاسية لأحد أعظم أنظمة التعليم العام في البلاد، وسيضر بالطلاب وسكان كاليفورنيا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
جامعة إسرائيلية تطرح 3 بدائل لحكم "حماس" في غزة
4 أبريل, 13:36 GMT
وأكد ميليكين أن جامعة كاليفورنيا ونظامها الأكاديمي يسهمان في تطوير التقنيات والعلاجات الطبية، وتعزيز الاقتصاد الأمريكي، وحماية الأمن القومي، مشيرا إلى أن فرض هذه الغرامة سيؤثر سلبا على هذه الأدوار الحيوية.
وبحسب تقارير إعلامية، تسعى الحكومة الأمريكية لتحصيل المبلغ على أقساط، إضافة إلى مطالبة الجامعة بدفع 172 مليون دولار لصندوق تعويضات لصالح الطلاب اليهود وغيرهم ممن تعرضوا لتمييز مزعوم، في وقت يعاني فيه النظام من تجميد أكثر من نصف مليار دولار من المنح الطبية والعلمية بفعل قرارات إدارة ترامب، وهي خطوة مشابهة لما حدث مع جامعتي كولومبيا وهارفارد.
